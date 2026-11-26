Dopo Las Vegas la Formula 1 va a Lusail senza soste, per correre il Gran Premio del Qatar 2026, penultimo appuntamento del mondiale F1 già vinto da Antonelli e la Mercedes. In casa Ferrari continuano i nervi tesi tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton, una situazione insostenibile che aggrava la già deludente ed ennesima stagione negativa a Maranello. Pronostici F1 GP Qatar 2026.

Pronostici F1 GP Qatar 2026: i protagonisti a Lusail

La Formula 1 torna in pista dopo il GP Las Vegas per affrontare il penultimo appuntamento della stagione 2026. Il Circus approda a Lusail per il Gran Premio del Qatar 2026 con i titoli Mondiali già assegnati: Kimi Antonelli ha conquistato il campionato Piloti, mentre la Mercedes ha festeggiato anche il successo tra i Costruttori.

L’attenzione si sposta quindi sulla lotta per le posizioni alle spalle del giovane italiano. Max Verstappen, reduce dal successo di Las Vegas, occupa il secondo posto con 304 punti, mentre Lewis Hamilton è terzo a quota 267. George Russell e Lando Norris sono appaiati a 264, con Charles Leclerc sesto a 250. Anche il secondo posto tra i Costruttori resta da definire: la Ferrari guida il gruppo degli inseguitori con 517 punti, davanti a Red Bull (440) e McLaren (431).

Max Verstappen arriva in Qatar con grande fiducia. A Las Vegas ha conquistato il successo davanti a Norris e Oscar Piastri, confermando ancora una volta la propria competitività nella fase conclusiva del campionato. L’obiettivo sarà quello di ripetersi anche a Lusail, su un circuito dove ha già ottenuto risultati importanti. In Haas intanto da segnalare finalmente l’arrivo del rinnovo per Oliver Bearman.

Guida TV Formula 1: dove vedere il GP Du Qatar bai 2026?

Il weekend di Lusail si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 novembre. Il programma prevede il tradizionale format con tre sessioni di prove libere, qualifiche e gara. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, mentre la differita sarà trasmessa su TV8 (orari da confermare).

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1: 14:30

Prove Libere 2: 18:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 3: 15:30

Qualifiche: 19:00

Domenica 29 novembre

Gara: 17:00

Gran Premio del Qatar 2026: circuito, statistiche, pneumatici, meteo

Circuito. l Lusail International Circuit ospita il Gran Premio del Qatar dal 2021 ed è ormai diventato uno degli appuntamenti caratteristici del calendario di Formula 1. Il tracciato misura 5,419 chilometri e presenta 16 curve, con una combinazione di rettilinei veloci e sequenze tecniche che mettono alla prova soprattutto gli pneumatici. La gara si sviluppa sulla distanza di 57 giri. Le caratteristiche del circuito richiedono un buon equilibrio aerodinamico e una monoposto capace di mantenere velocità elevate nei curvoni, senza compromettere la gestione delle gomme. Lunghezza: 5,419 km. Curve: 16 (10 dx, 6 sx). Numero giri: 57.

Record. Giro veloce: 1:22.384 (Lando Norris, 2024). Pilota più vincente Las Vegas: Max Verstappen (3).

Scorsa Edizione. L’ultima edizione del Gran Premio del Qatar, disputata nel novembre 2025, ha visto trionfare Max Verstappen al volante della Red Bull. L’olandese, partito dalla terza posizione, è riuscito a superare Lando Norris alla partenza e ha poi approfittato delle scelte strategiche della McLaren, condizionate dall’ingresso della Safety Car al settimo giro. Oscar Piastri, autore della pole position, ha concluso al secondo posto con un ritardo di 7.995 secondi, mentre Carlos Sainz ha completato il podio con la Williams. Soltanto quarto Norris, risultato che ha riaperto la lotta per il titolo mondiale in vista dell’ultimo appuntamento stagionale ad Abu Dhabi. Kimi Antonelli ha chiuso invece in quinta posizione.

Pneumatici. Pirelli porta le mescole più dure, C1, C2 e C3, e conferma un limite di 27 giri per ogni set, due in più rispetto al 2025. Su 57 giri di gara saranno quindi necessarie almeno due soste per ogni pilota.

Quote F1, GP del Qatar 2026

Nella storia di Lusail Max Verstappen ha dominato in 3 edizioni su 4, e apre da favorito @2.25 su Kimi Antonelli @3.50 a caccia della 10° vittoria stagionale, anche se ha già il titolo mondiale a casa. In questo testa a testa potrebbe inserirsi Lando Norris @7 con la prima delle McLaren, più del compagno Oscar Piastri @13, anche se l’australiano ha dato qualche segnale di ripresa e si gioca alla pari con Isack Hadjar @13 mentre le Ferrari sono ancora più indietro con Charles Leclerc @19 e Lewis Hamilton @21 volte la posta.

Per la pole position nelle qualifiche del sabato spicca sempre Verstappen @2.50 su Antonelli @3 che si avvicina sensibilmente all’olandese, come si avvicina alla coppia di favoriti Norris @6. Qui troviamo meglio le Ferrari con Leclerc @13 (come Hadjar) ed Hamilton @16 rispetto a Piastri che sul giro veloce del sabato sale @21.

Pronostici Formula 1: le nostre scommesse sul Qatar

Con i giochi già fatti non è semplice scommettere, anche se la settimana scorsa siamo tornati in cassa con Verstappen al sabato. L’olandese è certamente il pilota di punta in questo momento, e il suo dominio a Lusail con 3 vittorie su 4 non è da sottovalutare. Per questo penultimo appuntamento del mondiale di F1 andiamo semplicemente sul favorito per la vittoria in gara, ma a stake basso.

🏎F1 GP QATAR 2026

🔸Vittoria Gara: VERSTAPPEN @2.25

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