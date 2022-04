Pronostici Formula 1 GP Australia 2022, si torna in pista a Melbourne che non abbiamo visto in programma negli ultimi 2 anni per varie problematiche legate al Covid. Questo Gran Premio d’Australia vede Leclerc e Verstappen favoriti mentre Hamilton e la Mercedes sono in difficoltà. Vediamo i pronostici e i consigli per le scommesse da Albert Park.

Pronostici Formula 1 GP Australia 2022: i protagonisti a Melbourne

La Formula 1 torna a Melbourne per il Gran Premio di Australia, terza tappa del Mondiale. Anche ad Albert Park, come a Manama e Jeddah, si preannuncia un duello tra Charles Leclerc e Max Verstappen. Il numero 16 della Ferrari, attuale leader della classifica iridata, parte con i favori del pronostico per trionfare su un circuito dove il Kaiser Michael Schumacher ha vinto, alla guida della Rossa di Maranello, in quattro occasioni. Secondo gli esperti Sisal, Leclerc ha grandissime possibilità di centrare la seconda vittoria stagionale vista la quota di @2,25.

Appaiato al monegasco c’è il campione del mondo Max Verstappen reduce dalla grandissima vittoria a Jeddah. L’olandese, al pari di Leclerc, non ha mai vinto in Australia e punta a spezzare il digiuno per accorciare il gap nei confronti del rivale di sempre. Verstappen spera che la nuova ala posteriore della Red Bull RB18 possa dargli ancora più velocità nel duello con la Ferrari.

Il terzo incomodo sarà ancora una volta Carlos Sainz, ancora in cerca della prima vittoria in Formula 1 ma consapevole che questo sia l’anno giusto come dimostrano i due podi in Bahrain e in Arabia Saudita. Lo spagnolo e la Rossa numero 55 partono dietro rispetto alla coppia Leclerc-Verstappen ma vogliono farsi trovare pronti per cogliere l’attimo tanto che il trionfo a Melbourne si gioca @7,50.

Decisamente indietro, ed è una novità per lui, Lewis Hamilton il quale sta provando a limitare i danni con la sua Mercedes in attesa del nuovo pacchetto previsto, a fine maggio, per il Gran Premio di Spagna. Il sette volte iridato ha un rapporto strano con la pista di Albert Park poiché qui ha centrato più pole di tutti, ben otto, ma è passato primo sotto la bandiera a scacchi in sole due occasioni, nel 2008 e nel 2015. Il terzo trionfo di Hamilton pagherebbe @16 volte la posta.

La Ferrari, che ha centrato 78 punti sugli 88 a disposizione nelle prime due gare, è la favorita, tra i team, per il successo in Australia: il successo Rosso è offerto @1,90 rispetto al @2,00 della Red Bull mentre la Mercedes, in quota @9,00, rimane la terza forza.

Possibili outsider Alpine e McLaren, che sembrano aver intrapreso un processo di crescita, anche se soprattutto in Arabia Saudita non hanno avuto molta fortuna. Va a caccia di conferme anche Pierre Gasly con la Alpha Tauri. Haas e Alfa Romeo, trainate dalla power unit Ferrari potranno essere ancora protagoniste.

Programma completo del fine settimana di F1

Il weekend del Gran Premio d’Australia di F1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport Formula 1, mentre in streaming l’appuntamento con l’Albert Park di Melbourne è su Sky Go e NOW. In differita su TV8 solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT FORMULA 1

Venerdì 8 aprile

Prove libere 1 – ore 5

Prove libere 2 – ore 8

Sabato 9 aprile

Prove libere 3 – ore 5

Qualifiche – ore 8

Domenica 10 aprile

GP Australia – ore 7

DIFFERITA SU TV8

Sabato 9 aprile

Qualifiche – ore 15.30

Domenica 10 aprile

GP Australia – ore 15.15

Pronostici Formula 1 GP Australia 2022: il circuito di Albert Park

Il circuito dell’Albert Park era già attivo negli anni ‘50 ma successivamente non venne utilizzato a causa delle numerose proteste ambientaliste. Dal 1985 al 1996, il GP di Australia di F1 si era disputato sul tracciato cittadino di Adelaide. Il circuito è costruito unendo le strade perimetrali del lago dell’Albert Park, normalmente aperte alla circolazione: si tratta, per così dire, di un circuito semi cittadino. Nel 1996, in vista dell’approdo nella cittadina del campionato di Formula 1, vennero riviste alcune delle curve originali, con lo scopo di diminuire la velocità, e vennero costruiti dei nuovi box. È comunque rimasto un circuito molto veloce, nonostante sia il risultato dell’unione di strade normalmente aperte alla circolazione.

Particolarità del Tracciato: Questa pista è abbastanza severa per i cambi di marcia. Il pilota ne effettua circa 2700 lungo tutto l’arco della gara, con circa 65 cambi ogni tornata. Abbastanza cruciale risulta l’ottimale funzionamento del sistema di raffreddamento della monoposto, con il pericolo che le foglie presenti sul tracciato possano andare a intasare i radiatori. La media oraria per questo tracciato si aggira attorno ai 213 km/h.

Dati Tecnici. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Possibilità di Safety Car: 50%. Possibilità di Sorpasso: Difficile. Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni su questo tracciato. Peggior Posizione di Partenza per un Vincitore: undicesimo (Coulthard 2003). Numero di Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3.

Record Albert Park

Ad oggi si sono corsi in Australia 24 gran premi di F1 e il pilota che detiene il maggior numero di successi è Michael Schumacher, che ha trionfato 4 volte a bordo della Ferrari. Seguono Jenson Button e Sebastian Vettel, entrambi a quota 3 vittorie, mentre a 2 troviamo David Coulthard, Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton e Nico Rosberg.

L’ultima edizione, quella del 2019 ha visto salire sul gradino più alto del podio Valtteri Bottas su Mercedes, con la scuderia tedesca che ha così ottenuto il suo 4° successo a Melbourne. La scuderia che ha vinto più edizioni del GP d’Australia è comunque la Ferrari con 8 successi, davanti alla McLaren a quota 6. Il tempo record in gara resiste addirittura dal lontano 2004, quando Michael Schumacher fermò il cronometro in 1’24’’125.

Pronostici Formula 1 GP Australia 2022: Free Pick su Melbourne

