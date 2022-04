Quote Antepost Formula 1 aggiornate dopo il Gran Premio d’Australia vinto da Charles Leclerc che è sempre più favorito per il titolo piloti, anche perché a Melbourne Max Verstappen subisce un altro ritiro ed esce con uno zero pesante. Il monegasco è favorito anche per il prossimo GP di casa per la rossa, quello di Imola.

GP Australia 2022: ordine d’arrivo e classifiche aggiornate

F1, GP Australia 2022: ordine d’arrivo

1 Charles Leclerc Ferrari 1:20.260 1

2 Sergio Perez Red Bull 20.524s 1

3 George Russell Mercedes 25.593s 1

4 Lewis Hamilton Mercedes 28.543s 1

5 Lando Norris McLaren 53.303s 1

6 Daniel Ricciardo McLaren 53.737s 1

7 Esteban Ocon Alpine 61.683s 1

8 Valtteri Bottas Alfa Romeo Racing 68.439s 1

9 Pierre Gasly AlphaTauri 76.221s 1

10 Alex Albon Williams 79.382s 1

11 Guanyu Zhou Alfa Romeo Racing 81.695s 1

12 Lance Stroll Aston Martin 88.598s 3

13 Mick Schumacher Haas 1 LAP 1

14 Kevin Magnussen Haas 1 LAP 1

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 LAP 1

16 Nicholas Latifi Williams 1 LAP 2

17 Fernando Alonso Alpine 1 LAP 2

RITIRATI

Max Verstappen Red Bull 39 GIRI 1

Sebastian Vettel Aston Martin 23 GIRI 0

Carlos Sainz Ferrari 2 GIRI 0

Formula 1 2022: classifica piloti

1 Charles Leclerc (Ferrari) 71

2 George Russell (Mercedes) 37

3 Carlos Sainz (Ferrari) 33

4 Sergio Perez (Red Bull) 30

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 28

6 Max Verstappen (Red Bull) 25

7 Esteban Ocon (Alpine) 20

8 Lando Norris (McLaren) 16

9 Kevin Magnussen (Haas) 12

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 12

11 Daniel Ricciardo (McLaren) 8

12 Pierre Gasly (AlphaTauri) 6

13 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 4

14 Fernando Alonso (Alpine) 2

15 Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1

15 Alex Albon (Williams) 1

Formula 1 2022: classifica costruttori

1 Ferrari 104

2 Mercedes 65

3 Red Bull 55

4 McLaren 24

5 Alpine 22

6 Alfa Romeo 13

7 Haas 12

8 AlphaTauri 10

9 Williams 1

10 Aston Martin 0

Quote Antepost Formula 1: la Ferrari di Leclerc vola

Due vittorie, e un secondo posto, nei primi tre Gran Premi della stagione di Formula 1 per Charles Leclerc che sta lasciando le briciole agli avversari. Il monegasco ha 71 punti in classifica, sui 78 a disposizione. Per Sisal è lui il grandissimo favorito, in quota @1,50, per conquistate il Mondiale Piloti che a Maranello manca dal 2007 con Kimi Raikkonen.

Il secondo ritiro stagionale, dopo quello in Bahrain, è pesante per Max Verstappen e per la sua Red Bull RB18 che sta dando enormi problemi di affidabilità. Il pilota olandese si trova in sesta posizione nella classifica iridata e con tanti problemi da risolvere. La conferma del mondiale di SuperMax è offerta @3,00.

Il podio dei favoriti è chiuso dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton che sta cercando di limitare i danni con una Mercedes ancora in affanno ed in attesa del nuovo pacchetto che dovrebbe arrivare a fine maggio. L’inglese è lontano 43 punti dal leader della classifica. L’ottava corona mondiale per Hamilton pagherebbe @12 volte la posta.

Quote Antepost Formula 1: Sainz ritirato ma la Ferrari è favorita anche nei costruttori

Nonostante il ritiro di Carlos Sainz in Australia, la Ferrari è la vettura da battere anche per il Mondiale Costruttori. Al momento il team di Maranello ha 104 punti in classifica, 39 in più della Mercedes seconda. Il successo iridato tra i costruttori, secondo gli esperti Sisal, è in quota @1,60. Alle spalle della Ferrari si piazza la Red Bull, il cui successo è dato @2,75 mentre la Mercedes si gioca @9,00.

Paga proprio l’ultima uscita di scena Carlos Sainz, ora @23,00 davanti a George Russell @33,00 e Sergio Perez @46,00. Passi in avanti per le McLaren anche se il titolo a Daniel Ricciardo o a Lando Norris rimane utopia (entrambi si giocano @250), anche se il pilota inglese ci ha mandato in cassa con la Free Pick (lo avevamo consigliato in top-10 già dal giovedì con quota di valore @2 poi crollata dopo le ottime qualifiche del sabato).

Quote Antepost Formula 1: titolo piloti e costruttori

Ecco tutte le quote antepost SNAI.

Mondiale Piloti 2022

Leclerc, Charles 1,60

Verstappen, Max 3,00

Hamilton, Lewis 7,50

Sainz Jr, Carlos 20

Russell, George 25

Perez, Sergio 33

Ricciardo, Daniel 250

Gasly, Pierre 250

Bottas, Valtteri 250

Ocon, Esteban 250

Alonso, Fernando 250

Norris, Lando 250

Schumacher, Mick 1.000

Albon, Alexander 1.000

Tsunoda Yuki 1.000

Zhou, Guanyu 1.000

Latifi, Nicholas 1.000

Stroll, Lance 1.000

Vettel, Sebastian 1.000

Altro 250

Mondiale Costruttori 2022

Ferrari 1,65

Red Bull Racing 2,75

Mercedes 6,50

Alfa Romeo 100

Mclaren 100

Alpine 100

Haas F1 Team 100

Alphatauri 250

Aston Martin 500

Williams 1.000

Testa A Testa Mondiale Piloti 2022

Albon, Alexander – Latifi, Nicholas 1,15 4,75

Gasly, Pierre – Tsunoda, Yuki 1,25 3,50

Leclerc, Charles – Verstappen, Max 1,40 2,75

Magnussen, Kevin – Bottas, Valtteri 2,30 1,55

Norris, Lando – Ricciardo, Daniel 1,25 3,50

Ocon, Esteban – Alonso, Fernando 1,85 1,85

Russell, George – Hamilton, Lewis 2,55 1,45

Sainz Jr, Carlos – Perez, Sergio 1,45 2,55

Vettel, Sebastian – Stroll, Lance 1,25 3,50

Zhou, Guanyu – Schumacher, Mick 2,10 1,65

Prossimo GP: si corre ad Imola

Sale l’attesa per il Gp di Imola, al quale la scuderia di Maranello si presenterà da grande favorita. Leclerc è favorito anche per la gara del 24 aprile, @2,20, con Verstappen @3,50 e Sainz terzo @11,00.

Già tutto esaurito per il circuito emiliano-romagnolo dove la Ferrari è di casa, inoltre al venerdì tornerà la sprint race. Nei prossimi giorni uscirà il nostro articolo di analisi, quote e scommesse sulla Formula 1, con l’importante appuntamento di Imola per i tifosi e gli appassionati italiani di motori.

