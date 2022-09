Quote Antepost F1 5 settembre 2022, in casa a Zandvoort Max Verstappen non sbaglia sotto il proprio pubblico e porta a casa la 10° vittoria stagionale facendo suo il GP d’Olanda dove sono arrivati altri errori di gestione da parte della Ferrari, non un bel biglietto da visita in vista di Monza la prossima settimana.

Quote Antepost F1 5 settembre 2022: in Olanda Max non sbaglia

Max Verstappen, campione del mondo in carica, ipoteca anche il titolo 2022 vincendo il Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, in casa, davanti alla sua marea Orange che lo ha accompagnato e sostenuto per tutto il weekend con circa 350 mila presenze al circuito! Quando si dice un fenomeno, non solo al volante.

Weekend di ripresa per la Mercedes che piazza George Russell a podio, come vi avevamo consigliato in FREE PICK @2.75. Peccato che Lewis Hamilton poteva giocarsi perfino la vittoria, ma una scellerata scelta di non cambiargli le gomme all’ultimo regime di safety car, lo ha fatto scivolare addirutta fuori dal podio.

Anche questa settimana lo scettro di scuderia più ridicola va alla Ferrari. A Maranello continuano a sfornare capolavori di comicità, con un pasticcio al momento del primo pit stop di Carlos Sainz. Lo spagnolo è rientrato al 15° giro per il cambio gomme, ma in quel momento mancava la posteriore sinistra. Da lì Sainz ha inanellato una serie di sfortune che lo hanno portato anche da una penalizzazione finale di 5 secondi (rischio di collisione ai box con una Alpine) con conseguente scivolamento all’8° posto.

Quote Antepost F1 5 settembre 2022: ordine d’arrivo GP Olanda e classifiche

A 7 gare dalla fine Verstappen comanda la classifica piloti con 310 punti, davanti alla coppia Sergio Perez e Charles Leclerc fermi a 201. In classifica costruttori, invece, la Red Bull domina con 511 punti, contro i 376 della Ferrari e i 346 della Mercedes.

GP d’Olanda Formula 1: ordine d’arrivo

1 Max Verstappen (Red Bull), giro veloce

2 George Russell (Mercedes)

3 Charles Leclerc (Ferrari)

4 Lewis Hamilton (Mercedes)

5 Sergio Perez (Ferrari)

6 Fernando Alonso (Alpine)

7 Lando Norris (McLaren)

8 Carlos Sainz (Ferrari) – penalizzato di 5 secondi

9 Esteban Ocon (Alpine)

10 Lance Stroll (Aston Martin)

11 Pierre Gasly (AlphaTauri)

12 Alexander Albon (Williams)

13 Sebastian Vettel (Aston Martin)

14 Mick Schumacher (Haas)

15 Kevin Magnussen (Haas)

16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

17 Daniel Ricciardo (McLaren)

18 Nicholas Latifi (Williams)

Ritirati:

Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

Formula 1 2022: classifica piloti aggiornata

Max Verstappen 310

Sergio Perez 201

Charles Leclerc 201

George Russell 188

Carlos Sainz 175

Lewis Hamilton 158

Lando Norris 82

Esteban Ocon 66

Fernando Alonso 59

Valtteri Bottas 46

Kevin Magnussen 22

Sebastian Vettel 20

Daniel Ricciardo 19

Pierre Gasly 18

Mick Schumacher 12

Yuki Tsunoda 11

Guanyu Zhou 5

Lance Stroll 5

Alexander Albon 4

Nicholas Latifi 0

Formula 1 2022: classifica costruttori

Red Bull 511

Ferrari 376

Mercedes 346

Alpine 125

McLaren 102

Alfa Romeo 51

Haas 34

AlphaTauri 29

Aston Martin 25

Williams 4

Prossimo Gran Premio a Monza, ma Verstappen è favorito in modo imbarazzante

Non si ferma il Circus della F1 che l’11 settembre ha in programma una tappa speciale per gli appassionati italiani e per la Ferrari, il Gran Premio d’Italia dalla mitica Monza, il tempio della velocità che questa volta premia in maniera quasi scandalosa Max Verstappen.

La superiorità della Red Bull, specialmente in velocità e quando spalanca il DRS, sono un arma fatale a Monza, ma rimane comunque il fatto che una quota @1.36 per uno sport motoristico rimane ingiocabile, e ci fa anche capire quanto sia indietro la Ferrari nonostante si corra in casa. La sensazione è che Max si sbloccherà con la prima vittoria in carriera anche in terra italica.

