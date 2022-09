Pronostici F1 GP Singapore 2022. A Marina Bay Max Verstappen potrebbe già laurearsi un altra volta campione del mondo. Non sarà facile ed è solo questione di tempo per l’olandese, mentre la Ferrari cerca riscatto per salvare la faccia su una pista dove in passato ha vinto con Vettel, e che si presta alle caratteristiche della monoposto che a Marina Bay porta anche degli aggiornamenti.

Pronostici F1 GP Singapore 2022: Max Verstappen può già chiudere il mondiale a Marina Bay

Dopo il Gran Premio d’Italia vinto da Max Verstappen lo scorso 11 settembre, la Formula 1 torna in pista questo fine settimana per il 17° appuntamento della stagione col Gran Premio di Singapore 2022. Il campione del mondo in carica vuole chiudere il discorso Mondiale già in questo weekend e si presenta da leader assoluto della classifica iridata e da grandissimo favorito dall’alto di una striscia aperta di cinque vittorie consecutive. Gli esperti Sisal vedono un successo a bassa quota @1,50, per Verstappen e la sua Red Bull numero 1 che stanno dominando il campionato. Il pilota olandese non ha mai vinto a Singapore e questo sembra l’anno giusto per interrompere il digiuno. Il campione del mondo è favorito anche per centrare la pole sui tornanti asiatici, ipotesi che si gioca @2,25. Per chiudere davvero i conti mondiale serviranno comunque delle combinazioni molto complicate (Perez dovrebbe arrivare 4° e Leclerc 9°), ma sta di fatto che ormai il Mondiale è ad un passo dall’assegnazione.

Il primo ostacolo tra Super Max e il successo ha sempre il nome di Charles Leclerc. Il numero 16 della Ferrari, praticamente persa la corsa al titolo, vuole però regalarsi altre vittorie in stagione da aggiungere alle tre finora portate a casa. Leclerc, punta a imitare Alonso e Vettel, gli altri piloti della Rossa che hanno trionfato a Marina Bay. Il successo del monegasco, reduce da due podi in fila, è offerto @3,50. Il ferrarista, inoltre, è favorito, al pari di Verstappen @2,25, per la partenza al palo forte delle otto pole stagionali a dimostrazione del fatto che sul giro secco nessuno tiene il passo di Leclerc (e qui la posizione al via è importantissima).

Gli outsider, da Sainz alla lotta Alpine-McLaren

Il terzo incomodo appare Carlos Sainz al volante della seconda Ferrari numero 55. Lo spagnolo, primo a Silverstone in questa stagione, si sta preparando al meglio per centrare un altro successo consapevole che dovrà trovare la gara perfetta per battere sia Verstappen che il compagno di scuderia. Il trionfo di Sainz pagherebbe @10 volte la posta.

Partono tutti lontani, dalla griglia dei favoriti, gli altri piloti in gara. George Russell, ancora alla ricerca del primo successo in Formula 1, è offerto a 16 mentre il suo capitano in Mercedes, il sette volte iridato Lewis Hamilton, è in quota @20 nonostante a Singapore abbia trionfato 4 volte. C’è chi, a Marina Bay, però ha fatto meglio del pilota inglese: Sebastian Vettel, infatti, è passato primo sotto la bandiera a scacchi per ben 5 volte. Il sesto successo del pilota tedesco, oggi all’Aston Martin, appare quasi un miracolo essendo offerto @500.

Continua la lotta tra Alpine e McLaren per il 4° posto nella classifica costruttori. I francesi sembrano stare meglio e a Marina Bay arriverà anche un nuovo fondo per la monoposto di Fernando Alonso ed Esteban Ocon. Attenzione anche a Pierre Gasly che con Alpha Tauri può sempre rappresentare una sorpresa, e per stessa ammissione del pilota francese, questo è uno dei suoi tracciati favoriti. Guiderà con più serenità Zhou Guanyu che è stato confermato anche per il 2023 su Alfa Romeo al fianco di Valtteri Bottas.

Potrebbe tornare in pista, dopo l’intervento di appendicectomia, Alex Albon a bordo della Williams. In alternativa, è pronto Nyck De Vries, che potrebbe essere uno dei protagonisti del prossimo mercato piloti.

Pronostici F1 GP Singapore 2022: Programma completo del weekend di Marina Bay

Il weekend del Gran Premio del Singapore sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Marina Bay su Sky Sport F1. TV8, invece, trasmetterà in differita solo qualifiche e gara. Di seguito il programma dettagliato.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 30 settembre

Prove libere 1: 12.00-13:00

Prove libere 2: 15.00-16:00

Sabato 1 ottobre

Prove libere 3: 12:00-14:00

Qualifiche: 15:00-17:00

Domenica 2 ottobre

Gran Premio: 14:00

DIFFERITA TV8

Sabato 1 ottobre

Qualifiche: 18:30

Domenica 2 ottobre

Gran Premio: 18:00

Pronostici F1 GP Singapore 2022: Tracciato e previsioni meteo

Il tracciato è stato progettato dall’architetto Hermann Tilke e si snoda lungo un percorso cittadino intorno a Marina Bay lungo in totale 5,065 km. Per completare la gara serviranno 61 giri, per un totale di 308,706 km.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,065km. Numero di curve: 23, tredici a sinistra e dieci a destra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Alto. Possibilità di safety car: 95%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 7 su 10 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: quindicesimo (Alonso 2008). Freni Categoria di circuito: Hard. Numero di frenate: 13. Frenata più impegnativa: la quarta staccata, alla curva 7.

Record. L’ultima edizione del gran premio di Singapore si è tenuta nel 2019, per via della pandemia da Covid-19 che ha fatto saltare quelle del 2020 e del 2021. Ad imporsi tre stagioni fa a Marina Bay è stato Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc: una doppietta Ferrari che da lì in poi si è verificata solamente all’inizio di questo Mondiale, in Bahrain. La Mercedes è la scuderia che vanta il maggior numero di vittorie qui, e cioè 4, contro le 3 di Ferrari e Red Bull. Sebastian Vettel è il re di Singapore con ben 5 successi, uno in più rispetto a Lewis Hamilton, mentre Fernando Alonso (2) e Nico Rosberg (1) completano l’albo d’oro della corsa. Il record della pista è stato registrato in qualifica nel 2018 da Lewis Hamilton a bordo della Mercedes: il britannico ha fermato il crono in 1’36″015. Il giro più veloce in gara, invece, è di Kevin Magnussen, che nel 2018 a bordo della Haas ha ottenuto il tempo di 1’41″05.

Free Pick Formula 1: GP Singapore 2022

Al momento non sono disponibili giocate su questo GP ma vogliamo comunque spendere alcune parole. Di certo nella vita c’è solo la morte, questo è vero, ma anche la safety car a Marina Bay, col suo 95% di possibilità, è una quasi certezza, e come abbiamo visto anche negli ultimi GP (compreso il deludente Monza), le safety stanno avendo un impatto importante su questo mondiale, e possono concorrere a sballare anche analisi e scommesse, quindi andateci piano, specialmente questo weekend.

Red Bull favorita, e ok siamo tutti daccordo , ma dietro come va? La Ferrari sembra essere una macchina abbastanza idonea al circuito di Singapore. Ultimamente è cresciuta anche la Mercedes, anche se la pista dovrebbe ripresentare la problematica rappresentata dal porpoising. Tra le due scuderie, sembra avere più possibilità di impensierire la Red Bull la Rossa, che ha una configurazione ad alto carico molto più adatta al tracciato e inoltre dovrebbe portare sul circuito di Marina Bay anche delle novità tecniche. Piccoli accorgimenti che dovrebbero ridurre uno degli inconvenienti che hanno accompagnato le Ferrari durante tutta la stagione, ovvero il degrado degli pneumatici.

Collegatevi prossimamente su questo articolo in aggiornamento per le FREE PICK. Tutti i contenuti di PANDA e MORFEO li trovate in esclusiva nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP.

