Pronostici F1 GP Stati Uniti 2022, si corre ad Austin, con il mondiale di Formula 1 già assegnato a Suzuka a Max Verstappen che ha confermato il titolo iridato. L’olandese della Red Bull corre per il record di vittorie ed è favorito anche negli USA. Abbiamo già studiato una FREE PICK per questo Gran Premio a stelle e strisce.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2022: i favoriti ad Austin

A due settimane dalla gara di Suzuka in Giappone, torna la Formula 1 con la 19a prova del Mondiale, ovvero il Gran Premio degli Stati Uniti.

Max Verstappen, dopo essersi confermato campione del mondo, punta al record di vittorie stagionali per ora saldo nelle mani di Michael Schumacher e Sebastian Vettel. Il numero 1 della scuderia austriaca ha finora trionfato in 12 gran premi ed è a una sola lunghezza dalla coppia tedesca che, nel 2004 e nel 2013, toccarono quota 13 ma con meno gare in calendario. Verstappen ha ancora 4 gare per agganciare e superare i due ex campioni del mondo. Reduce da sei vittorie negli ultimi sette gran premi, e ultimo vincitore del Gran Premio degli Stati Uniti, Max Verstappen è il grandissimo favorito ad Austin: gli esperti Sisal vedono un successo del campione del mondo @1,50. L’olandese parte davanti a tutti anche nella caccia alla pole, la sesta stagionale, offerta @2,00.

Persa la corsa iridata, Charles Leclerc vuole regalarsi qualche piccola soddisfazione da qui alla fine della stagione. Il monegasco della Ferrari, a secco di successi dall’Austria, viene da quattro podi consecutivi e vuole la quarta vittoria dell’anno: il trionfo sul circuito di Austin, dove la Rossa ha vinto l’ultima volta nel 2018 con Raikkonen, si gioca @4,50. Decisamente più semplice appare la corsa alla pole visto che nessuno, in stagione, ha avuto più partenze al palo di Leclerc, ben nove: il Piccolo Principe che parte davanti a tutti per la decima volta si gioca @2,25.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2022: le possibili sorprese

Il resto del gruppo, come per gran parte dell’annata, è costretto a inseguire i leader di Red Bull e Ferrari. Sergio Perez, sulla seconda Red Bull, chiude il podio dei favoriti tanto che il suo successo, il terzo del 2022, si gioca @9,00. Partono alla pari invece sia Lewis Hamilton, record di successi (6) nel Gran Premio degli Stati Uniti, sulla Mercedes e Carlos Sainz con la Ferrari numero 55. Vedere l’inglese o lo spagnolo passare per primi sotto la bandiera a scacchi pagherebbe @12 volte la posta.

Continuerà anche la sfida per il 4° posto nel titolo costruttori tra Alpine e McLaren. Attenzione in particolare Lando Norris che qui ad Austin è sempre andato a punti dimostrando una grande costanza.

Nelle retrovie arrivano dichiarazioni ottimistiche da parte di Mick Schumacher che ha detto che la pista di Austin dovrebbe ben adattarsi alla sua monoposto, la Haas che corre il proprio GP di casa. Al tedesco la motivazione non mancherà visto che Steiner ha ammesso di avere avuto contatti con Hulkenberg e che decideranno del futuro di Mick solo dopo il Messico. Queste le parole del team manager: “Sono onesto: è ancora 50-50. Non prenderemo una decisione tra Austin e Messico semplicemente perché non c’è tempo. Dopo la tappa messicana avremo più tempo per discuterne”.

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2022: Programma completo del weekend di Austin

Il weekend di Austin sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport Formula 1. TV8, invece, trasmetterà in diretta solo le qualifiche del sabato e la gara della domenica.

DIRETTA SKY SPORT FORMULA 1

Venerdì 21 ottobre

Prove Libere 1: 21:00

Prove Libere 2: 00:00

Sabato 22 ottobre

Prove Libere 3: 21:00

Qualifiche: 00:00

Domenica 23 ottobre

Gara: 21:00

DIRETTA TV8

Sabato 22 ottobre

Qualifiche: 00:00

Domenica 23 ottobre

Gara: 21:00

Pronostici F1 GP Stati Uniti 2022: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Il tracciato del Circuit of The Americas si trova a Wandering Ceek, Austin, Texas, USA, ed è stato teatro anche del motomondiale. Il primo Gran Premio degli Stati Uniti corso sotto l’egida della Formula 1 risale al 1959 e da allora si è svolto in diversi tracciati: Da Sebring a Riverside, passando per Watkins Glen, Detroiti, Phoenix, Indianapolis e infine, a partire dal 2012, appunto il Circuito delle Americhe di Austin.

Record. È Lewis Hamilton il pilota che si è aggiudicato più volte la corsa a stelle e strisce con 6 successi. Alle sue spalle il duo di mostri sacri composto da Ayrton Senna e Micheal Schumacher. La Lotus è la scuderia che vanta il maggior numero di vittorie (10), davanti a Ferrari (8) e McLaren (7). La passata edizione, dopo la mancata disputa del 2020, se l’è aggiudicata Max Verstappen, che ha riportato la Red Bull alla vittoria dopo il successo di Sebastian Vettel nel 2013. È della Ferrari, invece, il record della pista: lo ha realizzato Charles Leclerc il 3 novembre 2019 fermando il cronometro in 1’36″169.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 5,513km. Numero di curve: 20, 9 a destra, 11 a sinistra. Senso di marcia: antiorario. Carico aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 330 km/h. Possibilità di safety car: 45%. Possibilità di sorpasso: Media. Vincitori dalla pole position: 3 su 6 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: secondo (Hamilton 2012, 2014, 2015). Difficoltà Freni: Media. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: la settima staccata alla curva 12.

Pneumatici. Le mescole scelte per il weekend degli USA sono: C2, C3, C4

Meteo. Nel weekend ad Austin cielo coperto, ma dovrebbe essere scongiurata la pioggia (solo un 10% di chance di precipitazioni). Umidità oltre il 50% in entrambe le giornate.

Quote Gran Premio degli Stati Uniti 2022

Free Pick Formula 1: GP USA 2022

Questa giocata ci ha già ripagato, e la riproponiamo come FREE PICK. Parliamo di un testa a testa tra Ferrari e Mercedes, il TaT Gara Sainz-Hamiltons: SAINZ @1.83, quota che trovate su Eurobet. Lo spagnolo, dopo un ottimo 2021, ha sofferto non poco ad inizio stagione con l’auto di nuova generazione, questa F1-75 che gli è risultata indigesta, ma Sainz ha dichiarato di aver cambiato stile di guida, gli aggiornamenti mi hanno aiutato, e sono arrivati i risultati. Dal GP del Canada è arrivata una piccola svolta, complici anche alcuni aggiornamenti tecnici che lo hanno evidentemente aiutato.

Dall’altra parte un campionissimo come Hamilton che si avvia verso il finale della sua carriera. Non si parla esplicitamente di ritiro, ma se ne discute comunque di contorno sempre di più, e anche nelle interviste tiene banco quasi maggiormente questo aspetto rispetto al rendimento dell’inglese della Mercedes in pista, spesso dietro al compagno Russell, oltre che a Sainz.

“Ho parlato con tanti atleti straordinari in questi anni – ha detto Hamilton a CNA Luxury. Tutti loro sono stati sempre competitivi anche a fine carriera, e molti mi hanno detto di essersi fermati o troppo presto o troppo tardi. La maggior parte di loro mi ha detto che saprò quando sarà il momento giusto di smettere, ma essendo così determinato, parlo per me come pilota, e concentrato sul migliorare sempre, solitamente manca il tempo per dedicarsi ad altro. Quando un atleta si ritira è come se il mondo intero si fermasse, quindi sto cercando di mettere a posto alcune cose in modo tale che sia un passaggio più facile quando accadrà”.

