Pronostici F1 GP Messico 2022. Ventesimo appuntamento della stagione di Formula 1, un mondiale già in mano a Max Verstappen che ha vinto anche ad Austin, con la Red Bull che ha portato a casa anche il titolo costruttori. Questa però è la pista di casa di Sergio Perez, e un tracciato anomalo per via dell’altitudine. Abbiamo visto una Mercedes in crescita, e la Ferrari?

Pronostici F1 GP Messico 2022: i favoriti a Città del Messico

Charles Leclerc per interrompere il digiuno di vittorie che dura ormai da 8 gare, Max Verstappen per superare le vittorie ottenute in una singola stagione da Michael Schumacher, fermo a 13 ed eguagliato dall’olandese nell’ultima gara in Texas. La Formula sbarca in Messico dove si correrà il prossimo appuntamento di un mondiale già deciso, ma non per questo privo di spunti.

Secondo i betting analyst di 888sport.it, però, a raggiungere il proprio obiettivo sarà Verstappen con la vittoria dell’olandese a quota @1,50 mentre quella di Leclerc paga @7 volte la posta, dietro anche all’altra Red Bull di Sergio perez, idolo di casa @5,50. Ancora più lontani Lewis Hamilton e Carlos Sainz, entrambi visti vincenti a quota @11.

Più equilibrato, invece, il discorso legato alla pole position con il ferrarista che cerca la “decima” a quota @2,25, la stessa riservata a Verstappen. Terzo incomodo, in questa lotta, è Sainz che vede la sua partenza davanti a tutti @5,50 mentre Perez vale @11 volte la posta.

Pronostici F1 GP Messico 2022: Programma completo del weekend all’Autodromo Hermanos Rodriguez

Il weekend del GP del Messico di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV integralmente su Sky Sport F1. Su TV8, invece, differita di qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 28 ottobre

Prove libere 1: 20.00-21:00

Prove libere 2: 23.00-00:00

Sabato 29 ottobre

Prove libere 3: 19:00-20:00

Qualifiche: 22:00-23:00

Domenica 30 ottobre

Gran Premio: ore 21:00

DIFFERITA TV8

Sabato 29 ottobre

Qualifiche: 23:30

Domenica 30 ottobre

Gran Premio: ore 22:00

Pronostici F1 GP Messico 2022: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Tracciato. Il GP del Messico si correrà sulla lunghezza di 71 giri, con l’Autódromo Hermanos Rodríguez che è lungo 4,304 km. Il primo GP del Messico di Formula 1 si è tenuto nel 1963. Dato che il tracciato si trova a ben 2000 metri slm vi sono problematiche che solo su questa pista si presentano. Il raffreddamento è molto difficoltoso specialmente in una giornata molto limpida, e richiede speciali dispositivi studiati apposta per questo tracciato. Anche la rarefazione dell’aria è un fattore importante di cui tenere conto per l’assetto aerodinamico: infatti qui si vedono ali con incidenza molto più alta, per compensare la bassa densità dell’aria.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,304 km. Numero di curve: 17, dieci a destra e sette a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 360 km/h. Possibilità di safety car: 90%. Possibilità di sorpasso: Facile. Vincitori dalla pole position: 9 su 18 edizioni in questo tracciato. Peggiore posizione di partenza per un vincitore: tredicesimo (Prost 1990)

Record. Sono ben 5 i piloti in testa alla classifica delle vittorie totali con due successi: si tratta di Clark, Mansell, Prost, Versappen e Hamilton. Quanto alle scuderie, comandano con 3 vittorie a testa Lotus, McLaren, Williams e Mercedes (a quota 2 Ferrari e Red Bull). Il record della pista in gara lo ha ottenuto nel 2021 Valtteri Bottas, su Mercedes W12 fermando il cronometro in 1’17″774, mentre Max Verstappen in qualifica nel 2019 è sceso fino a 1’14″758. Categoria Freni: Hard. Numero di frenate: 16. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva uno.

Pneumatici. Questi sono i set di pneumatici scelti da Pirelli per il Gran Premio del Messico: C2, C3, C4.

Quote Gran Premio del Messico 2022

Free Pick Formula 1: GP Messico 2022

Dopo i passaggi a vuoto delle ultime settimane, dettati da errori e mancanza di performance, Pierre Gasly vuole tornare a battagliare per le posizioni all’interno della zona punti. Il francese, ricordiamo, ha sempre ottenuto dei bei risultati all’Autodromo Hermanos Rodrguez. “In Messico solitamente sono andato bene. L’anno scorso mi sono qualificato quinto e in gara ho chiuso quarto. È una pista unica per via dell’altitudine che crea condizioni estreme per la vettura, mi piace davvero guidare qui”. Queste le parole di Gasly.

Dall’altra parte Lance Stroll con un Aston Martin cresciuta, ma rimane un pilota che tende a fare errori e questa non è una pista semplice. Lo scorso anno Stroll chiuse con un modesto 14° posto, 10 posizioni dietro a Gasly che probabilmente non replicherà il 4° posto del 2021, ma davanti a Stroll potrebbe starci e con quota alla pari lo prendiamo come FREE PICK: TaT Gara Stroll v Gasly: GASLY @2.00.

