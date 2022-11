Quote Formula 1 stagione 2023, si è appena conclusa la stagione 2022 con la doppietta Red Bull, vincente nel campionato costruttori e ancora vincente del titolo piloti per il secondo anno di fila per Max Verstappen, favorito anche nel 2023 dove si attende il ritorno di Lewis Hamilton con Mercedes, davanti anche alla Ferrari di Charles Leclerc.

Max Verstappen ancora campione del mondo

Stagione da record per Max Verstappen che già da campione del mondo di Formula 1 si è portato a casa anche l’ultima vittoria al GP di Abu Dhabi (15° successo stagionale) con la Red Bull che vince il titolo costruttori. In 2° posizione resiste la Ferrari, ma è stata un altra stagione difficile per la scuderia di Maranello che adesso mette in dubbio il team principal Mattia Binotto.

Quote Formula 1 stagione 2023: Verstappen favorito anche il prossimo anno

Per la stagione F1 2023 le cose non cambiano, con Max Verstappen a dominare @1.71 per la tripletta del titolo piloti. L’avversario principale dell’olandese torna ad essere Lewis Hamilton @3 con una Mercedes che ha chiuso il 2022 in crescendo e sembra più pronta della Ferrari anche per la prossima stagione.

Charles Leclerc @9.50 è molto lontano e appaiato con George Russell. In doppia cifra la seconda guida in Red Bull, Sergio Perez @20, con Carlos Sainz @25 sull’altra rossa.

Dopo il salto è enorme con Lando Norris @100 su McLaren che stacca Esteban Ocon @200 su Alpine, non più al fianco di Fernando Alonso @250 passato in Aston Martin. C’è anche il ritorno nel Circus della F1 per Kevin Magnussen @500 che prende il posto di Mick Schumacher su Haas, e ha una quota uguale a quella dei debuttanti Oscar Piastri e Nyck de Vries.

Max Verstappen: @1.71

Lewis Hamilton: @3

Charles Leclerc: @9.50

George Russell: @9.50

Sergio Pérez: @20

Carlos Sainz: @25

Lando Norris: @100

Esteban Ocon: @200

Fernando Alonso: @250

Pierre Gasly: @300

Yuki Tsunoda: @500

Oscar Piastri: @500

Kevin Magnussen: @500

Nyck de Vries: @500

Alexander Albon: @500

Lance Stroll: @500

Valtteri Botas: @500

Guanyu Zhou: @500

