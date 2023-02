Manca meno di un mese al via della nuova stagione di Formula 1, che si aprirà con il Gran Premio del Bahrain in programma il 5 marzo 2023 sul circuito di Sakhir. Pronostici Formula 1: le quote premiano Max Verstappen nel Gp del Bahrain 2023, ma attenzione anche a Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Stagione 2023 Formula 1: Calendario gare

Data Gran Premio Circuito

3-5 marzo Bahrain Sakhir

17-19 marzo Arabia Saudita Gedda

30 marzo-2 aprile Australia Melbourne

28-30 aprile Azerbaijan* Baku

5-7 maggio Miami Miami

19-21 maggio Emilia Romagna Imola

26-28 maggio Monaco Monte Carlo

2-4 giugno Spagna Montmeló

16-18 giugno Canada Montréal

30 giugno-2 luglio Austria* Spielberg

7-9 luglio Gran Bretagna Silverstone

21-23 luglio Ungheria Mogyoród

28-30 luglio Belgio* Spa-Francorchamps

25-27 agosto Olanda Zandvoort

1-3 settembre Italia Monza

15-17 settembre Singapore Marina Bay

22-24 settembre Giappone Suzuka

6-8 ottobre Qatar* Lusail

20-22 ottobre Stati Uniti* Austin

27-29 ottobre Città del Messico Città del Messico

3-5 novembre San Paolo* Interlagos

16-18 novembre Las Vegas Las Vegas

24-26 novembre Abu Dhabi Yas Marina

Pronostici Formula 1: le quote premiano Max Verstappen nel Gp del Bahrain 2023

Per i bookmaker, il favorito per la vittoria del Gran Premio del Bahrain 2023 è il Campione del Mondo in carica, il pilota olandese Max Verstappen su Red Bull, offerto vincente a quota 2.25 su Starcasinò e 2.35 su Sisal.

A contendere la vittoria al talentuoso pilota della Red Bull ci proveranno il pluricampione del Mondo, Lewis Hamilton su Mercedes e il giovane pilota della Ferrari, Charles Leclerc, entrambi quotati vincenti a 4.50.

A quota 8 troviamo l’altro pilota della Mercedes, George Russell, che precede a quota 11 il messicano Sergio Perez su Red Bull e il secondo pilota della Ferrari, lo spagnolo Carlos Sainz, entrambi bancati vincenti a quota 11.