Quote F1 6 marzo. Max Verstappen e la Red Bull dominano subito al primo GP dell’anno in Bahrain e si candidano ad un altra vittoria. Male le Ferrari, ritirato Charles Leclerc che si allontana anche in quota antepost, agganciato da un infinito Fernando Alonso che fa 3° e si candida @11 per la vittoria del mondiale con Aston Martin! Arriva subito un colpaccio sul lato betting, una quota @101.00 col giro veloce di Zhou su Alfa Romeo.

Risultati Formula 1, GP Bahrain 2023

Red Bull si candida a vincere anche questo Mondiale di Formula 1. È doppietta della scuderia austriaca nel primo gran premio della stagione, quello del Bahrain. Dominio assoluto per Max Verstappen, che chiude al primo posto alla bandiera a scacchi con quasi 12 secondi di vantaggio sul compagno di team Sergio Perez. Sul terzo gradino del podio l’Aston Martin di Fernando Alonso (+38.637) che esordisce alla grande con la nuova monoposto competitiva e a 41 anni suonati porta a casa il suo 99° podio in carriera.

Ritirato Charles Leclerc, che è costretto ad arrendersi al giro 41 per un problema alla power unit. Chiude al 4° posto l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, che perde alla distanza il duello con Alonso per il podio. Solo 5° Lewis Hamilton, che chiude davanti all’altra Aston Martin, quella di Lance Stroll. Settima piazza per George Russell con la seconda Mercedes, mentre chiudono la top ten Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (Alpine) e Alexander Albon (Williams). Oltre a Leclerc, ritirati Esteban Ocon (Alpine) e Oscar Piastri (McLaren).

Quote F1 6 marzo: le prime classifiche

GP Bahrain: ordine d’arrivo

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Sergio Perez (Red Bull)

3 Fernando Alonso (Aston Martin)

4 Carlos Sainz (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Lance Stroll (Aston Martin)

7 George Russell (Mercedes)

8 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

9 Pierre Gasly (Alpine)

10 Alexander Albon (Williams)

11 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

12 Logan Sargeant (Williams)

13 Kevin Magnussen (Haas)

14 Nyck de Vries (AlphaTauri)

15 Nico Hulkenberg (Haas)

16 Guanyu Zhou (Alfa Romeo), giro veloce

17 Lando Norris (McLaren)

Ritirati:

Esteban Ocon (Alpine)

Charles Leclerc (Ferrari)

Oscar Piastri (McLaren)

Classifica piloti

1 Max Verstappen 25

2 Sergio Perez 18

3 Fernando Alonso 15

4 Carlos Sainz 12

5 Lewis Hamilton 10

6 Lance Stroll 8

7 George Russell 6

8 Valtteri Bottas 4

9 Pierre Gasly 2

10 Alexander Albon 1

Classifica costruttori

1 Red Bull Racing Honda Rbpt 43

2 Aston Martin Aramco Mercedes 23

3 Mercedes 16

4 Ferrari 12

5 Alfa Romeo Ferrari 4

6 Alpine Renault 2

7 Williams Mercedes 1

8 Mclaren Mercedes 0

8 Haas Ferrari 0

8 Alphatauri Honda Rbpt 0

Quote F1 6 marzo: Betting Notes

Abbiamo riassunto alcune note da tenere a mente per le prossime scommesse Formula 1.

–RedBull: SUPERIORE, soprattutto sul passo gara (ovviamente Verstappen > Perez)

–Ferrari, problemi di AFFIDIBILITA’ (Prima gara e primo ritiro, in molti report pre stagione avevamo segnalato questa problematica). Ferrari anche competitiva in qualifica, ma troppo indietro in gara.

–Aston Martin PROMOSSA e grande UP (specialmente Alonso in grande forma e subito a podio, al momento Fernando > Stroll non al 100% fisicamente)

–McLaren: BOCCIATISSIMA. Un disastro per tutto il weekend (dicono che sanno dove intervenire, staremo a vedere nei prossimi GP).

–Alpine: BOCCIATA e dopo la McLaren è la grande delusione di questo GP (e comunque Gasly > Ocon).

-Haas: LENTA in gara (in qualifica sia Hulkenberg che Magnussen però qualche sorpresa possono sempre regalarla).

–Williams: PROMOSSA e meglio del previsto (Albon occhio in qualifica).

–Mercedes: RIMANDATA.

Quote F1 6 marzo: Max Verstappen domina anche per la stagione 2023

Max Verstappen e la sua Red Bull si sono dimostrati ancora una volta superiori a tutte le altre vetture e la netta vittoria al debutto dell’olandese lo pone come il favorito per il tris iridato, offerto @1,30, in netto vantaggio sul veterano Fernando Alonso e Charles Leclerc visti vincenti a fine stagione a quota @11.

Più lontano l’ottavo titolo mondiale a favore di Lewis Hamlton, fissato @15, mentre sale @19 la prima volta di Sergio Perez. Ridotte invece al lumicino le possibilità di Carlos Sainz, proposto @34 volte la posta.

Poca storia anche per il titolo costruttori con la Red Bull nettamente avanti a tutti @1,22 contro @8 dell’impresa della Ferrari, a digiuno di vittorie tra i team da ormai 15 anni.

Trend e scommesse Formula 1 con Betting Maniac

La stagione 2023 con le scommesse del nostro mitico Panda inizia con profitto. Purtroppo come FREE PICK vi avevamo proposto la quota @3.50 di entrambe le Alpine, con Gasly che rimonta, ma Ocon è protagonista di un weekend tremendo, culminato col ritiro. La giocata principale, che ci permette di andare in profitto, è però la vittoria di Verstappen, preso per tempo sfruttando la quota generosa di Snai @1.75.

🏁Verstappen Win @1.75 (stake 3)✅✅✅

🏁Alpine Entrambe a Punti @3.50 (stake 1)🔴

💰 Rendimento: +1.25 unità (+€125.00)

Sfruttate anche il nuovo sito di BETTING MANIAC dove ogni GP andiamo a riassumere le statistiche più importanti per le scommesse F1 e le rispettive quote, per avere sempre sott’occhio la situazione, con un semplice click. VAI AL REPORT F1 di BETTING MANIAC. La stagione è iniziata con un favorito che ha rispettato le attese, ma si segnala già la prima quota @101, il giro veloce di Zhou Guanyu con Alfa Romeo, scippato all’ultimo a Pierre Gasly (che sarebbe stata un altra quota @101).

Noi vi diamo appuntamento al prossimo GP Arabia Saudita. La F1 torna il 17 marzo da Jeddah e, indovinate un pò? Max Verstappen @1.61 favorito per la vittoria in gara, davanti al compagno Sergio Perez @6.50 comunque staccato, come Charles Leclerc @7 mentre con Fernando Alonso @11 si sale in doppia cifra assieme al connazionale Carlos Sainz @11. Indietro le Mercedes con Lewis Hamilton @23 e George Russell @29.