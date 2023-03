Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023. Torna il mondiale di Formula 1 con il secondo Gran Premio della stagione da Jeddah, anche se è bastato il GP inaugurale in Bahrain a far capire che anche quest’anno Max Verstappen e la RedBull potrebbero dominare, e la Ferrari è sempre, clamorosamente, indietro.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023: Favoriti a Jeddah

Max Verstappen, dopo aver imposto la sua legge nella gara di apertura del Mondiale di Formula 1 in Bahrain, punta a trionfare anche nel Gran Premio di Arabia, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Jeddah. Il Campione del Mondo, al volante della sua Red Bull numero 1, sembra pronto per un’altra gara in solitaria su un circuito a lui molto caro: in due edizioni della corsa mediorientale, Verstappen ha colto un secondo posto, nel 2021, e una vittoria lo scorso anno. Normale quindi che gli esperti Sisal lo vedano come grandissimo favorito in tutto il weekend arabo: la pole è offerta @2,25 mentre la quota scende fino @1,44 per il trionfo. L’Olandese Volante potrebbe andare a caccia della sesta tripletta, pole, giro veloce e vittoria, in carriera, ipotesi che pagherebbe @5 volte la posta.

Verstappen sogna di vivere un pomeriggio tranquillo ma la prima insidia potrebbe arrivare dal compagno di squadra Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull, infatti, la scorsa stagione ha centrato la pole per poi chiudere al quarto posto. Un’altra partenza al palo, nel Gran Premio di Arabia Saudita, di Perez è in quota @6,00 mentre passare primo sotto la bandiera a scacchi si gioca @7,50.

Charles Leclerc, dopo l’inizio shock in Bahrain, punta a un riscatto immediato anche se il numero 16 della Ferrari è chiamato a una rimonta leggendaria. I problemi causati dalla centralina, che hanno portato al ritiro della Rossa del monegasco due settimane fa, costringeranno Leclerc a perdere almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza. Le difficoltà di sorpasso del circuito non aiuteranno il pilota di Maranello nella sua impresa ma questo non vuol dire che non ci proverà. Il trionfo di Leclerc è offerto @9,00.

Appaiato in quota al ferrarista c’è Fernando Alonso che ha impressionato tutti a Manama con la Aston Martin. Parte dietro invece Carlos Sainz, al volante della Ferrari numero 55, vincente @12 mentre le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell sono costrette a rincorrere: la vittoria del sette volte campione del mondo si gioca @25, quella del connazionale e compagno di scuderia pagherebbe @33 volte la posta. Toto Wolf ha dichiarato che sono già pronti piccoli aggiornamenti per migliorare il rendimento delle Frecce d’Argento.

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023: Programma completo Weekend

Venerdì 17 marzo

-Prove Libere 1, ore 14:30 – 15:30

-Prove Libere 2, ore 18:00 -19:00

Sabato 18 marzo

-Prove Libere 3, ore 14:30 – 15:30

-Qualifiche, ore 18:00 -19:00 (differita su TV8 dalle 21:00)

Domenica 19 marzo

-Gara, ore 18:00 (differita su TV8 dalle 20:00)

Pronostici F1 GP Arabia Saudita 2023: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Il tracciato del Jeddah Corniche Circuit misura 6.174km per 50 giri; è stato inaugurato nel 2021 e i lavori completi sono terminati poi nel marzo 2022. Si tratta di un circuito molto veloce (si stimano velocità medie intorno ai 252 km/h) ma è anche il circuito con il maggior numero di curve rispetto agli altri circuiti del calendario. Ne presenta 27 (11 a destra e 16 a sinistra). Sono presenti inoltre tre zone DRS.

Qui le velocità di punta sono quindi importanti e la power unit della Ferrari dovrebbe rimanere un punto a favore, come ha dichiarato lo stesso Frederic Vasseur.

Precedenti GP. Nel 2021 si è imposto Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes). Viceversa, nel 2022 l’affermazione è stata appannaggio di Verstappen (Red Bull), il quale ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc (secondo) e Carlos Sainz (terzo). Le pole position sono state firmate da Hamilton (2021) e da Sergio Perez (2022), mentre i giri veloci sono stati preda di Hamilton (2021) e Leclerc (2022).

Occhio alle sorprese, che poi tali non sono su questo circuito. Quasi un quarto dei 100 giri percorsi sinora (23) sono stati neutralizzati dalla safety car! Come se non bastasse, nel 2021 la corsa è stata interrotta ben due volte dalla bandiera rossa.

Quote GP Arabia Saudita 2023

Vediamo le quote di Bet365 per la vittoria della gara (più piazzamenti a podio e top-6) e chi sono i favoriti per la pole position nelle qualifiche del sabato, mentre su SNAI vediamo le quote per il giro veloce.

Free Pick Formula 1: GP Arabia Saudita 2023

Abbiamo aperto la stagione con profitto grazie alla vittoria di Max Verstappen @1.75, presa a stake alto, anche se il cippino sulle deludenti Alpine Entrambe a Punti @3.50 non è andato a segno per colpa di un disastroso Ocon. Purtroppo si trattava della segnalazione pubblica, quindi per Jeddah puntiamo a rifarci subito anche nelle free pick per tutti (se non vi volete perdere nulla contattateci per entrare nel VIP Telegram).

Diciamo che le nostre idee iniziali anche per il 2° GP ricalcano quelle del Bahrain. Ci aspettiamo per esempio un riscatto dalle Alpine che si sono dimostrate comunque abbastanza competitive visto che hanno permesso a Pierre Gasly di recuperare dall’ultima posizione in griglia, alla top-10. Esteban Ocon, dopo il disastro della prima gara, deve necessariamente migliorare a sua volta. Vero che l’Aston Martin si è subito rivelata un avversaria ostica, ma la quota è di valore per ritentare ALPINE ENTRAMBE A PUNTI @3.00, a stake basso.

