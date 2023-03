Risultati F1 GP Arabia Saudita 2023 e aggiornamento di tutte le quote antepost dopo le prime 2 gare stagionali di Formula 1 che hanno già facendo capire il dominio della ReBull e allo stesso tempo il ritardo delle Ferrari, molto male anche a Jeddah.

Risultati F1 GP Arabia Saudita: doppietta RedBull a Jeddah

Doppietta Red Bull nel GP dell’Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di Formula 1 2023. La scuderia campione in carica ha dato di nuovo prova della sua superiorità. A vincere la gara è stato il messicano Sergio Perez, partito dalla pole position, davanti al compagno di team Max Verstappen. L’olandese, partito addirittura dall’ottava fila per un problema tecnico, è stato protagonista di una grande rimonta.

In terza posizione, dopo il dietrofront della Fia, Fernando Alonso che centra quindi il 100esimo podio in carriera, mentre George Russell scende al quarto, anche questa volta davanti a Lewis Hamilton. Ancora una giornata da dimenticare per le Ferrari, rispettivamente sesta e settima con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Si prospetta una stagione di grande sofferenza per le Rosse di Maranello, con il pilota monegasco che è parso nervoso e frustrato nei confronti del team radio.

Formula 1, GP Arabia Saudita: l’ordine d’arrivo

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing (giro veloce)

3 Fernando ALONSO Aston Martin

4 George RUSSELL Mercedes

5 Lewis HAMILTON Mercedes

6 Carlos SAINZ Ferrari

7 Charles LECLERC Ferrari

8 Esteban OCON Alpine

9 Pierre GASLY Alpine

10 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

11 Yuki TSUNODA AlphaTauri

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo

14 Nyck DE VRIES AlphaTauri

15 Oscar PIASTRI McLaren

16 Logan SARGEANT Williams

17 Lando NORRIS McLaren

18 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo1

19 Alexander ALBON Williams

20 Lance STROLL Aston Martin

Risultati F1 GP Arabia Saudita: le classifiche

In classifica piloti, Max Verstappen comanda con 44 punti, uno in più del compagno di team Perez (43) e a +14 su Fernando Alonso (30). In classifica costruttori Red Bull guarda tutti dall’alto con 87 punti, seguono Mercedes e Aston Martin a 38.

F1 2023: classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 44

Sergio Perez (Red Bull) 43

Fernando Alonso (Aston Martin) 30

Carlos Sainz (Ferrari) 20

Lewis Hamilton (Mercedes) 20

George Russell (Mercedes) 18

Lance Stroll (Aston Martin) 8

Charles Leclerc (Ferrari) 6

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

Esteban Ocon (Alpine) 4

Pierre Gasly (Alpine) 4

Kevin Magnussen (Haas) 1

Alexander Albon (Williams) 1

Lando Norris (McLaren) 0

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 0

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 0

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Nico Hulkenberg (Haas) 0

Oscar Piastri (McLaren) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica costruttori

Red Bull 87

Mercedes 38

Aston Martin 38

Ferrari 26

Alpine 8

Alfa Romeo 4

Williams 1

Haas 1

McLaren 0

AlphaTauri 0

Risultati F1 GP Arabia Saudita: Max domina anche in quota

Max Verstappen è considerato il vincitore designato del titolo iridato a quota @1,20. La vittoria finale del messicano compagno di scuderia, Sergio Perez, invece paga @9 volte la posta.

Poche speranze, invece, per Charles Leclerc: la gara di Gedda doveva essere favorevole alla Ferrari, e seppur condizionata dalla penalità in griglia, la SF23 è apparsa ancora in grande difficoltà. Una partenza in salita che si rivela anche in quota con quello che sarebbe il primo titolo iridato per il monegasco a una quota @26. Ancora più difficile, invece, vedere Carlos Sainz campione del mondo, ad una quota @67 volte la posta.

Red Bull senza rivali anche per il titolo costruttori: due doppiette nei primi due GP stagionali portano alla quota di @1,04. Dopo la scuderia di Milton Keynes, ecco il gruppetto composto da Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Il successo della Rossa, in questo caso, è quotato @21.

