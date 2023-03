Pronostici F1 GP Australia 2023. A Melbourne torna in pista la Formula 1 dopo la settimana di pausa, e si torna nel segno di una dominante Red Bull che comanda le lavagne anche di questo Gran Premio.

Pronostici F1 GP Australia 2023: i favoriti a Melbourne

La Formula 1 torna in pista a Melbourne per il Gran Premio d’Australia dopo che i primi 2 GP hanno chiarito nettamente che le Red Bull sono superiori e che tutti gli altri sono lenti, ad iniziare dalla Ferrari che ha iniziato malissimo una stagione in cui la curiosità sarà capire chi vincerà nel duello interno tra Max Verstappen e Sergio Perez, col primo nettamente favorito anche se il Messicano ha vinto l’ultima gara, e se Fernando Alonso con una Aston Martin competitiva, riuscirà a vincere un GP.

In casa Ferrari, Carlos Sainz ha parlato di un piano di sviluppo, ma ha anche aggiunto che bisogna essere pazienti, è impossibile progettare pezzi da un giorno all’altro. Pazienza che sembra già avere esaurito Charles Leclerc con una Ferrari troppo indietro, che potrebbe essere un minimo competitiva solo al sabato in qualifica.

Tutti nel Circus si aspettano passi in avanti da Mercedes, altra monoposto un pò deludente all’avvio, ma a differenza della Ferrari, la scuderia tedesca ha fatto vedere passi in avanti a Jeddah, almeno con George Russell che in questo avvio stagionale si sta confermando più veloce e carico del vecchio leone Lewis Hamilton che appare un pò affranto.

Problemi per la McLaren. Lando Norris ha dichiarato di aver lavorato molto al simulatore, ma poi in gara è la macchina che deve andare, e la monoposto di Woking sembra avere dei problemi evidenti. Gara speciale di casa per il rookie Oscar Piastri, nato vicino a Melbourne. Nelle retrovie ottimismo a tutto campo in Alfa Romeo. Non sappiamo se siano frasi di circostanza, ma sia i piloti Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, sia il team si sono detti carichi per la gara australiana. L’unica cosa certa è che si parte da una gara, quella in Arabia Saudita, in cui le Alfa Romeo sono state davvero deludenti ed impalpabili. Da capire anche come andranno le Haas di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg dopo un avvio tra alti e bassi.

Pronostici F1 GP Australia 2023: Programma completo Weekend

Il weekend del GP d’Australia di Formula 1 sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva su Sky Sport F1, mentre in streaming appuntamento live su Sky Go e Now. Su TV8, invece, in differita solo qualifiche e gara (anche in streaming sul sito Tv8.it).

DIRETTA TV SKY SPORT F1

Venerdì 31 marzo 2023

ore 03:30 Prove Libere 1

ore 07:00 Prove Libere 2

Sabato 1 aprile 2023

ore 03:30 Prove Libere 3

ore 07:00 Qualifiche

Domenica 2 aprile 2023

ore 07:00 Gara

Pronostici F1 GP Australia 2023: Tracciato, Pneumatici e previsioni meteo

Tracciato. Albert Park a Melbourne è un circuito molto veloce e impegnativo. Questa pista è abbastanza severa per i cambi di marcia. Importante anche l’ottimale funzionamento del sistema di raffreddamento della monoposto, con il pericolo che le foglie presenti sul tracciato possano andare a intasare i radiatori. La media oraria per questo tracciato si aggira attorno ai 213 km/h.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 5,303 km. Numero di curve: 16, dieci a destra e sei a sinistra. Velocità Massima: 310 km/h. Possibilità di Safety Car: 50%. Vincitori dalla Pole Position: 14 su 22 edizioni su questo tracciato. Peggior Posizione di Partenza per un Vincitore: undicesimo (Coulthard 2003). Numero di Frenate: 9. Frenata più Impegnativa: la seconda staccata, alla curva 3

Vincitori ultime edizioni. 2013 K Raikkonen – Lotus Renault, 2014 N Rosberg – Mercedes, 2015 L Hamilton – Mercedes, 2016 N Rosberg – Mercedes, 2017 S Vettel – Ferrari, 2018 S Vettel – Ferrari, 2019 V Bottas– Mercedes, 2020 non disputato, 2021 non disputato, 2022 C Leclerc.

Precedenti e record. Il record della pista in gara lo detiene Charles Leclerc, che lo scorso anno ha fermato il cronometro in 1:20.260 (suo anche il record in prova con 1:17.868). Il monegasco della Ferrari è stato il vincitore della passata edizione del GP d’Australia. Attualmente, il pilota che vanta il maggior numero di successi in questa gara è Michael Schumacher (4), davanti a Jenson Button e Sebastian Vettel (3 a testa). La scuderia che vanta il maggior numero di trionfi è la McLaren (11), che detiene anche il record di pole position (10). Il recordman delle pole è invece Lewis Hamilton (8), che però è riuscito a vincere solo due volte partendo davanti a tutti.

Meteo. Attenzione alla possibile pioggia nel weekend.

Quote GP Australia

Free Pick Formula 1: GP Australia

Come FREE PICK andiamo in qualifica al sabato e diamo fiducia al rookie di casa, l’australiano Oscar Piastri nel duello interno in McLaren con Lardo Norris che non è partito benissimo e in stagione è 1-1 nei testa a testa in qualifica contro Piastri che nella gara di casa potrà dare qualcosa in pi Parliamo di una scuderia con problemi, ma la monoposto è la stessa e la giocata è da 50-50, quindi per valore prendiamo Piastri oltre la pari.

