Risultati F1 GP Australia 2023. Finale quanto mai caotico a Melbourne dove alla fine torna a vincere la Red Bull di Verstappen. Profondo rosso per la Ferrari con un altro ritiro di Leclerc e Sainz penalizzato all’ultimo giro, che gli costa dal 4° al 12° posto.

Risultati F1 GP Australia 2023: ancora una vittoria per Verstappen, a Melbourne succede di tutto

Dopo quasi 3 ore di gara, quattro partenze, Safety Car, bandiere rosse, incidenti e penalità, il GP d’Australia si chiude con la vittoria di Max Verstappen. Il campione del mondo, in una gara all’insegna del caos, ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton e la Aston Martin di Fernando Alonso. Poi Lance Stroll e Sergio Perez, partito dalla corsia dei box.

Penalizzato il ferrarista Carlos Sainz, che è così scivolato dal 4° al 12° posto: allo spagnolo, dopo il contatto con la monoposto di Alonso in seguito al terzo semaforo verde della gara, sono stati inflitti 5 secondi di penalità. Ritiro, invece, per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, dopo un incidente con Lance Stroll nel corso del primo giro.

Sainz, sin da subito, ha ritenuto eccessiva la penalità ricevuta. Al termine della gara Carlos ha confermato la sua volontà di parlare prima con i commissari e cercare di far cancellare la penalità, utilizzando per altro un’espressione piuttosto forte legata proprio ai 5 secondi ricevuti. “Preferisco andare prima dai commissari e aspettare che cambino la penalità, perché in questo momento sento che siamo stati derubati“.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25 Il bonus benvenuto di FantasyTeam offre un bonus del 50% dell’importo della prima scommessa fino a un massimo di 25€ 4.0 Visita il Sito Recensione

Risultati F1 GP Australia 2023: le classifiche

Formula 1, Gp Australia: l’ordine d’arrivo

1. Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

2. Lewis HAMILTON Mercedes +0.179

3. Fernando ALONSO Aston Martin +0.769

4. Lance STROLL Aston Martin +3.082

5. Sergio PEREZ Red Bull Racing +3.320 (giro più veloce della gara)

6. Lando NORRIS McLaren +3.701

7. Nico HULKENBERG Haas F1 Team +4.939

8. Oscar PIASTRI McLaren +5.382

9. Guanyu ZHOU Alfa Romeo +5.713

10. Yuki TSUNODA AlphaTauri +6.052

11. Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +6.513

12. Carlos SAINZ Ferrari +6.594 (Penalizzato di 5″)

RITIRATI

13 Pierre GASLY Alpine

14 Esteban OCON Alpine

15 Nyck DE VRIES AlphaTauri

16 Logan SARGEANT Williams

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

18 George RUSSELL Mercedes

19 Alexander ALBON Williams

20 Charles LECLERC Ferrari

F1 – CLASSIFICA PILOTI

Max Verstappen (Red Bull) 69 punti

Sergio Perez (Red Bull) 54

Fernando Alonso (Aston Martin) 45

Lewis Hamilton (Mercedes) 38

Carlos Sainz (Ferrari) 20

Lance Stroll (Aston Martin) 20

George Russell (Mercedes) 18

Lando Norris (McLaren) 8

Charles Leclerc (Ferrari) 6

Nico Hulkenberg (Haas) 6

Oscar Piastri (McLaren) 4

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 4

Esteban Ocon (Alpine) 4

Pierre Gasly (Alpine) 4

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 2

Kevin Magnussen (Haas) 1

Alexander Albon (Williams) 1

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1 – CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 123

Aston Martin 65

Mercedes 56

Ferrari 26

McLaren 12

Alpine 8

Haas 7

Alfa Romeo 6

AlphaTauri 1

Williams 1

Risultati F1 GP Australia 2023: Quote Antepost

Siamo solo al 3° GP della stagione ma le quote sono già chiuse in favore di Max Verstappen, tanto che in alcuni bookmakers si può già scommettere in antepost il migliore, escluso Verstappen, e in questo caso ovviamente c’è un altra quota dominante, quella di Sergio Perez @1.40. Vediamo il comparatore delle migliori quote antepost per la vittoria finale del titolo piloti di F1 2023 sul mercato italiano.

Formula 1 con Betting Maniac

Anche questa settimana abbiamo chiuso in profitto con le giocate di Panda sulla Formula 1, entrambe concentrate sulle qualifiche del sabato. Purtroppo Piastri non vince il confronto interno in McLaren con Norris, per quella che era anche la nostra free pick, ma chiudiamo in profitto grazie alla giocata a doppio stake su Russell meglio classificato rispetto a Sainz, sempre da sfavorito con quota oltre la pari.

Sul sito di Betting Maniac trovate anche tutti gli aggiornamenti e i trend stagionali sulla F1 (e non solo). CLICCA QUI. Ora pausa per la Formula 1 fino al 28 aprile quando si tornerà in pista a Baku, per il GP Azerbaijan. Sempre Max Verstappen @1.40 il super favorito in quota, davanti al compagni in Red Bull, Sergio Perez @5.50. Più staccato Fernando Alonso @12 e poi Lewis Hamilton @13 che stacca le Ferrari di Charles Leclerc @23 e Carlos Sainz @29 addirittura, oltre a George Russell (stessa quota dello spagnolo).

Tutte le giocate sui Motori di Panda e Morfeo (e tanto altro con 7 tipster al lavoro ogni giorno sui principali sport) le trovate in esclusiva nel canale VIP TELEGRAM BETTING MANIAC.

Sfruttate anche il nuovo sito di BETTING MANIAC dove ogni GP andiamo a riassumere le statistiche più importanti per le scommesse F1 e le rispettive quote, per avere sempre sott’occhio la situazione, con un semplice click. VAI AL REPORT F1 di BETTING MANIAC.