Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023. Dopo un lungo mese di pausa il mondiale di Formula 1 torna in pista a Baku e, indovinate, il grande favorito è Max Verstappen! Che novità! Vediamo programma completo, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla F1 col Gran Premio dell’Azerbaijan dove torna anche la Sprint Race, con un format un pò rinnovato.

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023: i favoriti a Baku

Dopo un mese di stop, il Mondiale di Formula 1 riparte da Baku dove, domenica, è in programma il Gran Premio di Azerbaijan, quarta prova del mondiale F1 del 2023. Si riprende con Max Verstappen e la Red Bull numero 1 dominatori assoluti. Il campione del mondo parte strafavorito in ogni fase del weekend: dalle qualifiche alla Sprint, la prima dell’anno, fino alla gara della domenica. Gli esperti Sisal vedono Super Max come il pilota da battere a partire dalla pole position, mai centrata a Baku, offerta @1,72 mentre il successo nella Gara Sprint si gioca @1,57. Scende ancora la quota, fino @1,44, per il gran premio della domenica dove Verstappen ha già vinto lo scorso anno.

Il primo rivale dell’olandese rimane il compagno di squadra Sergio Pérez, vincitore in Azerbaijan nel 2021, attualmente secondo nella classifica iridata e voglioso di riscattare l’ultimo GP negativo. Il messicano è terzo, tra i favoriti, sia per la pole position, @9,00, che per la Sprint, offerta @7,50, mentre diventa il principale antagonista di Verstappen per la gara lunga tanto che il suo trionfo si gioca @6,00.

Mai salito sul podio in terra azera, ma autore di ben due partenze dalla pole (che rimane la specialità della casa), Charles Leclerc va a caccia della prima vittoria di un 2023 che finora ha riservato solo amarezze al pilota della Ferrari. Il Predestinato deve dare una svolta alla sua stagione e si augura che, questo nuovo inizio, parta proprio dall’Azerbaijan: il numero 16 di Maranello si piazza alle spalle di Super Max per centrare la terza pole a Baku, ipotesi data @4,50. Sempre dietro a Verstappen nella Gara Sprint, successo offerto @6,00, Leclerc crolla invece nelle quote per il gran premio domenicale dove vederlo primo sotto la bandiera a scacchi pagherebbe 1@2 volte la posta.

Alla stessa quota del ferrarista si giocano i due piloti della Mercedes, Lewis Hamilton e George Russell mentre è leggermente più avanti, dato @9,00, Fernando Alonso che con Aston Martin sta vivendo una seconda giovinezza ed ha sempre chiuso terzo in stagione alle spalle delle due Red Bull. Servirà invece un mezzo miracolo a Carlos Sainz visto che la sua vittoria è offerta @33.

Le possibili sorprese a Baku

Potrebbe migliorare la McLaren con Lando Norris e Oscar Piastri che si sono detti carichi di correre a Baku dopo il buon risultato visto in Australia. Andrea Stella ha dichiarato: “Il team si è preparato bene per questo fine settimana di gara”. La scuderia inglese è pronta per presentare in pista il primo pacchetto evolutivo della stagione per la MCL60.

Aggiornamenti in vista anche per AlphaTauri, che prima della pausa era andata a punti col 10° posto di Yuki Tsunoda nel finale caotico di Melbourne. Il giapponese è carico, anche perchè è stato sempre competitivo in questo inizio stagionale e a Baku arriverà qualche aggiornamento utile a migliorare le prestazioni in pista della AT04. Anche il suo compagno, il rookie Nick De Vries, ha dichiarato che la scuderia sta facendo passi in avanti.

In terza fascia segnaliamo anche le buone sensazioni in casa Alfa Romeo per cui ha parlato Guanyu Zhou che è convinto che la squadra abbia il potenziale per lottare anche questa volta per la zona punti già conquistata in Australia (anche se il cinese fu uno degli eliminati qui lo scorso anno). Gli fa eco Valtteri Bottas che ha sempre dichiarato di amare questa pista (il finlandese ha vinto qui nel 2019 con Mercedes, lo scorso anno con l’Alfa ha sfiorato la top-10 chiudendo 11° dietro ad Ocon).

Chi cala invece? In casa Haas sembra sia già arrivato un ultimatum di Steiner a Kevin Magnussen, visto il calo di rendimento. Ci sarà da capire come risponderà in pista il danese, un pò discontinuo, capace di grandi prove come di weekend da incubo, come fu quello del 2022 qui a Baku dove si ritirò.

Approposito di incostanza, anche Pierre Gasly è un pilota capace di brutte prove, come di grandi weekend. E’ lo stesso francese a ricordarci che proprio qui a Baku ha fatto il suo ultimo podio nel 2021 (ottimo 5° posto anche lo scorso anno), per un tracciato che ama, ma Gasly ed Esteban Ocon devono riscattare il pasticcio dell’ultimo GP di Melbourne con doppio ritiro delle Alpine nell’ultima ripartenza per bandiera rossa.

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023: programma completo

Venerdì 28 aprile

Prove Libere 1, ore 11:30 – 12:30

Qualifiche, ore 15:00 – 16:00

Sabato 29 aprile

Prove Libere 2, ore 11:30 – 12:30

Sprint Race, ore 15:30 (orari su TV8 da confermare)

Domenica 12 giugno

Gara, ore 13:00 (orari su TV8 da confermare)

Pronostici F1 GP Azerbaijan 2023: tracciato, pneumatici e previsioni meteo

Circuito. Il Baku City Circuit fu presentato nel 2014, disegnato dall’architetto Hermann Tilke. In lunghezza è la seconda pista più lunga del calendario, alle spalle di Spa Francorchamps, e vanta un rettilineo di ben 2,2 km, il doppio del rettifilo principale di Monza, preceduto oltretutto da un settore con curve molto veloci. Tuttavia il primo e il secondo settore sono formati da otto curve a gomito e una carreggiata stretta, caratteristica molto pericolosa e tipica dei tracciati cittadini.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 6,003 km. Numero di curve: 20, dodici a sinistra e otto a destra. Numero di frenate: 11. Frenata più impegnativa: curva 3. Carico: Medio. Apertura del gas: 56% del giro. Velocità massima: 378 Km/h. Possibilità di Safety Car: 80%

Pneumatici. Pirelli porta sul circuito cittadino di Baku le mescole più morbide della gamma: C3 come P Zero White hard, C4 come P Zero Yellow medium e C5 come P Zero Red soft. Lungo il Mar Caspio verrà adottato un nuovo formato per il fine settimana di gara. Mario Isola: “Le caratteristiche del circuito di Baku sono un unicum nel campionato di Formula 1, con una parte molto lenta, tipica di un circuito cittadino, e una velocissima. Le tre mescole che mettiamo a disposizione delle squadre sono le più morbide della gamma 2023 e si adattano bene a questo tracciato. Una delle chiavi del weekend sarà trovare il giusto compromesso nell’assetto ma anche il miglior bilanciamento nella gestione dei pneumatici”.

Meteo. Fine settimana nuvoloso ma sono scongiurate pioggia, con una possibilità del 10% sia al sabato che alla domenica, e un umidità intorno al 50% in entrambe le giornate, venti dai 16 ai 19 kmh e circa 27° nell’atmosfera nelle ore della gara (26° per la Sprint Race del sabato mentre al venerdì ci saranno meno nuvole, ma anche qualche grado in meno).

Quote GP Azerbaijan 2023





FREE PICK: GP Azerbaijan 2023

Con le nuove monoposto più larghe di 20 cm, già nel 2017 la sfida nelle stradine di Baku si era rivelata ancora più impegnativa, non solo per destreggiarsi tra le mura millenarie della città vecchia, ma anche per trovare il miglior assetto possibile che garantisca velocità e massima capacità di carico. Pensate che l’ingresso della Safety Car (stimato al 80%) è quotato appena @1.18.

Del resto anche lo stesso Max Verstappen ha avvertito: “Baku è una pista impegnativa da interpretare al meglio. Essendo un circuito cittadino con lunghi rettilinei, ci offre diverse opzioni per quanto riguarda le ali da utilizzare. È anche il primo weekend di gara Sprint della stagione e questo potrebbe renderlo un po’ caotico”.

Con queste premesse (e non dimentichiamo il finale di Melbourne prima della sosta) ci sembra giusto puntare su alcuni ritiri e in questo senso la giocata più “safe” e classica è UNDER 16,5 PILOTI CLASSIFICATI @1.72, sperando in almeno 4 ritiri, come vedemmo lo scorso anno (le due Ferrari, Zhou su Alfa Romeo e Magnussen con Haas, un weekend nero per le motorizzate della scuderia di Maranello).

