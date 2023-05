Pronostici F1 GP Monaco 2023. La Formula 1 torna in pista dopo l’annullamento del Gran Premio dell’Emilia Romagna, per i noti problemi dell’alluvione. Questa settimana si corre nelle strade del Principato. Vediamo tutto quello che c’è da sapere per le scommesse su Montecarlo.

Pronostici F1 GP Monaco 2023: Favoriti

Dopo la pausa forzata dettata dalla cancellazione del GP di Imola a causa della terribile alluvione avvenuta in Emilia Romagna, il circus della Formula 1 approda a Montecarlo per il Gran Premio di Monaco 2023.

La stagione, fino a questo momento, è stata dominata dalle Red Bull. Tre successi per Max Verstappen alternati a due di Sergio Perez. Le quote Snai, ovviamente, non possono che essere dalla parte della scuderia austriaca, con il campione del mondo favorito @2,25, ma nei circuiti cittadini Sergio Perez @4.50 si sta confermando davvero molto competitivo e qui ha vinto lo scorso anno.

Dietro attenzione anche alla voglia di fare bene davanti al proprio pubblico di Charles Leclerc: il monegasco, padrone di casa ma al momento settimo nella classifica piloti con la sua Ferrari, si gioca @3,50 e si gioca le sue chance vista anche l’importanza delle qualifiche, e quanto il primo pilota Ferrari sia ancora competitivo al sabato per giocarsi la pole. Charles vuole comunque invertire il trend nella sua pista di casa dove non è mai riuscito a salire sul podio, e in diverse occasioni non ha nemmeno concluso la gara della domenica. Nella fattispecie, nel 2021, non ha addirittura preso parte all’evento della domenica dopo aver conquistato la pole position il giorno prima, per via di un incidente al termine delle qualifiche alle Piscine e che non gli ha permesso di partire il giorno seguente. Con due pole position consecutive tra 2021 e 2022, Charles spera di replicarsi anche in questo fine settimana, sperando che questa volta le cose vadano per il verso giusto.

Il redivivo Fernando Alonso @6,50 su Aston Martin rimane un contender e soprattutto uno dei massimi indiziati ad un altro podio. Dietro sono tutti staccati ad iniziare dalla quota @20 di Carlos Sainz e @25 di Lewis Hamilton, il record man qui nel Principato con una Mercedes che inoltre porta una versione B della W14.

Libere e qualifiche. Verstappen, ovviamente, guida anche gli altri tabelloni per il circuito cittadino di Montecarlo. Per le prove libere, Max vale @2,75, con Leclerc @3,25; nelle qualifiche, invece, viste anche le prestazioni sul giro della Ferrari i due sono appaiati @2,50, con Perez @4,50.

Pronostici F1 GP Monaco 2023: Programma completo

Il gran premio di Monaco 2023 sarà trasmesso interamente dalle reti Sky, in diretta e in esclusiva per gli abbonati Sky Sport e in streaming su NOW. Qualifiche e gara saranno visibili poi in chiaro, anche se in differita, sul canale TV8.

VENERDÌ 26 MAGGIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere 1

Ore 17.00-18.00, Prove libere 2

SABATO 27 MAGGIO

Ore 12.30-13.30, Prove libere 3

Ore 16.00, Qualifiche

DOMENICA 28 MAGGIO

Ore 15.00, GARA

Pronostici F1 GP Monaco 2023: Tracciato, pneumatici, previsioni meteo

Il Circuito di Monte Carlo è il tracciato cittadino per eccellenza ottenuto unendo le strette strade del porto di Monte Carlo. Il tracciato venne utilizzato per le competizioni sportive per la prima volta nel 1929.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 3,337 km. Numero di curve: 19, dieci a destra, nove a sinistra. Carico aerodinamico: Alto. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Freni: Hard. Frenata più impegnativa: l’ottava staccata alla curva 10. La media oraria di questa pista è bassa e si aggira attorno ai 157km/h.

Pneumatici. Monaco la qualifica è importantissima e per questo motivo, le mescole scelte da Pirelli saranno quelle più morbide: C3, C4 e C5.

Record Montecarlo

Vittorie per pilota: Lewis Hamilton (5)

Vittorie per team: Ferrari (7)

Pole position per pilota: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel (3)

Pole position per team: Mercedes (7)

Podi per pilota: Lewis Hamilton (10)

Podi per team: Mercedes (15)

Quote GP Monaco 2023

FREE PICK GP Monaco 2023

La selezione pubblica di PANDA per il Gran Premio di Monaco è un Testa a Testa Qualifiche: OCON su GASLY @2.00. Prendiamo Ocon da sfavorito, che in gara è dietro 1-4 rispetto a Gasly, ma in qualifica rimane avanti 3-2 e in un GP dove il sabato è determinate, ci aspettiamo un Ocon competitivo nella sfida interna di Alpine col compagno di scuderia.

