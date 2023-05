Risultati F1 GP Monaco 2023. 6 su 6, la Red Bull vince anche a Montecarlo e lo fa con Max Verstappen. Nel Principato di Monaco è un altro weekend deludente per la Ferrari, e la prossima settimana si corre in Spagna. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le classifiche di Formula 1, le prime quote sul GP Spagna e le quote antepost per la vittoria del mondiale piloti.

Risultati F1 GP Monaco 2023: Verstappen re di Montecarlo

La Red Bull continua a dominare il mondiale di Formula 1. La scuderia austriaca ha sempre vinto in questa stagione F1 (6 su 6) e il GP di Monaco 2023 vince Max Verstappen che domina nelle stradine del Principato, dopo aver soffiato per un pelo l’importantissima pole del sabato a Fernando Alonso che porta a casa un altro podio col 2° posto. A podio anche uno straordinario Esteban Ocon con Alpine, proprio il pilota su cui avevamo puntato in Free Pick come meglio piazzato in qualifica rispetto al compagno Pierre Gasly che però a sua volta è autore di un ottimo fine settimana a Montecarlo dove chiude 7°, tra le due Ferrari.

Approposito della scuderia di Maranello, ancora tanta delusione tra errori al muretto e una macchina non abbastanza performante. Nella gara di casa Charles Leclerc non fa meglio del 6° posto, Carlos Sainz è 8°. Le Ferrari rimangono dietro le Mercedes che migliorano con gli ultimi aggiornamenti (quelli che Ferrari dovrebbe portare la prossima settimana in Spagna), con Lewis Hamilton 4° e George Russell 5°. Completano la top-10 le McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri.

TOP-10 GP MONACO 2023

1. VERSTAPPEN (RED BULL) 1

2. ALONSO (ASTON MARTIN) +27.921

3. OCON (ALPINE) +36.990

4. HAMILTON (MERCEDES) +39.062

5. RUSSELL (MERCEDES)* +56.284

6. LECLERC (FERRARI) +61.890

7. GASLY (ALPINE) +62.362

8. SAINZ (FERRARI) +63.391

9. NORRIS (MCLAREN) +1 giro

10. PIASTRI (MCLAREN) +1 giro

Risultati F1 GP Monaco 2023: le classifiche

CLASSIFICA PILOTI

1 – Verstappen Max (RED BULL) – 144 punti

2 – Perez Sergio (RED BULL) – 105 punti

3 – Alonso Fernando (ASTON MARTIN) – 93 punti

4 – Hamilton Lewis (MERCEDES) – 69 punti

5 – Russell George (MERCEDES) – 50 punti

6 – Sainz Carlos (FERRARI) – 48 punti

7 – Leclerc Charles (FERRARI) – 42 punti

8 – Stroll Lance (ASTON MARTIN) – 27 punti

9 – Ocon Esteban (ALPINE) – 21 punti

10 – Gasly Pierre (ALPINE) – 14 punti

11 – Norris Lando (MCLAREN) – 12 punti

12 – Hulkenberg Nico (HAAS) – 6 punti

13 – Piastri Oscar (MCLAREN) – 5 punti

14 – Bottas Valtteri (ALFA ROMEO) – 4 punti

15 – Zhou Guanyu (ALFA ROMEO) – 2 punti

16 – Tsunoda Yuki (ALPHA TAURI) – 2 punti

17 – Magnussen Kevin (HAAS) – 2 punto

18 – Albon Alexander (WILLIAMS) – 1 punto

* Sargeant e De Vries, 0 punti

CLASSIFICA COSTRUTTORI

1 – Red Bull – 249 punti

2 – Aston Martin – 120 punti

3 – Mercedes – 119 punti

4 – Ferrari – 90 punti

5 – Alpine – 35 punti

6 – McLaren – 17 punti

7 – Haas – 8 punti

8 – Alfa Romeo – 6 punti

9 – Alpha Tauri – 2 punti

10 – Williams – 1 punto

Quote Antepost e prossimo GP, si torna subito in pista in Spagna

La Formula 1 non si ferma e il prossimo weekend è di nuovo in pista col Gran Premio di Spagna 2023 e indovinate un pò? Max Verstappen @1.33 è ancora una volta super favorito su Sergio Perez @4 poi molto staccato c’è Fernando Alonso @11.

Fa quasi impressione vedere le Ferrari così indietro con Charles Leclerc @29 e Carlos Sainz @41, ma arriveranno gli aggiornamenti sulla monoposto di Maranello? Aggiornamenti che sono arrivati per le Mercedes, ma non sono bastati per vincere, anche se qualche passo in avanti si è visto. Sia Lewis Hamilton che George Russell sono offerti @34 volte la posta per la vittoria in terra iberica.

Vediamo anche la comparazione delle quote antepost per la vittoria del mondiale piloti F1 stagione 2023 sul mercato italiano.

