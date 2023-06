Pronostici F1 GP Spagna 2023. Nessuna pausa per la Formula 1 che al Montmelò torna in pista per il Gran Premio di Spagna, in un mondiale finora monopolizzato da Red Bull con 6 vittorie su 6 e favorita anche questo weekend, ma occhio a Lewis Hamilton che qui è record-man insieme a Schumacher e potrebbe tornare sul podio con la Mercedes che ha portato aggiornamenti già a Montecarlo.

Pronostici F1 GP Spagna 2023: Favoriti al Montmelò

Si torna in pista al Montmelò per il Gran Premio di Spagna 2023, settimo appuntamento del mondiale di Formula 1 al momento in mano alle Red Bull che sono ovviamente favorite anche questo fine settimana, sia al sabato in qualifica, che nella gara di domenica, a pochi giorni dal Gran Premio di Monaco, vinto da Max Verstappen davanti a Fernando Alonso ed Esteban Ocon.

Max Verstappen stacca tutti anche questo fine settimana, con quote davvero minime anche per la vittoria in Catalunya dove nel 2016 ha vinto il suo primo GP in carriera e negli ultimi 3 anni qui conta una vittoria, un 2° ed un 3° posto. In questa stagione l’olandese viaggia con 4 vittorie e un doppio 2° posto sta dominando.

Proverà a dargli fastidio proprio il compagno di team, Sergio Perez che ha deluso con un errore evitabile a Montecarlo. Da re dei tracciati cittadini a delusione totale il passo è breve per il messicano che conta però 2 vittorie e altri 2 secondi posti in stagione. Lo scorso anno al Montmelò Perez ha chiuso al 2° posto dopo un paio di 5° posti nel 2020 e nel 2021.

Il terzo incomodo è sempre rappresentato da Fernando Alonso che la settimana scorsa ha accarezzato il sogno della pole e della vittoria nel Principato dove ha chiuso comunque al 2° posto, 5° podio in 6 gare quest’anno. Questa volta corre in casa. Weekend tutt’altro che positivo per il compagno Lance Stroll che .ha picchiato a muretto la macchina per tutto il fine settimana.

Disastro Ferrari. In Spagna dovrebbero arrivare degli aggiornamenti, ma la situazione è davvero difficile a Maranello, e anche in Spagna dovrebbe essere un weekend difficile per Charles Leclerc e Carlos Sainz, lo vediamo anche dalla quote. Lo scorso GP la Ferrari è stata di fatto solo la 5° forza in pista, superata dalla Alpine di un fantastico Estaban Ocon a podio, ma anche dalle Mercedes, con gli aggiornamenti anche della W14 che dovrebbero farsi sentire maggiormente in Spagna.

Approposito di Mercedes, Lewis Hamilton è il record-man qui con 6 vittorie (al pari di Schumi). Finora Hamilton ha portato a casa un 2° posto in Australia come risultati più importante. Attenzione anche al compagno George Russell.

Vuoi altre statistiche utili alle tue scommesse? Vincitori ultimi GP, quote, piazzamenti, testa a testa, safety, numero di piloti classificati all'arrivo, margine vittoria e tanto altro.

Pronostici F1 GP Spagna 2023: Programma completo

Il GP di Spagna verrà trasmesso in diretta da Sky Sport sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport F1, in chiaro sul canale TV8 del digitale terrestre, nonché in streaming su Now e SkyGo. Questo il programma e gli orari televisivi della gara che andrà in scena sul circuito catalano del Montmelò.

Venerdì 2 giugno

Prove Libere 1, ore 13:30 – 14:30

Prove Libere 2, ore 17:00 – 18:00

Sabato 3 giugno

Prove Libere 3, ore 12:30 -13:30

Qualifiche, ore 16:00 – 17:00

Domenica 4 giugno

Gara, ore 15:00

Pronostici F1 GP Spagna 2023: Tracciato, pneumatici, previsioni meteo

Circuito. Il Circuit de Barcelona-Catalunya, conosciuto come Montmelò, venne realizzato nel 1991, in occasione dei Giochi olimpici e dallo stesso anno ospita permanentemente il Gran Premio di Spagna del Campionato di Formula 1. Questo tracciato è molto amato dai piloti per il mix di curve lente e veloci, un po’ meno amato dagli appassionati per le scarsissime possibilità di sorpasso. Proprio per merito di questa “completezza”, la pista spagnola è sempre designata come sede dei test pre stagionali, quindi tutti i team arrivano a questo appuntamento con degli importanti dati già accumulati a inizio stagione.

Carattestiche tecniche. Distanza a giro: 4,655km. Numero di curve: 16, nove a destra, sette a sinistra. Carico aerodinamico: Alto. Velocità massima: 335 km/h. Possibilità di safety car: 25%. Possibilità di sorpasso: Difficile. Vincitori dalla pole position: 20 su 27 edizioni in questo tracciato. Peggior posizione di partenza per un vincitore: quinto (Alonso 2013). Numero di frenate: 8. Frenata più impegnativa: la prima staccata alla curva 1

Record. I piloti più vincenti nel GP di Spagna sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, capaci di imporsi 6 volte a testa. Dal 2017 al 2021 l’inglese ha vinto per 5 edizioni di fila, prima del ritorno alla vittoria di Verstappen lo scorso anno, dopo che l’olandese da giovanissimo si era imposto qui nel 2016 per quella che è stata anche la sua prima vittoria in carriera.

Pneumatici. Il lungo rettilineo metterà a dura prova le gomme, Pirelli ha scelto di portare i set di mescole più dure: C1, C2, C3.

Meteo. Venerdì nuvoloso con 24° di media, umidità al 70% e venti a 16 km/h, con un 20% di possibilità di pioggia, una percentuale che sale al 70% per sabato in qualifica e anche per domenica dove possibili temporali forti potrebbero complicare la corsa e cambiare tutto in pochi giri, un pò come il rovescio inatteso che ha bagnato in poco tempo la pista di Montecarlo la settimana scorsa.

Quote GP Spagna 2023

Iniziamo con la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda i tre favoriti di questo weekend al GP Spagna;: Verstappen, Perez ed Alonso, come al solito. A seguire le altre quote principali per qualifiche e gara, piloti e monoposto.

FREE PICK GP Spagna 2023

Dopo la cassa al raddoppio con un super Estaban Ocon sia in qualifica, che in gara (podio a Montecarlo) la settimana scorsa, quando ha vinto il confronto interno col compagno di scuderia in Alpine, Pierre Gasly. Questa settimana per il Montmelò come FREE PICK ci spostiamo sulla Mercedes che ha portato aggiornamenti già nel Principato, ma che si dovrebbero vedere maggiormente sul tracciato spagnolo per una W14 che potrà riportare Il Re Nero sul podio.

Non dimentichiamo che il campione inglese è il record-man di questo tracciato con 6 vittorie, assieme a Michael Schumacher. Tolte le due dominanti Red Bull che potrebbero tornare a piazzarsi entrambe sul podio (doppietta 1-2 successa in 4 gare su 6), anche per una doppietta se non ci saranno sorprese o errori (specialmente da parte di Sergio Perez), rimane un posto sul podio che in stagione spesso ha portato a casa Alonso per cui questa è anche la gara di casa, ma questa volta andiamo su LEWIS HAMILTON PODIO @3.50 per una quota abbastanza alta e di valore (ma stake basso), considerando anche che le Ferrari sembrano non essere più rivali per la top-3. Il suo compagno George Russell è un ottimo pilota, ma in gara continuiamo a preferire l’esperienza di Lewis, specialmente al Montmelò.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.