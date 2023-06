Risultati F1 GP Spagna 2023. Anche in Spagna vince la Red Bull (7 su 7) con Max Verstappen che precede il doppio podio delle Mercedes in crescita (e cassa quota @3.50 per noi col podio di Lewis Hamilton). Ancora molto male le Ferrari.

Risultati F1 GP Spagna 2023: Verstappen vince anche al Montmelò

Max Verstappen domina anche il GP di Spagna bissando il successo dell’anno scorso e portando a 7 su 7 lo score della Red Bull in questa stagione di Formula 1 che sta dominando. A Barcellona il pilota olandese ha ottenuto pole, vittoria, giro veloce e testa della corsa per tutti i giri. Con la terza vittoria consecutiva Verstappen sale a quota 170 punti a +53 sul compagno di squadra Perez.

Giù dal podio proprio nella gara di casa la Aston Martin di Fernando Alonso. Ne approfittano le Mercedes in crescita con gli aggiornamenti della W14 e col doppio podio di Lewis Hamilton e George Russell, e proprio grazie al Re Nero andiamo in cassa anche questa settimana con la Formula 1 e con una bella quota @3.50.

Gli aggiornamenti invece non bastano alla Ferrari che non solo non fa passi in avanti, ma fa pure peggio del previsto. Gara di casa anche per Carlos Sainz che è il migliore tra le Ferrari anche se deve accontentarsi della quinta piazza. Solo undicesimo l’altro ferrarista Charles Leclerc, partito dalla pit-lane per la sostituzione della power unit e del retrotreno. Del resto che fosse un weekend difficile per il monegasco lo avevamo già visto al sabato in qualifica, dove non ha superato nemmeno il Q1.

F1, GP Spagna: ordine d’arrivo

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

2) Lewis HAMILTON (Mercedes) +24.090

3) George RUSSELL (Mercedes) +32.389

4) Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +35.812

5) Carlos SAINZ (Ferrari) +45.698

6) Lance STROLL (Aston Martin) +63.320

7) Fernando ALONSO (Aston Martin) +64.127

8) Esteban OCON (Alpine) +69.242

9) Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) +71.878

10) Pierre GASLY (Alpine) +73.530

11) Charles LECLERC (Ferrari) +74.419

12) Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +75.416*

13) Oscar PIASTRI (McLaren) 1 L

14) Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1 L

15) Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1 L

16) Alexander ALBON (Williams) 1 L

17) Lando NORRIS (McLaren) 1 L

18) Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1 L

19) Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) 1 L

20) Logan SARGEANT (Williams) 1 L

*penalità di cinque secondi sul tempo finale

Risultati F1 GP Spagna 2023: le classifiche

Classifica piloti

1. M. Verstappen (Red Bull) 170 punti

2. S. Perez (Red Bull) 117

3. F. Alonso (Aston Martin) 99

4. L. Hamilton (Mercedes) 87

5. G. Russell (Mercedes) 65

6. C. Sainz (Ferrari) 58

7. C. Leclerc (Ferrari) 42

8. L. Stroll (Aston Martin) 35

9. E. Ocon (Alpine) 25

10. P. Gasly (Alpine) 15

11. L. Norris (McLaren) 12

12. N. Hulkenberg (Haas) 6

13. O. Piastri (McLaren) 5

14. V. Bottas (Alfa Romeo) 4

15. G. Zhou (Alfa Romeo) 4

16. Y. Tsunoda (AlphaTauri) 2

17. K. Magnussen (Haas) 2

18. A. Albon (Williams) 1

19. N. De Vries (AlphaTauri) 0

20. L. Sargeant Williams 0

Classifica costruttori

1. Red Bull 287 punti

2. Mercedes 152

3. Aston Martin 134

4. Ferrari 100

5. Alpine 40

6. McLaren 17

7. Haas 8

8. Alfa Romeo 8

9. AlphaTauri 2

10. Williams 1

CLICCA QUI per tutte le statistiche stagionali di F1 raccolte dopo ogni GP da Betting Maniac. Da segnalare, per esempio, che nei testa a testa tra compagni di scuderia l’unico rendimento ancora perfetto (7-0) è quello di Albon in qualifica contro il rookie Sergeant che ha sempre battuto nei primi GP di questa stagione di Formula 1.

Quote Antepost e prossimo GP: pausa e poi si corre in Canada

Ormai le quote antepost per il mondiale di Formula 1 sono già blindate in favore di Max Verstappen.

Ora la Formula 1 va in pausa per una settimana e tornerà dal 16 al 18 giugno in Canada. Non è una sorpresa vedere anche qui Max Verstappen @1.36 nettamente favorito per la vittoria in gara, con Sergio Perez @5.50. Lewis Hamilton @13.00 supera Fernando Alonso @17.00 come terzo in lavagna, mentre George Russell si gioca @26.00. Rimane critica la situazione della Ferrari con Charles Leclerc @34.00 e Carlos Sainz @51.00.

