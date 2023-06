Risultati GP Canada 2023. Continua il dominio della Red Bull che le sta vincendo tutte, e in particolare di Max Verstappen che col successo a Montreal raggiunge Ayrton Senna come numero di vittorie in Formula 1. Successo numero 100 di scuderia per la Red Bull, sempre più padrona del mondiale di F1, nonostante qualche passo in avanti delle Ferrari e il ritorno sul podio di Fernando Alonso.

Risultati GP Canada 2023: ennesima vittoria per Max Verstappen che raggiunge Ayrton Senna

Sesta vittoria in otto gare per Max Verstappen, che a Montreal raggiunge Ayrton Senna a quota quarantuno succeessi in carriera e regala la centesima vittoria alla Red Bull. Secondo posto del già citato Fernando Alonso che riscatta con un gran sorpasso a Lewis Hamilton una partenza poco felice che aveva permesso al sette volte iridato di infilarlo al via.

Giù dal podio le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz in quarta e quinta posizione, anche se la Ferrari vede il bicchiere mezzo pieno, con i due piloti che partivano indietro ma hanno recuperato bene, gestendo ottimamente le gomme che erano un problema, sintomo che gli aggiornamenti introdotti a Barcellona stanno funzionando, anche se lo avevamo detto pure nell’anteprima che Montreal, a differenza del Montmelò, è un tracciato diverso e più favorevole alla scuderia di Maranello.

Solo sesto Sergio Perez, che però proprio sul traguardo strappa il punto-bonus del giro più veloce del GP anche se il messicano sta deludendo, specialmente nel confronto col compagno di scuderia olandese che vola letteralmente con la stessa monoposto, la più forte del Circus. Alexander Albon pilota del fine settimana visto che è stato capace di portare la Williams al settimo posto davanti ad Esteban Ocon, Lance Stroll e Valtteri Bottas.

Statistiche post-GP

-41° vittoria per Max Verstappen che eguaglia Senna al 5° posto di tutti i tempi.

-Per Verstappen quarta vittoria consecutiva; 10 vittorie nelle ultime 13 gare; 9° podio consecutivo: la sua miglior sequenza. 27° gara consecutiva a punti: eguaglia la 3° sequenza di tutti i tempi (Raikkonen, Bahrain 2012-Ungheria 2013).

-100a vittoria per la Red Bull; 8 vittorie su 8 ad inizio stagione, eguagliano la 2° sequenza di tutti i tempi (Mercedes 2019). Il record assoluto è della McLaren: 11 nel 1988.

-Alonso giunto al 2° posto: 104° podio in carriera (6° quest’anno).

-Hamilton al 3° posto: 194° podio in carriera (3° quest’anno).

Risultati GP Canada 2023: le classifiche

F1, GP Canada: ordine d’arrivo

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

Fernando ALONSO (Aston Martin) +9.570

Lewis HAMILTON (Mercedes) +14.168

Charles LECLERC (Ferrari) +18.648

Carlos SAINZ (Ferrari) +21.540

Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +51.028

Alexander ALBON (Williams) +60.813

Esteban OCON (Alpine) +61.692

Lance STROLL (Aston Martin) +64.402

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo) +64.432

Oscar PIASTRI (McLaren) +65.101

Pierre GASLY (Alpine) +65.249

Lando NORRIS (McLaren) +68.363*

Yuki TSUNODA (AlphaTauri) +73.423

Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) 1 L

Guanyu ZHOU (Alfa Romeo) 1 L

Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) 1 L

Nyck DE VRIES (AlphaTauri) 1 L

George RUSSELL (Mercedes) ritirato

Logan SARGEANT (Williams) ritirato

*penalità di 5 secondi per eccesso di velocità durante il regime di safety car

F1 classifica piloti

M. Verstappen (Red Bull) 195 punti

S. Perez (Red Bull) 126

F. Alonso (Aston Martin) 117

L. Hamilton (Mercedes) 102

C. Sainz (Ferrari) 68

G. Russell (Mercedes) 65

C. Leclerc (Ferrari) 54

L. Stroll (Aston Martin) 37

E. Ocon (Alpine) 29

P. Gasly (Alpine) 15

L. Norris (McLaren) 12

A. Albon (Williams) 7

N. Hulkenberg (Haas) 6

O. Piastri (McLaren) 5

V. Bottas (Alfa Romeo) 5

G. Zhou (Alfa Romeo) 4

Y. Tsunoda (AlphaTauri) 2

K. Magnussen (Haas) 2

N. De Vries (AlphaTauri) 0

L. Sargeant (Williams) 0

F1, Classifica costruttori

Red Bull 321 punti

Mercedes 167

Aston Martin 154

Ferrari 122

Alpine 44

McLaren 17

Alfa Romeo 9

Haas 8

Williams 7

AlphaTauri 2

