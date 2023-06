Pronostici F1 GP Austria 2023. Home sweet home per la Red Bull che a Spielberg corre sul circuito di casa, il Red Bull Ring appunto, con Max Verstappen ovviamente favorito. La Ferrari potrebbe fare bene su un tracciato del genere e dopo i passi avanti visti a Montreal.

Pronostici F1 GP Austria 2023: Protagonisti a Spielberg

Anche in Canada il copione non è cambiato, un altra vittoria della dominante Red Bull che finora le ha vinte tutte, e potrebbe fare 8 su 8 nel weekend di casa a Spielberg, sul Red Bull Ring, per il Gran Premio d’Austria 2023, dove torna anche la Sprint Race. Per la vittoria finale del GP d’Austria la favorita è senza dubbio proprio la padrona di casa, la Red Bull che domina in quota col solito Max Verstappen, a @1,30, seguito dal sempreverde Fernando Alonso @8,50. Sale @9 l’altro pilota Red Bull, Sergio Perez, seguito da Lewis Hamilton, fissato @13, ancora a caccia di un successo che manca addirittura dal 2021.

Il circuito austriaco sarà un test per tutti visto che è molto diverso da quello canadese e metterà a dura prova i pacchetti aggiunti da Mercedes e Ferrari, anche per via delle differenti condizioni atmosferiche e ambientali. Spera in un risveglio proprio la Ferrari, che con Charles Leclerc vinse l’ultimo appuntamento austriaco: il bis del monegasco è dato @21 mentre il colpo di Carlos Sainz è visto @29.

Più indietro partono Alpine e McLaren, che sognano di rompere le uova nel paniere alle favorite, pur non venendo da un momento propriamente esaltante. L’Alpine potrà contare per l’occasione su una nuova ala anteriore, mentre la McLaren introdurrà la prima di tre parti del pacchetto che è stato preparato per tornare a ridosso delle prime posizioni.

Prove Libere, Qualifiche, Gara Sprint. C’è Verstappen a dominare anche nella lavagna per la vittoria nella Sprint Race. L’olandese si gioca @1,55, seguito in questo caso da Leclerc @5,50 e dalla coppia Alonso-Perez @7,50. Per quello che riguarda, infine, prove libere e qualifiche, Verstappen domina rispettivamente @1,85 e @1,55. Se nel tabellone delle libere i primi inseguitori sono Perez e Alonso @5,50, c’è fiducia in Leclerc @4,50 nelle qualifiche.

Pronostici F1 GP Austria 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il fine settimana del Gran Premio d’Austria di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Summe (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili le differite di qualifiche, Sprint Race e gara. In streaming si potrà seguire su NOW, SkyGO e su tv8.it per quanto riguarda qualifiche, Sprint Race e gara.

Venerdì 30 giugno

Ore 13.30-14.30 Prove libere 1

Ore 17.00-18.00 Qualifiche

Sabato 1 luglio

Ore 12.00-12.44 Qualifiche Sprint Shootout

Ore 16.30-17.00 Sprint Race

Domenica 2 luglio

Ore 15.00 Gran Premio d’Austria

Pronostici F1 GP Austria 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Circuito. Il Red Bull Ring di Spielberg (in Stiria, Austria) risale agli anni ’50. Nei primi anni Sessanta il tracciato di Zeltweg ospitò due eventi del campionato di Formula 1. Il 1970 fu l’anno dell’inaugurazione: la prima gara di Formula 1; nel corso degli anni la pista subì qualche modifica, ma le più importanti avvennero nel 1988. Dopo l’ultima edizione del 2003, il tracciato è stato rilevato dalla Red Bull, che nel 2010 ha finanziato i lavori per un rimodernamento della struttura del paddock, senza modifiche alla pista.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4,318km. Numero di curve: 10, sette a destra e tre a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico Aerodinamico: Medio/Alto. Velocità massima: 328 km/h. Possibilità di safety car: 65%, Possibilità di sorpasso: Medio. Freni: Hard. Numero di frenate: 7. Frenata più impegnativa: la seconda staccata alla curva 2. Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più veloci del calendario di F1, in quanto vi sono solo nove curve. Richiede un carico aerodinamico medio, ma i top team utilizzeranno ali più cariche in modo da compensare l’aria rarefatta, oltre che per avere una maggiore trazione in uscita di curva. Per quanto riguarda le zone DRS, ve ne sono ben 3 (rettilineo, curve 1 e 2 e curve 2 e 3). I sorpassi qui sono possibili in quanto, oltre alle zone appena citate, la pista è piuttosto larga.

Pneumatici. Queste le mescole scelte da Pirelli per il Gran Premio d’Austria: C3, C4 e C5.

Meteo. Si rischia un fine settimana austriaco sotto l’acqua. Proprio dal venerdì è quasi certa la pioggia (90% di possibili precipitazioni e 22° di massima) ma anche al sabato c’è un 70% di possibile pioggia e temperature ancora più basse (18° di massima). Infine la domenica dove le chance di pioggia scendono al 50% e si torna ad una temperatura massima di 22°.

Quote GP Austria 2023

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del GP austriaco, e a seguire altre quote più dettagliate sulla gara che ci aspetta questo fine settimana a Spielberg dove torna anche la Sprint Race.

FREE PICK GP Austria 2023

Lo scorso anno Charles Leclerc ha vinto in casa della Red Bull. Confermarsi anche nel 2023 sarà difficile, quasi impossibile per come sono andate le cose nei primi GP, ma almeno il ritorno sul podio per il monegasco è possibile, con la Ferrari che ha fatto passi in avanti con le ultime evoluzioni, e che porta altre novità anche a Spielberg, dopo il filming day andato in scena in settimana sulla pista di Maranello che avrà dato qualche ulteriore indicazione alla Rossa con Leclerc che ha provato il nuovo fondo a Fiorano mentre in mattinata è stato invece Sainz a testare un’ala anteriore più scarica. Prendiamo quindi la quota di valore su LECLERC PODIO @3.40, miglior quota sul mercato che troviamo su BET365.

