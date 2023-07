Risultati GP Austria 2023 a Spielberg, pista di casa della Red Bull, vince Max Verstappen che con 7 vittorie su 9 GP sta dominando il mondiale di Formula 1 con un rendimento da record. Torna sul podio la Ferrari di un ottimo Charles Leclerc che ci manda in cassa con la free pick quota @3.40.

Risultati GP Austria 2023: ancora una vittoria di Max. Leclerc torna a podio

Max Verstappen domina e vince anche il GP d’Austria di F1 a Spielberg, nona tappa stagionale del Mondiale. Partito dalla pole, l’olandese vola sul tracciato di casa della Red Bull e conquista il settimo successo stagionale, che lo avvicina sempre di più al terzo titolo iridato. Verstappen ha stabilito anche uno storico record, il primo poker della storia del Mondiale: dopo aver centrato la pole position al venerdì, il campione del mondo ha portato a casa il miglior tempo nello Shootout e nella Sprint da 100 km del sabato, quindi ha completato il capolavoro vincendo anche la gara dopo i 71 giri sul Red Bull Ring. Record assoluto, esaltato persino con il giro veloce in gara.

Sul podio anche la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Red Bull di Sergio Perez che ha avuto la meglio nella lotta per il terzo gradino del podio su Carlos Sainz, penalizzato in gara di 5 secondi per track limits. Positiva la prova di Charles Leclerc cancella la prova opaca e da dimenticare del sabato nella Sprint Race, con la mini-gara chiusa l 12° posto: una difesa a denti stretti quella nel numero 16 del Cavallino Rampante, che trova il secondo podio della stagione in gara dopo quello raccolto a Baku nel GP dell’Azerbaijan. Il podio del monegasco vale anche la cassa quota @3.40 che avevamo proposto come FREE PICK, ma portiamo a casa un complessivo 4-2, sbagliando solo Alonso in qualifica e Ocon in gara, con lo stesso Esteban Ocon protagonista del record di penalizzazioni da track limits (30 secondi).

La classifica finale del GP d’Austria è cambiata dopo le sanzioni proprio per i track limits, che hanno lasciato intatto il podio, ma hanno rivoluzionato l’ordine finale dal quarto posto a seguire e hanno provocato anche molto scontento (si parla di 1.200 segnalazioni di track limits!). A quasi cinque ore dal termine della gara vinta da Verstappen davanti a Leclerc e Perez è arrivato il verdetto della FIA sull’ordine d’arrivo definitivo, stravolto a causa della pioggia di penalità per le violazioni dei track limits. La novità più importante è sicuramente quella relativa al ferrarista Sainz che passa dal quarto al sesto posto.

F1, GP Austria: ordine d’arrivo

Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing)

Charles LECLERC (Ferrari)

Sergio PEREZ (Red Bull Racing)

Lando NORRIS (McLaren)

Fernando ALONSO (Aston Martin)

Carlos SAINZ (Ferrari)

George RUSSELL (Mercedes)

Lewis HAMILTON (Mercedes)

Lance STROLL (Aston Martin)

Pierre GASLY (Alpine)

Alexander ALBON (Williams)

Guanyu ZHOU (Alfa Romeo)

Logan SARGEANT (Williams)

Esteban OCON (Alpine)

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo)

Oscar PIASTRI (McLaren)

Nyck DE VRIES (AlphaTauri)

Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team)

Yuki TSUNODA (AlphaTauri)

Nico HULKENBERG (Haas F1 Team)

Risultati GP Austria 2023: le classifiche

F1: classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 229 punti

Sergio Perez (Red Bull) 148

Fernando Alonso (Aston Martin) 131

Lewis Hamilton (Mercedes) 106

Carlos Sainz (Ferrari) 82

Charles Leclerc (Ferrari) 72

George Russell (Mercedes) 72

Lance Stroll (Aston Martin) 44

Esteban Ocon (Alpine) 31

Lando Norris (McLaren) 24

Pierre Gasly (Alpine) 16

Nico Hulkenberg (Haas) 9

Alexander Albon (Williams) 7

Oscar Piastri (McLaren) 5

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

Kevin Magnussen (Haas) 2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

F1: classifica costruttori

Red Bull 377 punti

Mercedes 178

Aston Martin 175

Ferrari 154

Alpine 47

McLaren 29

Haas 11

Alfa Romeo 9

Williams 7

AlphaTauri 2

Quote Antepost e prossimo GP di F1

Secondo gli esperti di Planetwin365 Charles Leclerc punta con decisione al sorpasso su Carlos Sainz, con le quote del testa a testa che vedono il monegasco favorito @1,52 per chiudere il campionato davanti al compagno di scuderia spagnolo, per il quale si sale invece @2,35. Quote che rispecchiano il momento favorevole di Leclerc, il quale negli ultimi due appuntamenti ha recuperato un totale di sei punti a Sainz, portandosi a sole dieci lunghezze dallo spagnolo (82 contro 72) dopo il secondo posto di Spielberg, che è valso anche il secondo podio stagionale in gara per il numero 16.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano per il mercato costruttori, ma senza la Red Bull che ha già in mano anche questo titolo.

Nessuna pausa per la F1 che torna in pista subito la prossima settimana col GP Gran Bretagna 2023 dalla mitica Silverstone, una pista che con i suoi curvino e il degrado gomme, potrebbe tornare a far faticare la Ferrari, mentre potrebbe tornare a crescere la Mercedes dopo un weekend deludente. Attenzione anche alla McLaren che con le evoluzioni viste in Austria sulla monoposto di Norris, è data in forte crescita. La macchina da battere è ovviamente la Red Bull, in particolare Max Verstappen visto che Sergio Perez continua a fare sbagli inaccettabili.

