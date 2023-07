Risultati GP Gran Bretagna 2023. Max Verstappen riesce a sfatare anche il tabù Silverstone andando a vincere con la Red Bull che fa 10 su 10. Grande McLaren e anche Lewis Hamilton che in casa sua torna sul podio. Passi indietro (attesi su questo circuito) per la Ferrari. Un altro Gran Premio ottimo con i nostri pronostici.

Risultati GP Gran Bretagna 2023: Verstappen vince ancora. Casse con Alonso, Norris, Mercedes e Zhou

Sul circuito di Silverstone si è corso il Gran Premio della Gran Bretagna, appuntamento numero undici del Mondiale di Formula 1 2023. A vincere la gara è stato il campione del mondo in carica, Max Verstappen, che su Red Bull è scattato in pole position. Al secondo posto ha chiuso un super Lando Norris, che ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton, altro pilota di casa, con due inglesi sul podio di Silverstone che non si vedevano da anni.

Al quarto posto l’altra McLaren, quella di Oscar Piastri, che ha subito avuto un ottimo feeling con le ultime migliorie apportate alla sua monoposto. Quinto posto per l’altra Mercedes, quella di George Russell, che ha preceduto la Red Bull di Sergio Perez, protagonista di una rimonta partendo dalla sedicesima posizione, ma nel complesso ancora deludente, soprattutto se confrontato al compagno di scuderia olandese.

In settima posizione la Aston Martin di Fernando Alonso, che ha preceduto la Williams di Alexander Albon, mentre a chiudere la top ten sono state le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Per le rosse di Maranello è stata una domenica da dimenticare (peggior risultato a Silverstone dal 2010 ad oggi).

Dopo i passi avanti visti nelle ultime due gare, anche grazie al nuovo pacchetto di update, la pista inglese si conferma poco adatta alla Rossa, e noi andiamo in cassa con la Free pick su Alonso meglio di Sainz (non che Fernando sia andato benissimo). Aggiungiamo anche le belle casse nel VIP proprio con la top-8 di Norris che vale un raddoppio, e anche la doppia @2.40 con Mercedes a podio e Zhou meglio di Magnussen con una Haas che si conferma in affanno e subisce anche il ritiro (non che l’Alfa Romeo vada molto meglio nonostante qualche aggiornamento arrivato in Inghilterra). Sbagliamo solo le Alpine che deludono ancora, addirittura con un doppio ritiro.

Risultati GP Gran Bretagna 2023: le classifiche

Max Verstappen vola verso il terzo titolo piloti consecutivo con 255 punti, 99 in più del compagno di team Perez, mentre Alonso è il terzo in graduatoria. Solo 5° il primo ferrarista, Carlos Sainz (83) che viaggia con 9 lunghezze in più rispetto Charles Leclerc. Nella classifica costruttori, la Red Bull è prima con 401 punti, quasi 200 in più della Mercedes (203), mentre la Ferrari (157) è addirittura quarta dietro l’Aston Martin (181).

GP Gran Bretagna Formula 1 2023: l’ordine d’arrivo

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lando Norris (McLaren)

3 Lewis Hamilton (Mercedes)

4 Oscar Piastri (McLaren)

5 George Russell (Mercedes)

6 Sergio Perez (Red Bull)

7 Fernando Alonso (Aston Martin)

8 Alexander Albon (Williams)

9 Charles Leclerc (Ferrari)

10 Carlos Sainz (Ferrari)

11 Lance Stroll (Aston Martin)

12 Logan Sargeant (Williams)

13 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14 Nico Hulkenberg (Haas)

15 Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17 Nyck de Vries (AlphaTauri)

Ritirati:

Pierre Gasly (Alpine)

Kevin Magnussen (Haas)

Esteban Ocon (Alpine)

Formula 1 2023: classifica piloti

Max Verstappen (Red Bull) 255

Sergio Perez (Red Bull) 156

Fernando Alonso (Aston Martin) 137

Lewis Hamilton (Mercedes) 121

Carlos Sainz (Ferrari) 83

George Russell (Mercedes) 82

Charles Leclerc (Ferrari) 74

Lance Stroll (Aston Martin) 44

Lando Norris (McLaren) 42

Esteban Ocon (Alpine) 31

Oscar Piastri (McLaren) 17

Pierre Gasly (Alpine) 16

Alexander Albon (Williams) 11

Nico Hulkenberg (Haas) 9

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

Kevin Magnussen (Haas) 2

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica costruttori Formula 1

Red Bull 411

Mercedes 203

Aston Martin 181

Ferrari 157

McLaren 59

Alpine 47

Williams 11

Haas 11

Alfa Romeo 9

AlphaTauri 2

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost e prossimo GP di F1

Ormai impossibile ed inutile scommettere sul campione del mondiale piloti con Max Verstappen che ha una quota minima. Vediamo allora la comparazione delle migliori quote per il vincitore ma senza Verstappen.

Archiviato il GP della Gran Bretagna, ora il circus della Formula 1 dà appuntamento al 23 luglio, quando si correrà il Gran Premio d’Ungheria sul circuito dell’Hungaroring. Lo scorso anno, capolavoro di Verstappen sul circuito magiaro, con vittoria arrivata dopo essere partito addirittura dalla decima posizione in griglia. Subito dopo, domenica 30 luglio, andrà in scena il GP del Belgio sul circuito di Spa Francorchamps.

Sul canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC trovi tutte le altre giocate e contenuti, con stake sulla Formula 1 e non solo. Abbiamo già preparato altre 3 giocate sul weekend di Silverstone.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.