Risultati GP Ungheria 2023. All’Hungaroring gara noiosa, col solito dominio di Max Verstappen. La Ferrari delude anche su un tracciato che doveva essergli amico, ed è preoccupante la situazione del Cavallino ora nettamente dietro anche a Mercedes e McLaren, in vista del GP Belgio da Spa in programma il 30 luglio, ultimo appuntamento prima della sosta estiva della Formula 1.

Risultati GP Ungheria 2023: ancora una vittoria di Max, ancora una delusione Ferrari

Se a Silverstone c’erano le attenuanti del tipo di pista (e infatti gli avevamo scommesso contro) al Gran Premio dell’Ungheria le cose dovevano cambiare per la Ferrari che invece, anche all’Hungaroring, pista amica sulla carta, ha deluso pesantemente, confermando non solo di essere dietro ad una dominante Red Bull dal record (12° vittoria consecutiva), ma anche alle Mercedes che hanno fatto dei bei passi in avanti e alle McLaren che si confermano anche in una pista che invece doveva farla soffrire maggiormente, e invece Lando Norris finisce a podio e anche Oscar Piastri fa una grande gara chiusa al 5° posto.

Nel complesso l’11° GP della stagione di Formula 1 è abbastanza noioso, col solito dominio di Max Verstappen alla 9° vittoria consecutiva, nona su undici gare in questa stagione. Arriva un sefgbnale di ripresa anche dal compagno dell’olandese, Sergio Perez, che gioca un GP in rimonta e riesce a chiudere sul podio.

Lewis Hamilton, dopo la grande e sorprendente pole di sabato, alla domenica compromette la sua gara con uno scatto al semaforo poco brillante e chiude quarto ma conferma una Mercedes in crescita, come confermato anche da George Russell che partiva praticamente dal fondo e riesce a risalire fino al 6° posto, avendo addirittura la meglio sulla Ferrari di Charles Leclerc (penalizzato di cinque secondi per eccesso di velocità ai box) e di Carlos Sainz, rispettivamente al settimo e ottavo posto.

Gara deludente non solo per Ferrari, ma anche per Aston Martin che è la scuderia che meno è rimasta al passo rispetto all’inizio stagione sopra le attese, dove fioccavano i podi per Fernando Alonso. La doppia top-10 però ci basta per incassare la 5° Free pick consecutiva sulla Formula 1 con le scommesse di Panda, che trovate complete nel VIP BETTING MANIAC su Telegram.

Buono il ritorno di Daniel Ricciardo su Alpha Tauri, anche se al via viene preso da Guanyu Zhou che si pianta con l’Alfa Romeo, mandando Ricciardo a sbattere sulla prima delle Alpine, innescando una carambola che fa uscire subito dalla gara Pierre Gasly ed Esteban Ocon, per un altro doppio ritiro della monoposto francese che sta vivendo una stagione davvero sfortunata.

Ordine d’arrivo e statistiche post GP

F1, GP Ungheria: ordine d’arrivo

1) Max VERSTAPPEN

2) Lando NORRIS +33.731

3) Sergio PEREZ +37.603

4) Lewis HAMILTON +39.134

5) Oscar PIASTRI +62.572

6) George RUSSELL +65.825

7) Charles LECLERC +70.317

8) Carlos SAINZ +71.073

9) Fernando ALONSO +75.709

10) Lance STROLL 1 L

11) Alexander ALBON 1 L

12) Valtteri BOTTAS 1 L

13) Daniel RICCIARDO 1 L

14) Nico HULKENBERG 1 L

15) Yuki TSUNODA 1 L

16) Guanyu ZHOU 1 L

17) Kevin MAGNUSSEN 1 L

Logan SARGEANT (ritirato)

Esteban OCON (ritirato)

Pierre GASLY (ritirato)

Vediamo anche alcune statistiche post-GP Ungheria interessanti:

-VERSTAPPEN: 44° vittoria in carriera, 9° quest’anno, 2a nel GP d’Ungheria dopo quella dello scorso anno.

-VERSTAPPEN: 9 vittorie nelle prime 11 gare, secondo bottino di sempre ad inizio stagione. Meglio di lui solo Schumacher nel 2004 con 10 su 11.

-VERSTAPPEN a podio: 12° consecutivo, miglior sequenza personale, 4ª di tutti i tempi. Con 12 podi consecutivi stabilisce un nuovo record per un pilota Red Bull (prec.:Vettel, 11: Brasile 2010-Gran Bretagna 2011 e Germania-Brasile 2013).

-NORRIS (2°): 8° podio in Carriera (2° consecutivo).

-PEREZ (3°): 32° podio in Carriera (6° quest’anno) eguaglia Jean ALESI, Jim CLARK, Jacques LAFFITE, Daniel RICCIARDO, al 30° posto di tutti i tempi.

Risultati GP Ungheria 2023: le classifiche

Alonso conserva sei soli punti di vantaggio su Lewis (139 a 133), in un classifica generale guidata da Verstappen che da parte sua vola a +110 punti su Perez (281 a 171). Oltre che in pista, Russell supera Sainz anche in classifica: 90 punti contro gli 87 del ferrarista. Leclerc segue a quota 80, vale a dire venti in più di Norris che però – di questo passo (e di quello della McLaren) – potrebbe raggiungerlo alla fine dell’estate.

In classifica Costruttori, la Red Bull doppia la prima delle inseguitrici, la Mercedes: 452 punti a 223. Aston Martin e Ferrari seguono a 184 e 167, McLaren invece prende il largo (87 a 47) nella sfida personale con Alpine, persa nel 2021 ma vinta l’anno scorso.

Classifica Piloti F1

1) Max Verstappen (Red Bull) 281 punti

2) Sergio Perez (Red Bull) 171

3) Fernando Alonso (Aston Martin) 139

4) Lewis Hamilton (Mercedes) 133

5) George Russell (Mercedes) 90

6) Carlos Sainz (Ferrari) 87

7) Charles Leclerc (Ferrari) 80

8) Lando Norris (McLaren) 60

9) Lance Stroll (Aston Martin) 45

10) Esteban Ocon (Alpine) 31

11) Oscar Piastri (McLaren) 27

12) Pierre Gasly (Alpine) 16

13) Alexander Albon (Williams) 11

14) Nico Hulkenberg (Haas) 9

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17) Kevin Magnussen (Haas) 2

18) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 2

19) Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20) Logan Sargeant (Williams) 0

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

Classifica Costruttori F1

1) Red Bull 452 punti

2) Mercedes 223

3) Aston Martin 184

4) Ferrari 167

5) McLaren 87

6) Alpine 47

7) Haas 11

8) Williams 11

9) Alfa Romeo 9

10) AlphaTauri 2

Quote Antepost e prossimo GP di F1

Parlare di quote antepost in F1 ha davvero poco senso, con Max Verstappen che ha già il mondiale in mano da mesi, praticamente da un mese dopo l’inizio. In queste condizioni i bookmakers vanno con le scommesse antepost Senza Verstappen per i piloti, e senza Red Bull nel caso delle scuderie. Ecco le proposte di SNAI:

Si avvicina la pausa estiva della Formula 1, ma prima c’è un appuntamento mitico, quello di Spa per il Gran Premio del Belgio al via la prossima settimana. Nessuna sosta quindi per il Circus della F1. Le quote ovviamente anche qui sono tutte per Verstappen su Norris che in questo momento si conferma il primo dei “normali”, con Hamilton che proverà a fare da terzo incomodo, assieme a Perez. Più staccate le seconde guide Mercedes (Russell @21) e McLaren (Piastri @26), davanti perfino alle Ferrari che su alcuni bookmakers come Bet365 precipitano, con Leclerc e Sainz @41 volte la posta per la vittoria a Spa dove vi ricordiamo che tornerà anche la Sprint Race.

Ecco la comparazione delle migliori quote GP Belgio sul mercato italiano. Noi vi diamo appuntamento a giovedì, giornata del report sulla F1 e della Free Pick selezionata da Panda che cerca la 6° cassa consecutiva!

