Pronostici Formula 1: quote, programma e scommesse sul GP Belgio 2023. A Spa-Francorchamps c’è anche la Sprint-Race

Pronostici F1 GP Belgio 2023. Max Verstappen cercherà di allungare la striscia record di vittorie della RedBull sempre più dominante. In crescita la McLaren, attenzione alla Mercedes che porta altri aggiornamenti, mentre la Ferrari continua a deludere. Atteso un weekend spettacolare sulla mitica Spa-Francorchamps dove torna anche la Sprint Race.

Pronostici F1 GP Belgio 2023: Protagonisti a Spa-Francorchamps

Il circus della Formula 1 si sposta sul circuito di Spa, dove tra pochi giorni si disputerà il Gran Premio del Belgio 2023, ultima tappa prima della pausa estiva. Ritorna la Sprint Race: qualifiche venerdì pomeriggio!

Il GP d’Ungheria della scorsa settimana ha dimostrato ancora una volta la netta superiorità della Red Bull e soprattutto di Max Verstappen, giunto alla settima vittoria consecutiva, la nona nel mondiale 2023. Il campione del mondo va a caccia dell’ottava vittoria in fila nella stagione ma anche della terza consecutiva in terra fiamminga, impresa riuscita solo a tre miti del Circus: Jim Clark, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Verstappen, per gli esperti Sisal, è favoritissimo in ogni fase del gran premio, dalla pole, offerta @1,35, alla Sprint Race @1,40, fino alla gara domenicale dove si scende fino @1,30.

Il dominio di SuperMax è evidente se si confrontano le quote degli avversari più diretti del due volte iridato. Sergio Pérez, sulla seconda Red Bull, Lando Norris, con la McLaren, e Lewis Hamilton, Mercedes, partono più o meno tutti alla pari ma lontanissimi dall’olandese. La caccia alla pole vede i tre appaiati in quota @10 mentre per la Sprint Race, Checo, dato @10, è leggermente avanti ai due inglesi entrambi offerti @12. La gara della domenica vede Pérez e Norris (che ha dichiarato che Spa è la sua pista preferita e dovrebbe adattarsi bene alla McLaren) primi rivali di Verstappen @12 volte la posta, con il successo di Hamilton che pagherebbe @16 (Mercedes porterà degli ulteriori aggiornamenti a Spa).

E la Ferrari? In una corsa iconica la Rossa prova a svegliarsi da un torpore lungo 22 gare. Tra l’altro la scuderia di Maranello è quella ad aver vinto di più, 18 volte, nel Gran Premio del Belgio. L’ultimo a riuscirci fu Charles Leclerc, nel 2019 (e prima vinse sempre la Ferrari, ma con Vettel nel 2018), col monegasco che a Spa centrò la sua prima vittoria nel Circus. Questa volta non sarà facile, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che partono alla pari @25 per la vittoria della gara (alta anche la quota per il podio di una delle due rosse @12).

Alpine sfortunata in Ungheria con un doppio ritiro subito al via che non è stato colpa dei piloti, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, motivati a chiudere la prima parte di stagione con un buon risultato, e con una vettura che poterà anche un aggiornamento in Belgio.

Pronostici F1 GP Belgio 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il Gran Premio del Belgio sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport, dove saranno coperte prove libere, qualifiche, sprint e GP. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà gratuitamente, ma in differita, le qualifiche, la sprint e il GP. Non è prevista alcuna diretta in chiaro dell’evento belga.

VENERDÌ 28 LUGLIO

Ore 13.30-14.30, Prove libere

Ore 17.00-18.00, Qualifiche

SABATO 29 LUGLIO

Ore 12.00-12.45 Sprint Shootout

Ore 16.30, SPRINT

DOMENICA 30 LUGLIO

Ore 15.00, GRAN PREMIO

Pronostici F1 GP Belgio 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Circuito. La costruzione di questo storico tracciato risale ai primi anni ’20. Con gli anni ha subito varie modifiche, per rallentare le vetture che lo percorrevano a una velocità veramente elevata. Spa è il circuito più lungo nel calendario e capita non poche volte di avere pioggia intensa in un tratto della pista e asfalto asciutto in un altro. Oltre a essere uno dei tracciati preferiti dai piloti è riconosciuto da tutti gli esperti del settore come il circuito più tecnico del mondiale. Alterna lunghi rettilinei a curve molto veloci. E’ richiesta particolare attenzione per le curve Eau Rouge e Blanchimont, in quanto non viene concesso il minimo errore. Per quanto riguarda l’aerodinamica, per il circuito di Spa è richiesto un livello medio-alto.

Caratteristiche tecniche. Distanza a giro: 7,004km. Numero di curve: 19, nove a destra, dieci a sinistra. Senso di marcia: orario. Carico aerodinamico: Medio. Velocità massima: 340 km/h. Possibilità di safety car: 80%. Possibilità di sorpasso: Facile. Peggior posizione di partenza per un vincitore: sedicesimo (Schumacher 1995). Numero di frenate: 9. Frenata più impegnativa: la seconda staccata, alla curva cinque.

Record. Vittorie pilota: 6 – M Schumacher. Vittorie team: 18 – Ferrari. Pole pilota: 6– L Hamilton. Pole team: 15 – Ferrari. Migliori giri pilota: 6 – A Prost. Migliori giri team: 19 – Ferrari. Podi pilota: 9 – M Schumacher, L Hamilton. Podi team: 49 – Ferrari

Pneumatici. La pista belga sottopone gli pneumatici ad un notevole stress (ci sarà anche la Sprint Race) e per questo motivo, Pirelli ha deciso di portare il tris di mescole C2, C3 e C4. Queste le parole di Mario Isola: “Abbiamo scelto per questa gara lo stesso tris di mescole utilizzato lo scorso anno (C2, C3 e C4) che offrono un ampio ventaglio di opzioni strategiche in caso di gara sull’asciutto. Le condizioni meteorologiche sono tradizionalmente un fattore molto importante durante il weekend di gara e lo spostamento di data di questa edizione, (da primo appuntamento dopo la pausa a ultima gara prima del break) non dovrebbe avere alcun effetto: qualsiasi previsione rischia di essere smentita. Inoltre, la lunghezza del tracciato, il più lungo del calendario e l’andamento in saliscendi (Spa ha la variazione altimetrica più elevata) fanno sì che un pilota si possa trovare ad affrontare un asfalto bagnato in un punto e completamente asciutto in un altro”.

Meteo. Sempre difficili le condizioni meteo, per una pista talmente estesa che in passato più volte abbiamo visto tratti asciutti intervallati da punti in cui invece pioveva. Il meteo gioca un ruolo fondamentale e quasi si spera in una gara totalmente bagnata piuttosto che variabile, a complicare ancora di più la corsa e le scelte dei team. In ogni caso c’è un buon 60% di possibilità di rovesci durante la gara di domenica, con possibilità anche più elevate di pioggia pure per il venerdì di qualifiche e per il sabato di gara sprint.

Quote GP Belgio 2023

Vediamo tutte le quote principali per Spa secondo Bet365.

FREE PICK Gp Belgio 2023

E con la doppietta in top-10 di un Aston Martin comunque ancora in calo, sono 5 le free pick incassate consecutivamente.

Questa settimana in Belgio andiamo per la sesta e consigliamo REDBULL ENTRAMBE A PODIO @1.85, quota che trovate su Eurobet. Max Verstappen ha vinto le ultime 2 edizioni di questo GP facendo il vuoto e in questa stagione sta dominando ancor di più con la sua RedBull che ormai gioca contro se stessa e per entrare nei libri di storia a suon di record infranti con l’olandese.

Perez è sotto la lente di ingrandimento di analisti, appassionati e forse anche del proprio team che potrebbe cambiarlo. Per lui sarà fondamentale fare finalmente un weekend pulito, senza errori, e da podio, per andare in vacanza più sereno. Viceversa, in caso di altro sfascio, il suo sedile sarebbe a forte rischio, il messicano lo sa e pensiamo che darà il 100% su una pista in cui lo scorso anno si è comportato bene (2° in qualifica e 2° in gara, primo degli umani dietro a Super Max). Se non succederanno sorprese (che a Spa comunque ci stanno) o guasti, il doppio podio del Drink Team è fattibile.

A Spa comunque le incognite sono tantissime per via della conformazione del tracciato di cui abbiamo già parlato, senza sottovalutare la Sprint Race che a livello betting è un problema più che un opportunità, ed aumenta dubbi ed incertezze, per questo limiteremo giocate ed importi per l’ultimo GP prima della pausa estiva (che ha anche cambiato quindi la sua classica data di primo GP al rientro dalla pausa estiva).

