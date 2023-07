Risultati GP Belgio 2023. Ancora una vittoria dominante per Max Verstappen (l’ottava di fila per l’olandese) con una Red Bull che fa doppio podio e ci manda in cassa con la 6° free pick esatta consecutiva! Ora si va in pausa estiva per un mese con la Formula 1, ma torna la MotoGP.

Risultati GP Belgio 2023: Verstappen sempre più da record

Decima vittoria stagionale, di cui otto consecutive, per Max Verstappen, che raggiunge quota 314 punti in classifica, 125 in più di Sergio Perez (189), mentre il quarto posto di Spa-Francorchamps (e il punto-bonus) del giro più veloce della gara siglato all’ultimo giro permette ad Lewis Hamilton di portarsi ad una sola lunghezza da Fernando Alonso, che Lewis ha preceduto al traguardo: 149 punti a 148.

Il terzo gradino del podio consente invece a Charles Leclerc di superare il compagno di squadra Carlos Sainz e di agganciare George Russell la quinto posto della classifica generale a quota 99 punti (Sainz ne ha 92). Lo spagnolo della Ferrari si tocca con la McLaren di Oscar Piastri al tornantino della Source subito dopo il via: l’australiano è subito ko, mentre lo spagnolo naviga a lungo a fondo gruppo con danni ad una fiancata, poi viene richiamato ai box per ritirarsi.

Noi intanto incassiamo la 6° FREE PICK consecutiva in Formula 1 grazie al doppio podio della Red Bull, dominante anche Spa.

Risultati GP Belgio 2023: ordine d’arrivo e statistiche post GP

F1, GP Belgio: ordine d’arrivo

1) Max VERSTAPPEN

2) Sergio PEREZ +22.305

3) Charles LECLERC +32.259

4) Lewis HAMILTON +49.671

5) Fernando ALONSO +56.184

6) George RUSSELL +63.101

7) Lando NORRIS +73.719

8) Esteban OCON +74.719

9) Lance STROLL +79.340

10) Yuki TSUNODA +80.221

11) Pierre GASLY +83.084

12) Valtteri BOTTAS +85.191

13) Guanyu ZHOU +95.441

14) Alexander ALBON +96.184

15) Kevin MAGNUSSEN +101.754

16) Daniel RICCIARDO +103.071

17) Logan SARGEANT +104.476

18) Nico HULKENBERG +110.450

Carlos SAINZ (ritirato)

Oscar PIASTRI (ritirato)

Statistiche post GP del Belgio

VERSTAPPEN (1°): 45° vittoria in carriera, 10° quest’anno, 3° consecutiva a Spa: primo pilota con 3 vittorie consecutive qui dal 2004-2005-2007 (Raikkonen: nel 2006 non si corse a Spa).

VERSTAPPEN: Per la prima volta infila 8 vittorie consecutive, 2° sequenza di tutti i tempi. Davanti a lui solo la sequenza di Vettel nel 2013.

VERSTAPPEN: 10 vittorie nelle prime 12 gare, secondo bottino di sempre ad inizio stagione. Meglio di lui solo Schumacher nel 2004 con 11 su 12.

VERSTAPPEN: 13° podio consecutivo, miglior sequenza personale, 4° di tutti i tempi.

PEREZ (2°): 33° podio in carriera (7° quest’anno), eguaglia Denny HULME, Jody SCHECKTER al 28° posto di tutti i tempi. 40° podio per il Messico.

LECLERC (3°): 27° podio in carriera (3° quest’anno) eguaglia Bruce MCLAREN e Ralf SCHUMACHER al 38° posto di tutti i tempi.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Risultati GP Belgio 2023: le classifiche

F1 Classifica Piloti

1) Max Verstappen (Red Bull) 314 punti

2) Sergio Perez (Red Bull) 189

3) Fernando Alonso (Aston Martin) 149

4) Lewis Hamilton (Mercedes) 148

5) Charles Leclerc (Ferrari) 99

6) George Russell (Mercedes) 99

7) Carlos Sainz (Ferrari) 92

8) Lando Norris (McLaren) 69

9) Lance Stroll (Aston Martin) 47

10) Esteban Ocon (Alpine) 35

11) Oscar Piastri (McLaren) 34

12) Pierre Gasly (Alpine) 22

13) Alexander Albon (Williams) 11

14) Nico Hulkenberg (Haas) 9

15) Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 5

16) Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17) Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18) Kevin Magnussen (Haas) 2

19) Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20) Logan Sargeant (Williams) 0

21) Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

F1 Classifica Costruttori

1) Red Bull 503 punti

2) Mercedes 247

3) Aston Martin 196

4) Ferrari 191

5) McLaren 103

6) Alpine 57

7) Haas 11

8) Williams 11

9) Alfa Romeo 9

10) AlphaTauri 3

Quote Antepost e statistiche stagionali F1

Ormai inutile scommettere sul campione del mondo, con Max Verstappen che ha una micro quota per il 3° titolo di F1 consecutivo. Aperte invece le quote per la vittoria senza l’olandese e anche per la vittoria senza Red Bull per quanto riguarda il mondiale costruttori.

La Ferrari col 3° posto di Leclerc riesce a fare un piccolo passo avanti nel confronto con Mercedes per il secondo posto nella classifica costruttori: la quota delle Stelle d’Argento, infatti, vede un leggero rialzo e si attesta ora @1,30, mentre quella della Ferrari, al contrario, si abbassa @4.

Un altro testa a testa interessante è quello tra Leclerc stesso e Carlos Sainz, con il monegasco che, dopo aver rosicchiato punto su punto negli ultimi round, effettua il sorpasso in classifica sullo spagnolo, vittima di un ritiro sul circuito di Spa-Francorchamps: per effetto di ciò, la quota di Leclerc “vincitore” nel duello in famiglia si abbassa @1,30, mentre quella di Sainz vale @3,22 volte la posta giocata.

Restando in tema piloti, il weekend del Belgio ha permesso a Sergio Perez di prendere un po’ di respiro per il secondo posto dietro l’inarrivabile Max Verstappen: su William Hill, Checo vincitore del campionato “degli altri” si gioca ora @1,22, mentre per Hamilton si sale @4,33. Nonostante sia Fernando Alonso l’inseguitore più diretto del messicano della Red Bull in classifica, il calo di prestazioni dell’Aston Martin lo relega lontano in quota @41; va peggio ai piloti Ferrari, con Leclerc @201 e Sainz @251. Ecco le proposte di SNAI:

Nei testa a testa tra compagni di scuderia rimane solo un record perfetto, quello di Albon davanti a Sergeant nelle qualifiche Williams.

Qui trovate tutte le statistiche di betting F1 aggiornate dopo l’ultimo GP a Spa.

Ora si va pausa per un mese con la sosta estiva della F1, ma si torna in pista la prossima settimana con la MotoGP a Silverstone, e il nostro Panda è già al lavoro per studiare le migliori scommesse.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.