Pronostici F1 GP Olanda 2023.Dopo la lunga pausa estiva il Circus della Formula 1 torna in pista e lo fa a Zandvoort, casa del dominatore Max Verstappen che ha una quota micro per quella che sarebbe la 9° vittoria consecutiva per l’olandese che sarà supportato ad un incredibile marea orange.

Pronostici F1 GP Olanda 2023: protagonisti a Zandvoort

La Formula 1 torna in pista, dopo la pausa estiva, domenica 27 agosto per il 13° appuntamento del Mondiale 2023 con il Gran Premio d’Olanda che si disputerà sul circuito di Zandvoort, casa di Max Verstappen che sta dominando il mondiale; il numero 1 della Red Bull va a caccia di un record che resiste da 10 stagioni: nove vittorie in fila. A stabilirlo, sempre con la vettura austriaca, fu Sebastian Vettel. Gli esperti Sisal ritengono Verstappen, che sui tornanti olandesi ha vinto nel 2021 e 2022, favoritissimo per tutto il weekend: pole position @1,35, vittoria @1,25 e giro veloce offerto @1,65.

Al momento nessuno sembra in grado di impensierire il due volte iridato che ha in sé stesso il più grande avversario. Il primo a poter provare a contrastare l’Olandese Volante è il compagno di squadra Sergio Perez che, dopo le due vittorie di inizio stagione, si è perso stritolato anche lui da Verstappen. La pole del messicano, che non parte davanti a tutti dal Gran Premio di Miami, si gioca @10 mentre si scende @9,00 per il successo nella corsa di domenica.

Il podio dei favoriti è completato da Lando Norris (McLaren), e Lewis Hamilton (Mercedes). I due piloti inglesi tenteranno di interrompere il dominio Red Bull anche se l’impresa appare complessa tanto che la vittoria di uno dei due pagherebbe @16 volte la posta.

La Ferrari spera di vedere un po’ di luce in fondo al tunnel di una stagione difficilissima ma ultimamente a Maranello si parla più delle prossime stagioni, dei nuovi tecnici che arriveranno e anche dei motori 2026, insomma si pensa al futuro, e anche per il 2023 non c’è margine per pensare al presente. Charles Leclerc punta a bissare la terza pole dell’anno, ma l’impresa è offerta altissima @16, perché sul passo gara la Rossa appare ancora distante tanto che il successo del Predestinato è dato @20. Parte leggermente più indietro rispetto al compagno di scuderia Carlos Sainz: la partenza al palo dello spagnolo si gioca @33 mentre si sale fino @50 per vederlo sul gradino più alto del podio.

Dietro le Aston Martin porteranno aggiornamenti per cerca di ricucire il gap con le prime della classe. Dopo un inizio stagionale spettacolare con una serie di podi di Fernando Alonso, ma monoposto inglese si è un pò dispersa, vedremo se tornerà competitiva. Come ripartiranno le Alpine? Finora la stagione è negativa per Pierre Gasly ed Esteban Ocon; un piccolo miglioramento si è visto prima della pausa, ma anche a livello di team ci sarà un team principal ad interim. Infine le Haas, le macchine più lente del Circus, che hanno confermato i due piloti veterani per il 2024: Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Questa conferma darà nuova linfa ai piloti della scuderia americana? Il problema però rimane la macchina più che il pilota.

Pronostici F1 GP Olanda 2023: Programma completo e Guida TV Formula 1

Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 sarà trasmesso integralmente in diretta TV solo per gli abbonati su Sky Sport F1. In differita su TV8 (streaming sul sito Tv8.it), in chiaro per tutti, solo qualifiche e gara.

DIRETTA SKY SPORT F1

Venerdì 25 agosto

12:30-13:30 Prove Libere 1

16:00-17:00 Prove Libere 2

Sabato 26 agosto

11:30-12:30 Prove Libere 3

15:00-16:00 Qualifiche

Domenica 27 agosto

15:00 Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 26 Agosto

20:30 Paddock Pre Qualifiche

21:00 Qualifiche

22:15 Paddock Post Qualifiche

Domenica 27 Agosto

16:30 Paddock Pre Gara

18:00 Gara

20:00 Paddock Post Gara

Pronostici F1 GP Olanda 2023: Circuito, Pneumatici, Meteo

Il circuito di Zandvoort venne ultimato nel 1948 e storicamente è una pista amica della Ferrari, che in Olanda ha vinto il 25% delle gare disputate in questo autodromo (ma tutti i successi risalgono alla vecchia configurazione della pista, ovvero quella utilizzata tra il 1952 e il 1985). Tra i piloti, il recordman di vittorie è Jim Clark con 4 successi, uno in più del duo composto da Stewart e Lauda, mentre tra i cinque che possono vantare due successi c’è anche Alberto Ascari. Le ultime due edizioni sono state invece appannaggio della Red Bull, che ha trionfato in entrambi i casi con il campione del mondo Max Verstappen.

Caratteristiche Tecniche. Distanza a giro: 4 259 km. Numero di curve: 14. La curva 14 in particolare, viene percorsa a tutta velocità, generando forze superiori ai 4g. In altre curve poi (la 1 e 11), le frenate arrivano a generare forze di circa 5g. La curva 7, viene affrontata ad una velocità di oltre 260 km/h, ed è un altro punto in cui si generano forze laterali di circa 5g.

Pneumatici. Per il Gran Premio d’Olanda, i piloti avranno a disposizione queste mescole: C1,C2 e C3. La pista, si trova nelle prossimità di una spiaggia di dune di sabbia che qualche volta viene depositata dal vento sul tracciato, compromettendone il grip.

Meteo. Occhio alle condizioni climatiche olandesi per il weekend. Al venerdì nuvoloso ma pioggia probabilmente scongiurata. Sabato e domenica quasi certa la pioggia (90%) con anche possibili forti temporali.

Quote GP Olanda 2023

Vediamo tutte le quote principali per il GP olandese secondo Bet365.

FREE PICK GP Olanda 2023

Per questo ritorno della F1 diamo fiducia alle Aston Martin con gli aggiornamenti, anzi, diamo fiducia a Fernando Alonso, perché con Lance Stroll le cose sono diverse. La prima idea era prendere la monoposto inglese con doppia top-10 per una quota @2, ma non siamo convinti da Stroll quindi abbiamo virato su un testa a testa per un underdog a nostro avviso troppo sfavorito e con quota alta. Prendiamo il TaT Gara Alonso-Piastri: ALONSO @2.55, quota che trovate su Eurobet.

Le McLaren sono cresciute molto, Piasti è un rookie con grandi qualità, ma Alonso ha esperienza da vendere e lo scorso anno, con Alpine, chiuse con un ottimo 5° posto, proprio davanti alla McLaren di Norris, e primo dietro alle grandi (Red Bull, Mercedes e anche Leclerc a podio). Per il resto dei contenuti e delle giocate, con aggiornamenti durante il fine settimana, entrate nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.