Risultati GP Italia 2023. Max Verstappen vince ancora, 10° Gran Premio di seguito vinto, è record. Alla grande anche tipster Panda con 9 free pick vinte consecutivamente. Adesso una settimana di pausa poi la Formula 1 tornerà in pista a Singapore.

Risultati GP Italia 2023: Max Verstappen nei libri di storia con la 10° consecutiva

Max Verstappen trionfa anche a Monza, al Gran Premio d’Italia, e diventa il primo pilota della storia a conquistare 10 successi consecutivi. Dietro di lui il compagno Sergio Perez e Carlos Sainz che, partito dalla pole position, non è riuscito a resistere allo strapotere delle Red Bull. Nel finale grande sfida interna tra le Ferrari, con lo spagnolo che è riuscito a conservare il podio dagli attacchi di Charles Leclerc.

Penalità per entrambi i piloti Mercedes George Russell e Lewis Hamilton, che hanno concluso rispettivamente al quinto e al sesto posto. A completare la top ten gli inglesi Alexander Albon (Williams) e Lando Norris (McLaren), lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso e il pilota del Alfa Romeo Valtteri Bottas.

Risultati GP Italia 2023: Panda risponde con 9 free pick esatte di fila!

Max a quota 10, ma nel suo piccolo anche Panda, tipster di motori della redazione di Betitaliaweb, sta andando per un piccolo record. Con le 2 giocate incassate a Monza (podio Ferrari @2.50 e testa a testa di Hamilton @1.70 su Norris) arriva a 9 free pick consecutive vinte con la Formula 1. Il Re Nero ce l’ha fatta soffrire, ma nel finale ha tirato fuori tutto il suo talento e ha colmato ampiamente in pochi giri la penalità di 5 secondi.

Risultati GP Italia 2023: ordine d’arrivo e classifiche

Nella classifica del Mondiale, Verstappen domina con 364 punti, Perez è secondo a 219, terzo posto per Alonso (170), seguito da Hamilton (164). Quindi, Sainz (117) e Leclerc (111). Tra i Costruttori, dominio Red Bull con 583 punti, Mercedes seconda a 273, la Ferrari è terza con 228.

F1, GP d’Italia: ordine d’arrivo

1. Max VERSTAPPEN

2. Sergio PEREZ +6.802

3. Carlos SAINZ +11.082

4. Charles LECLERC +11.508

5. George RUSSELL +18.294

6. Lewis HAMILTON +38.903

7. Alexander ALBON +45.080

8. Lando NORRIS +45.212

9. Fernando ALONSO +46.370

10. Valtteri BOTTAS +64.764

11. Logan SARGEANT +70.573

12. Oscar PIASTRI +71.480

13. Liam LAWSON +71.772

14. Lance STROLL +81.387

15. Guanyu ZHOU +83.016

16. Pierre GASLY +83.017

17. Nico HULKENBERG 1 L

18. Kevin MAGNUSSEN 1 L

Esteban OCON (ritirato)

Yuki TSUNODA (ritirato)

F1 Classifica Piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 364 punti

2. Sergio Perez (Red Bull) 219

3. Fernando Alonso (Aston Martin) 170

4. Lewis Hamilton (Mercedes) 164

5. Carlos Sainz (Ferrari) 117

6. Charles Leclerc (Ferrari) 111

7. George Russell (Mercedes) 109

8. Lando Norris (McLaren) 79

9. Lance Stroll (Aston Martin) 47

10. Pierre Gasly (Alpine) 37

11. Esteban Ocon (Alpine) 36

12. Oscar Piastri (McLaren) 36

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 2

19. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

20. Logan Sargeant (Williams) 0

21. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

22. Liam Lawson (AlphaTauri) 0

F1 Classifica Costruttori

1. Red Bull 583 punti

2. Mercedes 273

3. Aston Martin 217

4. Ferrari 228

5. McLaren 115

6. Alpine 73

7. Williams 21

8. Haas 11

9. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3

Quote Antepost e Prossimo GP: il 17 settembre si corre a Singapore

Su Bet365 si può giocare la vittoria del mondiale F1 senza Max Verstappen, ma anche qui si vede lo strapotere Red Bull con Sergio Perez @1.12 su Lewis Hamilton staccato @7.00 volte la posta.

La Formula 1 va in pausa per una settimana e tornerà dal 15 al 17 settembre con GP Singapore dove cercheremo di centrare anche noi la nostra 10°. Cambia la pista, ma non cambiano le lavagne. Le prime quote danno Max Verstappen @1.25 nettamente favorito per l’11° vittoria consecutiva, staccando Sergio Perez @11 poi ci sono Lando Norris e Lewis Hamilton appaiati @17. Più indietro troviamo Fernando Alonso @21 e George Russell @26, poi finalmente arrivano le Ferrari con Carlos Sainz e Charles Leclerc alla pari @34.

