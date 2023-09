Risultati GP Giappone 2023. Max Verstappen torna subito a dominare a Suzuka, e la sua vittoria vale già il campionato costruttori per Red Bull. Noi incassiamo l’11° free pick consecutiva con Panda che punta su Norris con un ottima McLaren che fa doppio podio. Prossimo GP Qatar dal 6 al 8 ottobre.

Risultati GP Giappone 2023: Verstappen torna a dominare a Suzuka

Max Verstappen torna a dominare nel GP del Giappone, conquistando il 13° successo in questa stagione in cui la Red Bull si è già laureata campione costruttori con 623 punti (400 dei quali a firma Verstappen), Mercedes e Ferrari sempre più in lotta, invece, per il secondo posto: 305 punti per le Frecce Nere, 285 per la Scuderia di Maranello. Il doppio podio McLaren riapre anche la corsa al quarto posto.

Sul podio infatti ci sono sia Lando Norris (2°) che Oscar Piastri (3°), mentre Charles Leclerc finisce quarto, con Carlos Sainz sesto. In mezzo alle due Ferrari si piazza Lewis Hamilton. Tanti ritiri (5), tra cui Sergio Perez che continua col suo rendimento inaccettabile. Nella gara di casa non riesce il piazzamento a punti per Yuki Tsunoda 12° con Alpha Tauri, battuto anche dal giovane compagno di scuderia, Liam Laswon, che continua a sorprendere e convincere.

Tornando ai ritiri va segnalato che questo è il 2° Under di fila, il 3° negli ultimi 4 GP sulla linea di 17.5 classificati, un cambio di trend dopo 9 Over consecutivi. Tra i testa a testa tra piloti e compagni di scuderia l’unico risultato perfetto rimane il 16-0 di Alexander Albon in qualifica rispetto a Logan Saergant, anche se poi in gara le Williams si sono ritirate entrambe (già 6 ritiri). Zitto zitto Lawson è 1-3 in qualifica contro Tsunoda, ma domina 4-0 nelle gare.

Quasi perfetto anche Fernando Alonso nell’impietoso confronto interno con Lance Stroll che è finito davanti ad Alonso solo in 1 occasione quest’anno, e solo Esteban Ocon conta più ritiri di Stroll. In generale la Alpine è la monoposto che conta più ritiri stagionali (7) ma in Giappone si è finalmente rivista un pò di luce con la doppia top-10. Ecco le statistiche principali che stiamo raccogliendo sulla stagione di F1.

Risultati GP Giappone 2023: 11° free pick vinta da Panda

Max si è fermato a 10, Panda no! Il testa a testa su Lando Norris meglio di Lewis Hamilton ci regala l’11° Free pick consecutiva incassata dal nostro tipster esperto di Motori che sta facendo una grande stagione di F1 (più complicata la MotoGP). Per non perdere nulla dei contenuti di Panda, e di altri 6 tipsters sui principali sport, entra nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo.

Risultati GP Giappone 2023: ordine d’arrivo e classifiche

F1, GP Giappone: ordine d’arrivo

1. Max VERSTAPPEN

2. Lando NORRIS +19.387

3. Oscar PIASTRI +36.494

4. Charles LECLERC +43.998

5. Lewis HAMILTON +49.376

6. Carlos SAINZ +50.221

7. George RUSSELL +57.659

8. Fernando ALONSO +74.725

9. Esteban OCON +79.678

10. Pierre GASLY +83.155

11. Liam LAWSON 1 L

12. Yuki TSUNODA 1 L

13. Guanyu ZHOU 1 L

14. Nico HULKENBERG 1 L

15. Kevin MAGNUSSEN 1 L

Alexander ALBON (ritirato)

Logan SARGEANT (ritirato)

Lance STROLL (ritirato)

Sergio PEREZ (ritirato)

Valtteri BOTTAS (ritirato)

F1 Classifica Piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 400 punti

2. Sergio Perez (Red Bull) 223

3. Lewis Hamilton (Mercedes) 190

4. Fernando Alonso (Aston Martin) 174

5. Carlos Sainz (Ferrari) 150

6. Charles Leclerc (Ferrari) 135

7. George Russell (Mercedes) 115

8. Lando Norris (McLaren) 115

9. Oscar Piastri (McLaren) 57

10. Lance Stroll (Aston Martin) 47

11. Pierre Gasly (Alpine) 46

12. Esteban Ocon (Alpine) 38

13. Alexander Albon (Williams) 21

14. Nico Hulkenberg (Haas) 9

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 6

16. Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 4

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 3

18. Kevin Magnussen (Haas) 3

19. Liam Lawson (AlphaTauri) 2

20. Nyck de Vries (AlphaTauri) 0

21. Logan Sargeant (Williams) 0

22. Daniel Ricciardo (AlphaTauri) 0

F1 Classifica Costruttori

1. Red Bull 623 punti

2. Mercedes 305

3. Ferrari 285

4. Aston Martin 221

5. McLaren 172

6. Alpine 84

7. Williams 21

8. Haas 12

9. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5

Quote Antepost e Prossimo GP: dal 6 al 8 ottobre si corre in Qatar

Con il mondiale costruttori già vinto da Red Bull e quello piloti in mano di Max Verstappen praticamente da mesi, ha poco senso parlare di quote antepost per le vittorie assolutezza non mancano comunque gli spunti, come la 2° forza nel campionato costruttori, o anche il testa a testa interno in Ferrari su chi si piazzerà meglio in classifica da qui a fine stagione tra Leclerc e Sainz, al momento alla pari secondo le quote che vi riportiamo di seguito.

Dal 6 al 8 ottobre si torna in pista dopo una settimana di pausa, e si correrà il GP Qatar e non ci sono dubbi, anche questa volta micro quota per Max Verstappen favorito @1.22 per un altro successo.

