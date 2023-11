Pronostici MotoGP GP Qatar 2023, penultimo appuntamento del motomondiale. Continua il testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin, con lo spagnolo che dovrà forzare visto che si trova a rincorrere sul campione del mondo di MotoGP in carica.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2023: i protagonisti a Losail

In pista anche la MotoGP, non solo la F1 a Las Vegas, ed è interessante notare come tutte e due le gare si correranno in notturna. Tornando al penultimo appuntamento per il Motomondiale, si corre a Losail per il GP del Qatar 2023. Settantaquattro punti in palio e solo 14 dividono l’attuale leader, e campione del mondo in carica, Pecco Bagnaia da Jorge Martin. Losail e Valencia decideranno, in appena 8 giorni, chi potrà alzare al cielo il trofeo iridato.

Il Gran Premio del Qatar, in programma questo weekend, vede partire davanti a tutti lo spagnolo della Pramac nonostante in Malesia il suo rendimento sia stato al di sotto delle aspettative. Jorge Martin, secondo gli esperti Sisal, è offerto @1,85 per la Gara Sprint mentre si sale @2,25 per la corsa domenicale. Il pilota di Madrid sta costruendo la sua corsa al titolo il sabato: nelle ultime sei Sprint, Jorge ha collezionato 5 successi e un secondo posto.

Pecco Bagnaia, ancora davanti al rivale in classifica, ha vinto sul tracciato di Losail solo nel 2018 ma in Moto2, anno in cui ha festeggiato il titolo della categoria. Il successo di Bagnaia nella Gara Sprint, che manca dal Gran Premio d’Austria, si gioca @3,50 con quello nella corsa lunga in quota @3,00.

Pecco potrebbe ricevere un grande aiuto dal compagno di squadra Enea Bastianini che, dopo una stagione molto travagliata, ha trovato la prima vittoria dell’anno a Sepang. La Bestia, sui tornanti del Qatar, lo scorso anno vinse una gara memorabile e punta a ripetersi per aiutare Bagnaia nella sua corsa al titolo mondiale. Bastianini, primo nella Sprint, è dato @9,00 mentre la quota è più che dimezzata, @4,00, per il trionfo della domenica.

Gli altri protagonisti della MotoGP inseguono tutti: Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, e Alex Marquez, Ducati Team Gresini, sono offerti @9,00 mentre il successo di Brad Binder, in sella alla KTM, pagherebbe @12 volte la posta.

Bagnaia campione del mondo se…

Considerato che il weekend del Qatar assegnerà in totale 37 punti (12 con la Sprint e 25 con la gara lunga), Bagnaia dovrà sicuramente attendere la gara di domenica 19 novembre per poter festeggiare eventualmente il titolo. Per chiudere definitivamente la classifica piloti davanti a Martin con un turno di anticipo, il piemontese dovrà terminare il weekend con 23 punti in più rispetto al contendente. Con questo score si porterebbe a +37 su Martin, ovvero il punteggio massimo che l’iberico potrebbe ottenere a Valencia vincendo sabato e domenica con Bagnaia eventualmente a secco.

Anche in caso di pari punti, però, il titolo andrebbe a Bagnaia, che al momento ha 7 gran premi vinti contro i 5 di Martin. La vittoria anticipata del Mondiale per Bagnaia rimane una combinazione difficile, perché Pecco dovrebbe vincere sia la Sprint Race sia la gara domenicale sperando in un Martin posizionato dal 7° posto in giù al sabato e al massimo 5° nella gara domenicale, oppure in un doppio 6° posto in entrambe le corse.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2023: circuito e condizioni meteo

Inaugurato nel 2004, il Losail International Circuit è lungo 5,419 Km e consta di 16 curve. Si trova vicino al centro abitato di Lusail, sito a circa 23 km a nord del centro della città di Doha nello stato del Qatar. Entrato nel calendario del Motomondiale nella storia recente, il GP del Qatar ha comunque riservato sempre spettacolo ed emozioni, ad eccezione dell’edizione del 2020, che vide correre solamente Moto 1 e Moto 2 per via dell’emergenza da Coronavirus.

Record. Tre delle ultime quattro edizioni della classe MotoGP hanno visto trionfare centauri italiani (Bastianini e due volte Dovizioso), anche se è Valentino Rossi a detenere il maggior numero di successi (4), tanti quanti l’australiano Casey Stoner e uno in più dello spagnolo Jorge Lorenzo. Il record della pista lo detiene Enea Bastianini che, nell’edizione vinta nel 2022, ha fermato il tempo in gara in 1’54″338.

Programma completo e dove vedere in TV il GP Qatar 2023

Il weekend del GP del Qatar di MotoGP sarà trasmesso in diretta TV integralmente da Sky Sport MotoGP, mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming su Tv8.it) si potranno seguire in diretta in chiaro qualifiche e Sprint Race del sabato, mentre la gara domenicale sarà solo in differita.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 17 novembre

Prove libere 1: 13:45-14:30

Pre qualifiche: 18:00-19:00

Sabato 18 novembre

Prove libere 2: 13:00-13:30

Qualifiche: 13:40-14:20

Sprint Race: 18:00

Domenica 19 novembre

Warm-Up: 13:40-13:50

Gara: 18:00

PROGRAMMAZIONE TV8

Sabato 18 novembre

Qualifiche: 13:40-14:20 (diretta)

Sprint Race: 18:00 (diretta)

Domenica 19 novembre

Gara: 20:00 (differita)

Quote Gran Premio del Qatar 2023

Vediamo le quote (poche) al momento disponibili per il GP del Qatar secondo Snai.

Pronostici MotoGP GP Qatar 2023: FREE PICK by Panda

Al momento, come al solito, sono disponibili pochissime quote per potersi esprimere con le scommesse. Aspettiamo il venerdì di libere per farci anche noi un idea e vi diamo appuntamento al VIP TELEGRAM per le giocate. Come free pick del giovedì potete però vedere le nostre previsioni sul GP Las Vegas, visto che questo weekend c’è anche lo spettacolo della F1.

