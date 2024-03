Pronostici MotoGP GP Portogallo 2024. Nel fine settimana del 22-24 marzo torna il motomondiale al primo Gran Premio in Europa. Si correrà infatti a Portimao dove Pecco Bagnaia cercherà il bis. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’appuntamento della MotoGP per le vostre scommesse vincenti sui motori.

Pronostici MotoGP GP Portogallo 2024: i protagonisti a Portiamo

Torna la MotoGP con il Gran Premio del Portogallo 2024 dove Francesco Bagnaia, campione in carica della Ducati e vincitore degli ultimi due titoli iridati, arrivare lanciato sul circuito lusitano dopo il successo nel primo gran premio della stagione in Qatar. Il piemontese è attualmente il leader della classifica piloti con due punti di vantaggio su Brad Binder e inoltre ha vinto entrambe le corse che sono state disputate al Portimao nel campionato mondiale del 2023.

Il testa a testa di Pecco sarà tutto con Jorge Martin, un quadro che sembra ripresentarsi come lo scorso anno nella corsa al motomondiale, forse con un Brad Binder in più ad agire da scheggia impazzita con una KTM in crescita, anche perché con le grandi giapponesi Yamaha e Honda ancora in affanno e un Aprilia da alti e bassi, proprio la KTM sembra l’unica a poter mostrare una piccola resistenza allo strapotere Ducati. Tornando a Pecco e Martinatori, l’italiano e lo spagnolo hanno un rapporto diametralmente opposto con l’autodromo di Portimao. Pecco vi ha spesso fatto benissimo. Viceversa, Martinator da queste parti ha sempre pagato dazio.

Marc Marquez ha avuto un esordio incoraggiante con la Ducati del team Gresini, col Cabroncito che sembra tornato competitivo, anche se qui lo scorso anno fu vittima di un incidente che lo mise fuori gioco per alcune gare.

Proveranno a dare battaglia anche Aleix Espargaró con Aprilia e Miguel Olivera, beniamino di casa e vincitore qui nel 2020 in sella alla KTM. Curiosità anche per vedere all’opera il debuttante Pedro Acosta, già protagonista sul circuito di Losail in Qatar, con un esordio convincente in cui ha sofferto l’assoluta inesperienza, ma l’atteggiamento ha impressionato per un ragazzino che non ha paura di nessuno.

Pronostici MotoGP GP Portogallo 2024: circuito e condizioni meteo

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGP sul circuito di Portimao è un evento relativamente nuovo, essendo stato introdotto nel calendario solo nel 2020. Tuttavia, in poco tempo si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli appassionati, grazie al suo tracciato spettacolare e ricco di insidie. Il circuito è lungo 4,592 km e consta di 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra), con il rettilineo più lungo di 900 metri.

Il circuito di Portimao è l’unico in MotoGP ad avere una curva a sinistra in salita (curva 13). È stato progettato dall’architetto portoghese Ricardo Pina, noto anche per aver disegnato il circuito di Estoril. Il Gran Premio del Portogallo 2021 è stato il primo ad essere disputato con un format di gara a due giorni, con la Sprint Race al sabato e la gara completa alla domenica.

Le edizioni fin qui disputate sono quattro (2020, 2021, 2022, 2023) con Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia che si sono divisi due vittorie a testa. Il record del giro in gara lo detiene Alex Rins (1’39″450 nel 2021), mentre la velocità massima registrata è di 307,8 km/h (Johann Zarco nel 2020).

Pronostici MotoGP GP Portogallo 2024: programma completo e guida TV

Il weekend del Portimao sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e Sky Sport Uno (canale 201 di Sky); in streaming live, invece, appuntamento con tutte le sessioni su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming su Tv8.it), invece, diretta in chiaro di qualifiche e gara sprint, mentre domenica la gara si potrà seguire solo in differita alle ore 20:15.

Venerdì 22 marzo

11:45-12:30 Prove Libere 1

16:00-17:00 FP

Sabato 23 marzo

11:10-11:40 Prove

11:50-12:05 Q1

12:15-12:30 Q2

16:00 Sprint race (11 giri)

Domenica 24 marzo

10:40-10:50 Warm-Up

15:00 Gara

Quote Gran Premio del Portogallo, MotoGP

Anche sul circuito di Portimão si preannuncia una lotta tra Pecco Bagnaia e Jorge Martín con Marc Márquez e Brad Binder che proveranno a inserirsi per centrare la vittoria. Tre Ducati e una KTM con le altre, Aprilia in primis, a inseguire. Il due volte campione del mondo, insieme alla Rossa di Borgo Panigale, dopo la vittoria a Losail vuole bissare in terra lusitana dove, lo scorso anno, centrò una prestigiosa doppietta tra Sprint e Gara lunga. Bagnaia, per gli esperti Sisal, è favorito alla domenica @2,25, con Jorge Martín @3 principale avversario che ha dichiarato: “Voglio la Ducati ufficiale, a Borgo Panigale lo sanno”. Le dichiarazioni di Martinator non lasciano dubbi ma prima deve dimostrare di essere a livello del torinese.

Cambiano le previsioni per quanto riguarda le qualifiche. Su Lottomatica il favorito è Jorge Martin, che ha ottenuto il miglior tempo anche nella gara d’esordio stagionale: un’altra pole dello spagnolo vale @2,75, con Bagnaia e Marquez che inseguono @3,75. Il pilota Pramac parte in vantaggio @2,50 anche per la Sprint Race, specialità della casa e conquistata anche in Qatar; subito dietro, anche in questo caso, le Ducati di Marquez @3,50 e Pecco @3,75.

Free Pick GP del Portogallo 2024

