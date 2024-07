Risultati MotoGP GP Germania 2024. Al Sachsenring Jorge Martin cade quando era primo e spalanca la porta ad un altra vittoria di Pecco Bagnaia che va alla pausa estiva del motomondiale al comando della classifica piloti e come pilota più in forma e da battere, a caccia del 3° titolo iridato consecutivo con la sua Ducati.

Risultati MotoGP GP Germania 2024: Pecco on fire anche al Sachsenring

Francesco Bagnaia vince al Sachsenring, nel GP di Germania 2024, e conquista il suo sesto successo stagionale in MotoGP, il quarto consecutivo. Il pilota Ducati ufficiale ha approfittato delo svivolone di Jorge Martin, finito a terra mentre era in testa a due giri dalla fine, tagliando il traguardo per primo e sorpassando il rivale in vetta alla classifica iridata.

A completare il podio i fratelli Marquez con le Ducati del team Gresini: Marc, autore di una spettacolare rimonta, ha battuto Alex nel finale per il 2° posto. Da sottolineare appunto la prova di Marc Marquez (che ha vinto otto volte questo gran premio in passato), che dopo lo spaventoso incidente di venerdì e il 13° posto in qualifica ha avuto la forza di rimontare fino al podio, grazie anche al suo straordinario feeling col tracciato tedesco.

Ha chiuso al 4° posto Enea Bastianini, che nel finale è riuscito ad avere la meglio su un combattivo Franco Morbidelli che è tornato protagonista anche se alla fine non ha centrato un podio che gli manca da oltre tre anni, portando comunque a casa il miglior risultato di una stagione che sta vivendo in crescendo, spezzando anche l’egemonia della Ducati che ha monopolizzato ancora una volta le prime posizioni in griglia.

Dietro al Morbido ha chiuso Miguel Oliveira con la prima Aprilia, quella team Trackhouse, davanti alla Ktm di Pedro Acosta. In top 10 anche Marco Bezzecchi con la prima Ducati VR46, Brad Binder con la Ktm ufficiale e Raul Fernandez con l’altra Trackhouse. Gara da dimenticare invece per l’Aprilia ufficiale di Maverick Vinales, finito lungo nella ghiaia dopo una manciata di giri e solo 12° al traguardo. Sfortunatissimo anche Fabio Di Giannantonio, costretto a portare ai box la sua Ducati VR46 dopo una foratura.

Risultati MotoGP GP Germania 2024: classifiche aggiornate

Novità in testa alla classifica piloti del motomondiale dove abbiamo un nuovo leader, il bi-campione in carica, Francesco Bagnaia, che approfitta della caduta di Jorge Martin che passa dalle stelle alle stalle a pochi giri dal termine di una gara che poteva vincere, tornando ad allungare un po su Pecco, e da cui invece esce con un pesante zero.

MotoGP, classifica piloti

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 222 punti

Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) 212

Marc Marquez (Gresini Racing Ducati) 162

Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) 155

Maverick Viñales (Aprilia Racing) 125

Pedro Acosta (GASGAS Factory Racing) 110

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 108

Fabio Di Giannantonio (VR46 Team Ducati) 92

Aleix Espargaro (Aprilia Racing) 82

Alex Marquez (Gresini Racing Ducati) 79ù

Franco Morbidelli (Pramac Racing Ducati) 55

Marco Bezzecchi (VR46 Team Ducati) 53

Miguel Oliveira (Trackhouse Racing) 51

Raul Fernandez (Trackhouse Racing) 46

Fabio Quartararo (Monster Yamaha Team) 44

Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) 35

Augusto Fernandez (GASGAS Factory Racing) 17

Joan Mir (Repsol Honda Team) 13

Johann Zarco (Honda LCR) 12

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 9

Alex Rins (Monster Yamaha Team) 8

Daniel Pedrosa (Red Bull KTM Factory Racing) 7

Luca Marini (Repsol Honda Team) 0

MotoGP, classifica team

Ducati Lenovo Team 377

Prima Pramac Racing 267

Gresini Racing MotoGP 245

Aprilia Racing 207

Pertamina Enduro VR46 Ducati 145

Red Bull KTM Factory Racing 143

GASGAS Factory Racing Tech3 125

Aprilia Trackhouse Racing 97

Monster Energy Yamaha MotoGP Team 52

LCR Honda 22

Repsol Honda Team 14

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 315 punti

Aprilia 175

KTM 165

Yamaha 48

Honda 23

Quote antepost motomondiale 2024

Secondo gli analisti di Goldbet il tris iridato dell’italiano della Ducati è ora più vicino, a 1,30, mentre la prima volta di Martin, ora distante 10 punti, paga 4 volte la posta.

Più lontano Marquez, proposto a 16 volte la posta dopo il buon secondo posto al Sachsenring e sempre pericoloso come terzo incomodo nella lotta per il titolo. Si attesta a 26 invece Bastianini, quarto in classifica come in lavagna, ancora una volta autore di una buona gara dopo una qualifica deludente. Vediamo la lavagna completa. Ora la MotoGP va in pausa per l’estate, un mese di stop visto che si tornerà il 2-4 agosto a Silverstone, dove proprio questo weekend la F1 ha visto trionfare un infinito Lewis Hamilton.

