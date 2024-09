Questa settimana non c’è solo la F1 a Singapore per gli amanti delle scommesse sui motori, ma c’è anche la MotoGP. Il motomondiale si prepara per il 2° round a Misano, GP dell’Emilia Romagna 2024, dopo la vittoria di Marc Marquez (la 2° di fila) tra le curve del circuito dedicato a Marco Simoncelli. Pronostici GP Emilia Romagna 2024.

Pronostici GP Emilia Romagna 2024: i protagonisti a Misano (parte 2)

Questo fine settimana torna il Motomondiale e torna per un secondo round a Misano che si è reso necessario dopo la cancellazione del Gran Premio del Kazakistan. Si correrà anche nel ricordo di Luca Savadori, tragicamente scomparso lo scorso fine settimana.

Sarà quindi il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024 il 14° appuntamento della stagione di MotoGP dove continua il testa a testa tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia per il titolo piloti. Attualmente, la classifica premia il centauro del team Pramac con soli 7 punti di vantaggio sul campione del mondo in carica, che viaggia in sella a una Ducati ufficiale.

Si correrà, come nel weekend di inizio settembre, sul circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli, sul quale ha vinto pochi giorni fa Marc Marquez, confermando di avere un grande feeling con questo tracciato e di essere in netta ripresa visto che è alla 2° vittoria di fila dopo essersi sbloccato ad Aragon. Il Cabroncito ha preceduto Bagnaia ed Enea Bastianini.

Pecco ha dichiarato di stare meglio fisicamente. Anche Fabio Di Giannantonio, pilota VR46 Racing Team, ha detto di essere il miglioramento fisico, ma sempre lontano dal 100%. Chi ha pagato caro le poche gocce di pioggia cadute nello scorso GP a Misano è stato Jorge Martin, unico dei piloti di testa a rientrare ai box per cambiare moto e che da +26 su Bagnaia, si è ritrovato a +7 sul due volte iridato della MotoGP.

In casa Aprilia Maverick Viñales ha la possibilità di riscattarsi dopo un weekend complicato nella prima gara di Misano. Aleix Espargaró ha però ammesso che la pista di Misano è complicata per la loro moto

Yamaha e Honda sempre indietro, ma sia Fabio Quartararo da una parte che Luca Marini si dicono ottimisti dopo il test del lunedì. Anche Marco Bezzecchi è fiducioso dopo i miglioramenti fatti in qualifica e il 5° posto in casa, e cercherà di ottenere un bel risultato davanti ai propri tifosi.

Misano: circuito, statistiche e meteo

Tracciato. La storia del circuito di Misano parte dal 1972 quando venne costruito e iniziò ad ospitare il Gran Premio di Italia. E’ tornato nel calendario del Motomondiale solo nel 2007 dopo importanti modifiche tra cui l’inversione di marcia. L’attuale configurazione misura 4.2 km e conta 6 curve a sinistra e 10 a destra. Il maggior numero di vittorie è un ex equo tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Marc Marquez, tutti a tre. Nel 2022 vinse Bagnaia davanti a Bastianini e Vinales, mentre lo scorso anno Jorge Martin dominò il weekend vincendo sia la Sprint Race che la gara “lunga” della domenica. L’8 settembre 2024 successo di Marc Marquez su Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini.

Meteo. Al momento il meteo promette pioggia al venerdì e incertezza nel resto del weekend, con le alluvioni che hanno colpito la Romagna a complicare la logistica.

Gran Premio dell’Emilia Romagna 2024: programma completo e guida TV

Domenica il programma è anticipato di un’ora per evitare la sovrapposizione tra la gara della classe MotoGP, che scatterà alle 13 ed il Gran Premio di Singapore di Formula 1, in programma alla 14:00.

Il secondo weekend stagionale di Misano sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming live su Sky Go e NOW. Su TV8 (in streaming anche sul sito Tv8.it), invece, si potranno seguire in diretta in chiaro solo le qualifiche del sabato, la Sprint e la gara domenicale. Di seguito il programma completo.

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Ore 10.45-11.30, Prove libere 1 (SKY)

Ore 15.00-16.00, Pre-Qualifiche (SKY)

SABATO 21 SETTEMBRE

Ore 10.10-10.40, Prove libere 2 (SKY)

Ore 10.50-11.05, Qualifiche – Q1 (SKY-TV8)

Ore 11.15-11.30, Qualifiche – Q2 (SKY-TV8)

Ore 15.00, SPRINT (SKY-TV8)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

Ore 08.40, Warm-up (SKY)

Ore 13.00, GRAN PREMIO (SKY-TV8)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 25€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €25 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quote GP Emilia Romagna 2024, MotoGP

Per il secondo appuntamento di Misano è Pecco Bagnaia il favorito @2.00 di quota per la gara lunga della domenica, davanti al solito Jorge Martin @3.50 e poi arriva Marc Marquez che sogna il tris @4 volte la posta. Più staccato Enea Bastianini @9 mentre col cookie Pedro Acosta, e col veterano Franco Morbidelli, si sale in doppia cifra @16.

Sprint Race e Qualifiche. Come sempre per la gara veloce del sabato le cose cambiano, con lo specialista Martinator che @2.25 si mette davanti a Pecco @2.75 mentre il Cabroncito rimane stabile intorno @4. Qui si avvicina anche la Bestia @7 volte la posta. Per le qualifiche del sabato Bagnaia torna in cima alle lavagne @2 su Martin @2.75 mentre Marquez qui si allontana sensibilmente @5 di quota, come Bastianini dato @16 per la pole.

FREE PICK GP Motomondiale, Emilia Romagna 2024

Abbiamo sfruttato il primo round di Misano per studiare attentamente i centauri, per fare le nostre puntate nel secondo appuntamento in riviera di questo fine settimana anche se al momento rimaniamo in stand by visto che ci sono poche quote disponibili (mancano ancora gruppi, testa a testa e giocate special, sono presenti solo le quote per le vittorie di gara lunga, gara sprint e pole). Vi ricordo che i contenuti completi e tutte le giocate sui Motori (e non solo) le trovate in esclusiva nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.