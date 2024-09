A Mandalika è andato in scena il 15° appuntamento del motomondiale, e dopo una lunga astinenza è tornato alla vittoria nella gara lunga di domenica Jorge Martin, che riscatta la caduta nella Sprint. Pecco Bagnaia limita i danni, il testa a testa prosegue, ma a 5 gare dal termine lo spagnolo mantiene 21 punti di margine. Risultati MotoGP Indonesia 2024.

Risultati MotoGP Indonesia 2024: Martinator torna a vincere alla domenica

Jorge Martin vince in scioltezza il GP d’Indonesia 2024, 15a tappa del Motomondiale. Sul circuito di Mandalika, lo spagnolo del team Prima Pramac parte subito bene e fugge via, gestendo la gara e il distacco da Pedro Acosta e Francesco Bagnaia che completano il podio.

Lo spagnolo si riscatta dopo la caduta in Sprint, torna a vincere dopo una lunga assenza e si ritrova in vantaggio su Pecco, col bi campione in carica della MotoGP ancora costretto ad inseguire.

Nella gara di Mandalika nelle retrovie c’è subito lo strike causato da Jack Miller che ha portato al ko di Alex Marquez, Espargaro e Luca Marini.

Sembrava competitivo Marc Marquez che però, per un problema alla sua Ducati del team Gresini è costretto al ritiro al 14° giro, con la Desmosedici che gli dà prima segnali di fumo per poi essere avvolta dalle fiamme sulla vasca.

Proprio sul più bello, mentre spingeva con ritmi martellanti che lo stavano facendo rientrare sulla scia di Pedro Acosta, Enea Bastianini perde la sua Ducati in curva 1 a sei giri dal termine ed esce di scena.

Ai piedi del podio si piazzano Morbidelli e Bezzecchi, mentre a chiudere la top 10 sono Vinales, Quartararo, Binder, Zarco e Raul Fernandez. A punti tutti gli altri, perché con 9 ko (Augusto Fernandez, Mir e Di Giannantonio oltre i citati, Bastianini, Marc e Alex Marquez, Espargaro, Miller e Marini) sono in 12 a finire la gara: 11° Nakagami e 12° Alex Rins.

MotoGP, GP Indonesia 2024: ordine di arrivo

J. Martin (Pramac Ducati)

P. Acosta (GasGas KTM) +1.404

F. Bagnaia (Ducati) +5.595

F. Morbidelli (Pramac Ducati) +6.507

M. Bezzecchi (VR46 Ducati) +6.772

M. Viñales (Aprilia) +11.330

F. Quartararo (Yamaha) +13.203

B. Binder (KTM) +14.862

J. Zarco (LCR Honda) +15.151

R. Fernandez (Trackhouse Aprilia) +21.079

T. Nakagami (LCR Honda) +27.696

A. Rins (Yamaha) +33.633

E. Bastianini (Ducati) Ritirato

A. Fernandez (GasGas KTM) Ritirato

J. Mir (Honda) Ritirato

M. Marquez (Gresini Ducati) Ritirato

F. Di Giannantonio (VR46 Ducati) Ritirato

A. Marquez (Gresini Ducati) Ritirato

A. Espargaro (Aprilia) Ritirato

J. Miller (KTM) Ritirato

L. Marini (Honda) Ritirato

Classifiche MotoGP 2024

Con cinque gare ancora da disputare, lo spagnolo Jorge Martin è leader della classifica iridata con 21 punti di vantaggio su Bagnaia.

MotoGP, classifica generale

Jorge Martin (Pramac Ducati) 366 punti

Francesco Bagnaia (Ducati) 345

Enea Bastianini (Ducati) 291

Marc Marquez (Gresini Ducati) 288

Pedro Acosta (GasGas KTM) 181

Brad Binder (KTM) 173

Maverick Viñales (Aprilia) 162

Aleix Espargaro (Aprilia) 127

Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) 125

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) 122

Alex Marquez (Gresini Ducati) 121

Franco Morbidelli (Pramac Ducati) 120

Fabio Quartararo (Yamaha) 82

Miguel Oliveira (Trackhouse Aprilia) 71

Jack Miller (KTM) 58

Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) 55

Johann Zarco (Honda LCR) 31

Takaaki Nakagami (Honda LCR) 26

Augusto Fernandez (GasGas KTM) 20

Joan Mir (Honda) 20

Alex Rins (Yamaha) 19

Pol Espargaro (KTM) 12

Daniel Pedrosa (KTM) 7

Luca Marini (Honda) 5

Stefan Bradl (HRC Test Team) 2

MotoGP, classifica costruttori

Ducati 537

KTM 263

Aprilia 247

Yamaha 93

Honda 51

Quote Antepost MotoGP

Prossimo GP: non c’è sosta, si torna subito in pista in Giappone

La MotoGP è pronta a concludere la tripletta di inizio autunno iniziata con Misano-2, proseguita a Mandalika, per andare poi a concludersi nel Paese del Sol Levante nel prossimo weekend.

Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Si correrà, come tradizione, sul tracciato di Motegi, una delle piste più complicate dell’intero calendario. Al momento non sono disponibili le quote su questo GP che potrete seguire Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la Sprint Race del sabato. Il Gran Premio della domenica sarà invece proposto solo in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it. Noi vi diamo appuntamento invece al giovedì con i nostri articoli di analisi qui su Betitaliaweb.

Il programma del Motomondiale 2024, poi, si trasferirà in Australia sul tracciato di Phillip Island, quindi si passerà in Thailandia a Buriram, prima della tappa della Malesia di Sepang che anticiperà il gran finale di Valencia.

