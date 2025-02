Marc Marquez inizia la nuova stagione di MotoGP sulla Ducati ufficiale come grande favorito per la vittoria del Motomondiale, ma dovrà fare i conti col suo compagno di scuderia, Pecco Bagnaia, mentre il campione in carica, Jorge Martin, parte ai box dopo un doppio intervento in poche settimane, non il miglior modo per iniziare questa nuova stagione che prende il via questo fine settimana al Buriram. Pronostici MotoGP Thailandia 2025.

Quote Antepost MotoGP 2025: sempre più testa a testa Bagnaia-Marquez

Abbiamo già visto il calendario completo con tutti i team e anche le primissime quote antepost per la stagione 2025 di MotoGP che inizia col Gran Premio della Thailandia questo fine settimana. Quote comunque stravolte per l’infortunio del campione in carica del motomondiale, Jorge Martin, passato in Aprilia, e che non prenderà parte a questo primo GP (è già stato operato con successo, finendo sotto i ferri per la seconda volte in poche settimane). A Buriram al suo posto correrà il tester della casa veneta Lorenzo Savadori, con Martinator che rischia di essere assente anche in Argentina.

Questo è anche l’inizio di una nuova era nella Ducati ufficiale, quella tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Iniziamo proprio vedendo gli aggiornamenti delle quote antepost alla vigilia della prima gara dell’anno al via da domenica 2 marzo. Le quote per la vittoria del titolo della vedono un testa a testa interno alla Ducati ufficiale, moto che ha dominato e monopolizzato le ultime stagioni, e che ora avrà un Marc Marquez in più. Il campione spagnolo è un veterano (è l’unico ad aver bissato la vittoria sul tracciato in cui si aprirà la stagione), ha ancora fame di vittorie, ed è favorito su Sisal @1.65. Segue proprio il compagno Francesco Bagnaia @2.50. Su alcuni bookmakers come Bet365 (vedi l’immagine sotto) la forchetta tra i due è ancora più ampia.

Jorge Martin, nonostante il recente incidente, è quotato @12.00 per difendere il titolo, ma in sella ad una nuova moto. Subito dopo, c’è Pedro Acosta, giovane promessa del motociclismo, che ha impressionato nella sua prima stagione di Moto GP (e nelle categorie inferiori) e viene dato @16.00.

In seconda fascia proveranno a sorprendere i vari Alex Marquez @33.00, Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio @50.00, e sono altri gli italiani che possono ambire ad un ruolo da co-protagonista, per esempio Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, entrambi @66.00 volte la posta, insieme a piloti come Brad Binder e Maverick Vinales.

Motomondiale: la situazione al via al GP Thailandia 2025

Archiviato il pre-season che ha visto grande protagonista Marc Marquez, da questa stagione in sella alla Ducati ufficiale, i 22 piloti sono pronti a darsi battaglia in un circuito in cui hanno girato poche settimane fa e quindi con molti dati a disposizione per questo GP Thailandia 2025. Come detto non ci sarà Martin, ma anche Fabio di Giannantonio che come il campione del mondo si è infortunato al Day 1 di Sepang ed è stato operato alla mano destra.

I test invernali hanno confermato come sia ancora la Ducati la moto da battere, questo nonostante la casa di Borgo Panigale abbia deciso di correre con motore, aerodinamica e telaio 2024. Da questa stagione le Desmosedici GP saranno sei, le due del Dream Team formato da Pecco Bagnaia e Marc Marquez, le due del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli e Fabio di Giannantonio e le due del Gresini Racing di Alex Marquez e del rookie Fermin Aldeguer.

A parte il fattaccio di Martin, anche l’Aprilia è apparsa competitiva, con Marco Bezzecchi che ha sorpreso in positivo e si candida come protagonista in una pista che gli è sempre piaciuta, dopo aver portato avanti insieme al tester Lorenzo Savadori lo sviluppo della nuova RS-GP25.

La KTM resta un’incognita con i problemi finanziari che nelle ultime ore sembrano stati definitivamente risolti, con un via libera alla ristrutturazione, ma che hanno pesato in questi mesi e nella passata stagione, e che rimangono una spada di Damocle anche per il 2025. Sia Brad Binder che i neo-acquisti Maverick Vinales ed Enea Bastianini (che corrono con moto Factory ma nel Team Tech3, ndr) non sono stati veloci quanto Pedro Acosta, che rimane la nota positiva in KTM, e devono ancora prendere le misure alla RC16, in particolare Bastianini ha faticato ad adattarsi allo stile di guida dopo 4 anni in Ducati.

Soprese positive anche dalle giapponesi, le grandi malate degli ultimi anni, ma finalmente si inizia a vedere la fine del tunnel. Se a Sepang era stata la Yamaha a brillare (soprattutto con Fabio Quartararo), a Buriram era andata bene la Honda, soprattutto con Joan Mir. Ricordiamo che in questa stagione la casa di Iwata schiererà 4 moto, le 2 del Team interno e le due del Pramac Racing di Jack Miller e Miguel Oliveira, con il Team iridato nel 2024 con Jorge Martin, passato alla Yamaha.

Gran Premio della Thailandia: circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Il tracciato, progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa.

Numeri e statistiche. Il record del circuito in gara appartiene a Marc Marquez che, nel 2018 , prima edizione del Gp a Buriram, ha fermato il crono sul 1’30.904, mentre il record assoluto è di Jorge Martin che nel 2023 aveva fatto segnare 1’29.287.

Scorso anno. ultimo Gran Premio sul circuito di Buriram si è tenuto lo scorso ottobre, terzultimo appuntamento del Motomondiale 2024, c’erano in palio punti importantissimi per il titolo finale. In quella occasione la vittoria è stata conquistata da Francesco Bagnaia mentre Bastianini vinse nella Sprint Race.

Meteo. A Buriram al momento previsto tempo variabile venerdì e sabato, mentre la domenica è previsto il sole.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP della Thailandia 2025?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint nella giornata di sabato e le tre gare di domenica in differita.

Orari Gp Thailandia MotoGP 2025

Venerdì 28 febbraio

Prove 1 Moto3 03:00-03:35

Prove 1 Moto2 03:50-04:30

Prove Libere 1 MotoGP 04:45-05:30

Prove 2 Moto3 07:15-07:50

Prove 2 Moto2 08:05-08:45

Prove MotoGP 09:00-10:00

Sabato 01 marzo

Prove 3 Moto3 02:40-03:10

Prove 3 Moto2 03:25-03:55

Prove Libere 2 MotoGP 04:10-04:40

Q1 MotoGP 04:50-05:05

Q2 MotoGP 05:15-05:30

Q1 Moto3 06:50-07:05

Q2 Moto3 07:15-07:30

Q1 Moto2 07:45-08:00

Q2 Moto2 08:10-08:25

Sprint Race MotoGP 09:00

Domenica 02 marzo

Warm Up MotoGP 04:40-04:50

Gara Moto3 06:00

Gara Moto2 07:15

Gara MotoGP 09:00

Domenica 02 marzo MOTOGP THAILANDIA TV8

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:20

Gara MotoGP 14:00

Quote MotoGP: Gran Premio Thailandia 2025

Vediamo le principali quote per il fine settimana di MotoGP, il primo del 2025 su Qualifiche, Gara Sprint e Gara lunga della domenica, la più importante, dove troviamo Marc Marquez al comando, ma il Carboncino domina tutte e tre queste lavagne.

Pronostici MotoGP Thailandia 2025: le nostre scommesse

Iniziamo con calma la lunga stagione di Motori, e come nostro classico ci prendiamo i primi GP per vedere le reali forze in pista. Per esempio la quota nettamente favorita su Marquez in antepost anche sotto @1.6 ci sembra esagerata, e in queste condizioni preferiamo il ritorno alla vittoria di Pecco, che dopo 2 anni da campione del mondo, si è arreso a Martin la scorsa edizione, ma non senza lottare fino all’ultimo, e vincendo anche più GP, ma pagando un rendimento negativo in Sprint Race.

Siamo certi che il pilota piemontese avrà fatto tesoro di quegli errori, e di qualche zero di troppo da evitare, e secondo noi non verrà schiacciato dal peso di Marquez nello stesso box. Vogliamo dargli fiducia e la giocata che facciamo questa settimana non è sul GP alle porte, ma è antepost con Pecco, pur muovendoci con uno stake contenuto.

Vincitore Motomondiale MotoGP 2025: BAGNAIA @3.00

Seguiremo per tutto il fine settimana con aggiornamenti ed eventuali giocate in esclusiva nel VIP Telegram di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo all’articolo).

Up & Down MotoGP Thailandia 2025

Per il primo GP scarseggiano anche le quote, ma vi segnaliamo un UP (su cui puntare) e un DOWN (contro cui giocare), da valutare in eventuali gruppi o testa a testa, una cosa che in questa stagione proporremo oltre alle singole scommesse, per ogni GP, anche per quanto riguarda la Formula 1.

UP: MARCO BEZZECCHI

DOWN: ENEA BASTIANINI

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.