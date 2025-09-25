Motegi è sempre un appuntamento speciale per il Motomondiale, e quest’anno Marc Marquez potrebbe già laurearsi campione del mondo di MotoGP in questo Gran Premio del Giappone 2025, anche se lo farebbe in sella alla Ducati, e non alla sua storica Honda che qui ha la sua gara di casa in cui spera di riprendersi, come Yamaha, anche se al momento la moto che più sta insidiando la Ducati è l’Aprilia con uno splendido Bezzecchi. Pronostici MotoGP Giappone 2025.

Pronostici MotoGP Giappone 2025: i protagonisti a Motegi

Il motomondiale torna in pista con la MotoGP che lascia l’Europa e va in Asia nella terra del Sol Levante, a Motegi per il Gran Premio del Giappone 2025, terra di Yamaha e Honda ma qui è la Ducati che potrebbe esultare nuovamente, questa volta con Marc Marquez che potrebbe laurearsi matematicamente campione del mondo per la nona volta in carriera, la nona in MotoGP, eguagliando un certo Valentino Rossi. Il Cabroncito deve raccogliere solo tre punti in piu nel weekend rispetto al fratello Alex Marquez, e anche a Motegi partirà da favorito assoluto.

Attenzione a Marco Bezzecchi che con Aprilia è il pilota più in forma per contendere la vittoria a Marc. Il riminese è reduce dalla pole e vittoria Sprint nel sabato di Misano e dal secondo posto nella gara “lunga” della domenica (nono podio stagionale), è a soli otto punti dal terzo posto in Campionato, occupato ora da Pecco, e continua a migliorare il feeling con la sua RS-GP25. Il Bea ha dichiarato inoltre che la pista di Motegi gli piace. Da aggiungere invece le inevitabili difficoltà del campione del mondo in carica Jorge Martin, ancora lontano dalla migliore forma fisica.

Proveranno a dire la loro anche le Ducati del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Il primo a Misano ha portato a casa un podio Sprint e un quinto posto domenicale; il secondo ha incassato un doppio quarto posto, attualmente sesto nella classifica generale con 180 punti, e vanta un podio in Giappone (terzo posto conquistato nel 2016 in Moto2). Entrambi hanno dichiarato di amare la pista giapponese

Per quanto riguarda Francesco Bagnaia, le aspettative non sono alte: si spera possa essere un fine settimana competitivo, senza problemi di feeling con la moto che lo ha reso campione del mondo per 2 anni. Rivederlo sul podio sarebbe bello, ma non semplice e non fa top-3 da ben 5 GP (l’ultima volta è stato il 3° posto in Germania) a conferma della stagione da incubo del centauro piemontese.

Abbiamo detto che Motegi è casa della Honda, ma non è stata un altra stagione facile per la moto nipponica anche se Luca Marini è pronto ad affrontare la gara di casa della Honda. Il pilota pesarese è reduce da belle gare e un test positivo a Misano e questo lo fa ben sperare anche per la gara che ha dichiarato: “Un aspetto positivo del GP del Giappone è che potremo incontrare molti membri dello staff HRC, parlare con loro, pianificare le gare. A volte a Motegi il meteo può cambiare molto, ma le previsioni danno un bel po’ di caldo. Divertiamoci con i nostri tifosi di casa”. In casa Honda attenzione anche a Johann Zarco sempre tra i protagonisti, specialmente se le condizioni saranno complicate anche da un punto di vista metereologico, uno Joan Mir che continua a cercare di sfuggire alla sfortuna e la wild card Takaaki Nakagami.

In casa Yamaha si punta ancora una volta sulla classe di Fabio Quartararo, mentre Jack Miller ha già vinto a Motegi con la Ducati. Miguel Oliveira e Alex Rins cercheranno di inserirsi nella Top Ten.

Gran Premio del Giappone: circuito, meteo, numeri e statistiche

Tracciato. Situato su un posto montano di grande bellezza, nel distretto di Kanto, il circuito giapponese di Twin Ring Motegi possiede un ovale di 2,5 km e una pista classica di una lunghezza di 4,8 km disegnata secondo le norme internazionali. Costruito dalla Honda come laboratorio di prove delle loro differenti produzioni nell’agosto 1997, il circuito di Twin Ring è diventato dal 1999 lo scenario di un Gran Premio del Campionato del Mondo.

Record e statistiche. Piloti in attività con vittorie a Motegi: 3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2016, 2018, 2019}. Moto vincitrici a Motegi: 10 – HONDA (2001, 2019), 8 – DUCATI (2005, 2024), 4 – YAMAHA (2008, 2014), 2 – SUZUKI (1999, 2000). Le Sprint sono state vinte da: 2023 – MARTIN Jorge (Ducati), 2024 – BAGNAIA Francesco (Ducati). Piloti in attività con pole position a Motegi: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2019, 2022}.

Meteo. Al momento le previsioni danno tempo nuvoloso venerdì, schiarite al sabato e nuvoloso alla domenica

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Giappone?

L’intero weekend del GP di Giappone sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. Sprint e qualifiche in diretta su TV8, mentre le corse della domenica saranno in differita: Moto3 ore 11:00; Moto2 ore 12:20; MotoGP ore 14:00.

Venerdì 26 settembre

FP1 Moto3: 2:00-2:35

FP1 Moto2: 2:50-3:30

FP1 MotoGP: 3:45-4:30

P Moto3: 6:15-6:50

P Moto2: 7:05-7:45

P MotoGP: 8:00-9:00

Sabato 27 settembre

FP2 Moto3: 1:40-2:10

FP2 Moto2: 2:25-2:55

FP2 MotoGP: 3:10-3:40

Qualifiche MotoGP: 3:50-4:30

Qualifiche Moto3: 5:45-6:25

Qualifiche Moto2: 6:40-7:20

Sprint MotoGP: 8:00 (12 giri)

Domenica 28 settembre

Warm-Up MotoGP: 2:40-2:50

Gara Moto3: 4:00 (17 giri)

Gara Moto2: 5:15 (19 giri)

Gara MotoGP: 7:00 (24 giri)

Quote Motomondiale: GP del Giappone 2025

Le quote vedono proprio Marc Márquez grande favorito: la sua vittoria è proposta a quota 1.48, segno di fiducia quasi assoluta nei suoi confronti. Il primo inseguitore è il fratello Alex, bancato a 4.60, chiamato a una prova d’orgoglio per mantenere vive le speranze di classifica.

Terzo nome nelle gerarchie è Marco Bezzecchi, dato a 7.00, pilota che spesso sul bagnato o nei finali convulsi sa sfruttare le occasioni. Più staccati Francesco Bagnaia a 10.00 e Pedro Acosta a 12.00, outsider potenzialmente pericolosi.

I nostri pronostici sul Gran Premio del Giappone 2025 di MotoGP

Purtroppo le quote continuano a latitare e non è facile per noi scommettere dal giovedì sulla MotoGp, a differenza della F1, quindi anche per questa gara vi diamo appuntamento sul canale Telegram BETTING MANIAC per aggiornamenti ed eventuali giocate durante il weekend giapponese che ci attende. Qui possiamo fare un nome, occhio a Marco Bezzecchi che è in grande forma, pista che gli piace e potrebbe attaccare il 3° posto nella classifica piloti di Pecco (da metà agosto in poi, il romagnolo ha incassato 73 punti contro i 24 del piemontese). Nelle ultime cinque gare, il centauro di Aprilia ha recuperato 59 lunghezze a quello di Ducati, passando dal -67 successivo al Sachsenring al presente -8. Il sorpasso potrebbe concretizzarsi a Motegi e presupporrebbe un ambizioso obiettivo.

Marco Bezzecchi è in corsa per consentire ad Aprilia di festeggiare il primo piazzamento sul podio nella classifica generale della classe regina. La Casa di Noale non ha difatti mai visto un proprio centauro issarsi così in alto. Aleix Espargarò ci andò vicino nel 2022, il Bez quest’anno ce la può fare davvero e lo vediamo tra i protagonisti anche a Motegi, occhio ai testa a testa, piazzamenti e gruppi sulla gara, quando saranno disponibili uno straccio di quote.

