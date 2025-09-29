Missione compiuta, Marc Marquez vince a Motegi ed è nuovamente campione del mondo del motomondiale, questa volta con la Ducati che festeggia anche il ritorno al successo di Pecco Bagnaia che finalmente si riprende. Risultati MotoGP Giappone 2025.

Risultati MotoGP Giappone 2025: Marc Marquez è campione del mondo

E’ il Gran Premio del Giappone 2025 ad incornare Marc Marquez campione del mondo di MotoGP, un motomondiale ancora lungo, ma che il Cabroncito ha dominato e chiuso con largo anticipo. Marquez con un secondo posto calcolato si laurea Campione del Mondo del motomondiale per la nona volta in carriera, la settima nella classe regina, terminando un astinenza lunga sei anni.

Con questo nono sigillo iridato Marquez scrive il suo nome accanto a leggende come Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali. Vincendo con la moto di Borgo Panigale, entra nell’esclusivo club di piloti capaci di trionfare con costruttori diversi, come Casey Stoner e lo stesso Rossi. Queste le sue parole: “È difficilissimo parlare. Non voglio ricordare quello che ho passato, mi voglio godere il momento,” ha dichiarato a caldo, visibilmente commosso. “Posso dire che è stato difficilissimo, ora sento pace. Ho fatto grandi errori nella mia carriera, ho lottato tanto e sono tornato a vincere… sono in pace”.

Ma tornando alla gara, sul gradino più alto del podio brilla la stella ritrovata di Francesco “Pecco” Bagnaia, autore di un weekend semplicemente perfetto: pole position, vittoria nella Sprint e un dominio assoluto nella gara domenicale. Chiude il podio un incredibile Joan Mir, che mancava in top three da oltre 4 anni, con la gara di casa di Honda che migliora giorno dopo giorno.

Giù dalla top three Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, comunque costanti. Sesto un anonimo Alex Marquez, mai competitivo a Motegi, che questa volta lascia tutti i riflettori al fratello. Chiudono la top ten Fernandez, Quartararo, Zarco e Aldeguer. Acosta invece, dopo uno splendido inizio, crolla fino a finire lungo nella ghiaia e nelle retrovie.

Classifiche Motomondiale 2025

Il Gran Premio del Giappone ha definito matematicamente il titolo piloti con cinque gare d’anticipo, consolidando al contempo la supremazia Ducati in tutte le classifiche. Il dominio di Ducati è assoluto anche nel mondiale costruttori, con un vantaggio incolmabile sui rivali.

Classifica Piloti MotoGP (Top 10)

1. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) – 541 punti (Campione del Mondo 2025)

2. Alex Marquez (Gresini Racing) – 340 punti

3. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) – 274 punti

4. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) – 242 punti

5. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46) – 196 punti

6. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) – 195 punti

7. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) – 182 punti

8. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) – 149 punti

9. Fermin Aldeguer (Gresini Racing) – 147 punti

10. Johann Zarco (LCR Honda) – 124 punti

Classifica Costruttori

1. Ducati – 612 punti

2. Aprilia – 286 punti

3. KTM – 260 punti

4. Honda – 220 punti

5. Yamaha – 180 punti

Prossimo GP: si corre la prossima settimana in Indonesia

Si torna subito in pista la settimana prossima a Mandalika per il Gran Premio dell’Indonesia, con il motomondiale già vinto da Marc Marquez, ma questo già si sapeva ed era questione di tempo. Ora si gioca per il 2° posto nella classifica finale di MotoGP, e vedremo se Pecco Bagnaia è tornato davvero competitivo dopo Motegi. Al momento non sono ancora disponibili le quote, noi vi diamo appuntamento come sempre a giovedì per l’analisi della gara e i consigli per le scommesse.

