Una rimonta storica per un traguardo storico! E’ quello raggiunto nel fine settimana da Marc Marquez, solo 8° all’arrivo a Portimao, per il GP del Portogallo 2026 di MotoGP, ma basta per vincere il suo 10° titolo mondiale (l’8° nella classe regina), nonostante la vittoria del GP da parte di Bezzecchi. Risultati MotoGP Portogallo 2026.

Risultati MotoGP Portogallo 2026: Marc Marquez è campione del mondo

A Portimao, per il Gran Premio del Portogallo 2026 di MotoGP, Marco Bezzecchi domina e centra il settimo successo stagionale, ma i riflettori sono tutti per Marc Marquez, che si laurea campione del mondo per la decima volta in carriera, l’ottava nella Top Class. L’ottavo posto conquistato nel GP del Portogallo, dopo aver corso una gara in totale sicurezza per evitare di replicare la caduta di ieri nella Sprint, ha permesso al campione spagnolo della Ducati di confermare aritmeticamente il titolo vinto nel 2025.

Il Cabroncito non ha solo vinto, ha messo a segno la più grande rimonta della storia del motomondiale visto che a maggio, dopo il GP Italia, aveva più di 100 punti di vantaggio (102 per l’esattezza), iniziati a recuperare dopo la vittoria in Ungheria quando ancora ci chiedevamo palesemente se Marquez fosse ancora in corsa per il mondiale di MotoGP. Al tempo Bez era super favorito @1.75 con Marquez solo al 5° posto in classifica (dietro anche a Martin, Diggia e pure Acosta) e la sua rimonta era quotata @4.00. Complimenti a chi ci ha creduto.

Il 10° titolo mondiale permette a Marc di superare il rivale Valentino Rossi, fermo a nove; con più titoli di Marc, nella storia del Motomondiale, restano solo Giacomo Agostini (15) e Angel Nieto (13). Marquez arriva in vetta anche alla classifica dei vincitori del mondiale nella classe regina, in coabitazione proprio con Agostini a quota otto. Anche in questo caso è stato distanziato Valentino Rossi, che era arrivato a sette titoli tra 500 e MotoGP. Il pilota della Ducati diventa poi il terzo campione del mondo più anziano della classe regina, dopo che nel 2013 aveva stabilito il record per essere stato il più giovane di tutti i tempi a vincere il titolo: in questa particolare graduatoria di longevità, Marquez supera anche Mick Doohan e resta alle spalle solo dei britannici Leslie Graham e Phil Read.

Tornando alla gara di Portimao, dietro a un super Bez, completano il podio Jorge Martin a quasi 4 secondi e Raul Fernandez, terzo a oltre 5” dall’azzurro. Aprilia conquista la testa del Mondiale costruttori MotoGP 2026 grazie alla vittoria di Bezzecchi. La casa di Noale sale a 598 punti e scavalca Ducati, che raggiunge quota 589 grazie al quarto posto di Fabio Di Giannantonio, miglior pilota della casa di Borgo Panigale al traguardo. Il vantaggio di Aprilia è ora di 9 punti quando manca soltanto il GP di Valencia, con 37 punti ancora disponibili tra Sprint e gara. Il titolo costruttori resta quindi aperto fino all’ultimo appuntamento della stagione.

ORDINE D’ARRIVO MOTOGP PORTOGALLO 2026

Marco Bezzecchi (Aprilia) Jorge Martin (Aprilia) +3.659 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +5.362 Fabio Di Giannantonio +8.871 Ai Ogura +10.154 Fermin Aldeguer +13.693 Brad Binder +17.412 Marc Marquez +18.153 Luca Marini +18.633 Iker Lecuona +22.095 Enea Bastianini +24.057 Fabio Quartararo +25.053 Jack Miller +25.561 Alex Rins +32.792 Pol Espargaro +34.185 Franco Morbidelli +34.285 Jake Dixon +34.707 Augusto Fernandez +1’03.164

Classifiche Motomondiale

MotoGP, classifica piloti

Marc Marquez (Ducati) 439 punti, campione del mondo Jorge Martin (Aprilia) 396 punti Marco Bezzecchi (Aprilia) 394 punti Pedro Acosta (KTM) 315 punti Ai Ogura (Aprilia) 309 punti Fabio Di Giannantonio (Ducati) 298 punti Raul Fernandez (Aprilia) 283 punti Alex Marquez (Ducati) 204 punti Francesco Bagnaia (Ducati) 173 punti Enea Bastianini (KTM) 152 punti Fermin Aldeguer (Ducati) 139 punti Brad Binder (KTM) 127 punti Luca Marini (Honda) 124 punti Fabio Quartararo (Yamaha) 85 punti Diogo Moreira (Honda) 78 punti Franco Morbidelli (Ducati) 70 punti Johann Zarco (Honda) 63 punti Jack Miller (Yamaha) 34 punti Joan Mir (Honda) 33 punti Alex Rins (Yamaha) 31 punti

MotoGP, classifica costruttori

Aprilia 598 punti Ducati 589 punti KTM 378 punti Honda 197 punti Yamaha 111 punti

Tutti i record di Marc Marquez

Se nel 2025 il Cabroncito aveva dominato vincendo il mondiale con 5 gare di anticipo, nel 2026 ha faticato in rimonta, anche perchè per una volta la Ducati non sembrava la miglior moto in pista, o quanto meno l’Aprilia appariva allo stesso livello. Un Mondiale che gli permette di diventare il primo pilota in era MotoGP a vincere 8 titoli in top class, agganciando sua maestà Giacomo Agostini.

10 – I mondiali vinti globalmente nel Motomondiale da Marquez, uno in più di Rossi (7 in MotoGP, in 125 e uno in 250). Solo Giacomo Agostini (15) e Angel Nieto (13) ne hanno conquistati di più considerando tutte le categorie.

8 – I titoli iridati vinti nella top class (MotoGP/500) con due marchi diversi, un’impresa che gli permette di eguagliare Giacomo Agostini capace di capace di laurearsi sette volte campione del mondo con MV Agusta e una volta con Yamaha.

106 – Le vittorie nel motomondiale ottenute dal 2008 ad oggi in 301 gare disputate fra 125/Moto2 e MotoGP. Solo Giacomo Agostini – 122 vittorie complessive – e Valentino Rossi – 115 successi globali – hanno fatto meglio del pilota iberico.

80 – I successi in MotoGP dal 2013 ad oggi in 223 gare disputate in 14 stagioni. Solo Valentino Rossi – 89 vittorie nella classe regina – ne vanta di più del Cabroncito.

78 – Le pole position in MotoGP ottenute in 223 gare disputate in 14 annate. Record assoluto quello di Marquez che è inscutibilmente il miglior interprete del giro da qualifica ed è anche l’unico pilota ad aver superato la tripla cifra di pole nel motomondiale (106 in tutte le classi).

47 – Le vittorie ottenute in MotoGP scattando dalla pole position (oltre il 58% delle volte in cui lo spagnolo è partita dalla prima casella della griglia ha vinto la gara). Nessun pilota nella storia ne ha totalizzate di più di Marc Marquez.

34 – Le vittorie festeggiate scattando dalla pole position e realizzando anche il giro più veloce in gara.

12 – I Grandi Slam realizzati in carriera in top class. Con questo termine si identificano le vittorie festeggiate realizzando la pole position, il giro più veloce in gara e restando in testa per tutti i giri della gara.

173 – I podi ottenuti nel motomondiale, solo Valentino Rossi (235) ne vanta di più del 33enne fuoriclasse di Cervera.

59,8% – La percentuale di podi per gare disputate in MotoGP (134 su 224). Solo Giacomo Agostini (88 podi su 117 gare) può vantare un miglior rapporto podi/gp dello spagnolo nella storia della classe regina.

20 anni e 266 giorni – Marc Marquez detiene il primato di campione del mondo più giovane della storia della classe 500/MotoGP. Il 10 novembre 2013 grazie a un terzo posto nell’ultimo della stagione a Valencia, Marc Marquez si laureò campione a 20 anni e 266 giorni. nsieme a Kenny Roberts (1978) è l’unico rookie ad essere riuscito a vincere il titolo da debuttante.

33 anni e 278 giorni – Col risultato ottenuto in Portogallo, Marc Marquez ha consolidato il proprio status di più ‘anziano’ campione del mondo in epoca MotoGP (dal 2003 ad oggi).

16 anni e 15 giorni – L’arco temporale intercorso fra il primo Mondiale vinto in 125 (7/11/2010 a Valencia) e questo 10° titolo iridato conquistato in MotoGP (22/11/2026, Portimao). Un lasso di tempo record e superiore a quello di un altro campione di longevità come Valentino Rossi (12 anni e 55 giorni fra il primo Mondiale in 125 e il nono e l’ultimo mondiale in MotoGP vinto il 25 ottobre 2009 in Malesia).

13 – Le vittorie ottenute in carriera al Sachsenring, nessun pilota nella storia del motomondiale al di fuori di Marc Marquez ha mai vinto 13 gare nello stesso circuito. Marquez sul tracciato tedesco detiene anche il primato di vittorie consecutive (11) e pole position consecutive (10).

23 – I circuiti diversi su cui ha portato a casa almeno una vittoria. Solo Valentino Rossi ha fatto meglio nella storia del motomondiale (29 successi).

7 – Le gare consecutive vinte con due marche differenti di moto (Honda e Ducati). E’ l’unico pilota della storia a esserci riuscito.

4 – Solo in quattro delle 18 stagioni nel motomondiale, Marc Marquez non è riuscito a vincere nemmeno un Gran Premio: nel 2008 e nel 2009 in 125 e nel 2021 e 2022 in MotoGP.

Prossimo Gran Premio MotoGP: si chiude a Valencia

Con i giochi sul titolo di MotoGP già chiusi, il motomondiale la prossima settimana va a Valencia per il consueto appuntamento conclusivo della stagione nella Comunità Valenciana dove c’è ancora da combattere per il titolo costruttori tra Aprilia e Ducati, e per le posizioni di rincalzo in una stagione in cui è tornata a brillare la stella di Marc Marquez. Noi vi diamo come sempre appuntamento al giovedì col nostro articolo di analisi e consigli sulle scommesse dei Motori.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.