Anche la MotoGP torna in pista senza soste in questo fine settimana d motori, e anche il motomondiale è già stato assegnato, la settimana scorsa in Portogallo dove Marc Marquez ha vinto il suo 10° titolo mondiale (l’8° in top-class). Vediamo le analisi e i Pronostici MotoGP Valencia 2026.

Pronostici MotoGP Valencia 2026: analisi e protagonisti

Il Gran Premio della Comunità Valenciana 2026 chiude come sempre la stagione di MotoGP, e arriviamo dalla settimana di Portimao dove Marc Marquez si è laureato campione del mondo per la 10° volta in carriera (8° in MotoGP) superano Valentino Rossi. Ora ci sarà una passerella per il campione del motomondiale nell’ultimo appuntamento a Valencia.

Chiuso il discorso Titolo piloti, a Valencia sarà assegnato il titoli Costruttori, che al momento vede in vantaggio l’Aprilia. La casa di Borgo Panigale dovrà quindi recuperare 9 punti a quella veneta, compito non impossibile. Teoricamente, la pista valenciana dovrebbe essere favorevole alla Desmosedici. Piccolo, tortuoso, ricco di ripartenze e di accelerazioni. Le RS-GP si possono difendere grazie alla loro maneggevolezza, ma le caratteristiche dell’autodromo spagnolo strizzano l’occhio alle GP26. La differenza la faranno i piloti e la casa di Noale può contare su centauri che appaiono in forma migliore in questo momento, e parliamo dei vari: Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Raul Fernandez e Ai Ogura, mentre Ducati al momento appare più Marquez centrica visti gli incostanti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che tra l’altro il prossimo anno faranno squadra alla KTM.

A Valencia torna Joan Mir ma niente finale per Pecco Bagnaia, l’addio travagliato con Ducati sarà dai box per il due volte campione del mondo piemontese che il prossimo anno cambierà aria dopo una stagione praticamente da separato in casa a Borgo Panigale.

Gran Premio Valencia: circuito, record, statistiche, meteo

Circuito. Il circuito di Valencia misura 4 km e conta 9 curve a sinistra e 5 a destra. Fu completato nel 1999 e nello stesso anno ospitò prove del MotoGP e del Campionato Spagnolo di Motociclismo. Il tracciato di Cheste presenta diversi layout, tutti in senso antiorario e di lunghezza variabile. Gli eventi MotoGP si disputano su un circuito di 4 km composto da cinque curve a destra, otto a sinistra e un rettilineo di 876 metri.

Record. Pilota con più vittorie: Jorge LORENZO e Dani PEDROSA (4). Piloti in attività con più vittorie a Valencia: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2019}, 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2021, 2023}. Moto più vincente: 10 – HONDA. Sprint Race: 2023 – MARTIN Jorge (Ducati), 2025 – MARQUEZ Alex (Ducati). Piloti in attività con pole position a Valencia: 2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2017}, 2 – MARTIN Jorge (ESP) {2021, 2022}, 2 – VIÑALES Maverick (ESP) {2018, 2023}.

Meteo. Al momento le previsioni tempo danno tempo soleggiato venerdì e sabato e con nubi sparse alla domenica, ma al momento senza probabilità di pioggia.

Guida TV MotoGP: dove vedere il GP Valencia 2026?

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre alla domenica le gare saranno in differita (14:00 Moto3, 15:15 Moto2 e 17:00 MotoGP).

Venerdì 27 novembre

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 28 novembre

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 29 novembre

Warm – Up MotoGP: 09:40-09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (27 giri)

Quote Motomondiale, GP Comunità Valenciana 2026

Anche se è già campione del mondo per la 10° volta, i bookmakers danno fiducia a Marc Marquez @2.25 come favorito per la vittoria della Gara lunga di Valencia, su Marco Bezzecchi @2.75 e Jorge Martin @5 che si confermano i due centauri che possono contendere il successo al Cabroncito.Più staccati il fratello Alex Marquez @11 e Raul Fernandez @11. Attenzione anche a Pedro Acosta @16 su Ai Ogura @16 e Fabio Di Giannantonio @21 volte la posta.

Molto simili anche le quote per la Sprint Race con Marc Marquez favorito fisso @2.25 sul Bez @3 e qui si avvicina Martin @4, specialista delle gare corte dove anche Acosta @7 può dire la sua, alla pari con Alex Marquez @7, con i due che si lasciano alle spalle Fernandez @9 qui, poi c’è un salto netto con Ogura @16 e ancora @21 Diggia.

Infine le Qualifiche del sabato per la gara principale. Qui la lotta si fa più serrata col Bez @3 che aggancia Marquez, poi abbiamo Martinator @5. Stabile @7 Acosta, sempre assieme ad Alex Marquez @7, ma si giocheranno le loro chance anche Fernandez @9 e pure Diggia che qui scende @11, lasciandosi alle spalle Ogura @16.

Le nostre scommesse sul GP Valencia 2026 di MotoGP

Rimane viva la lotta costruttori tra Aprilia e Ducati, ma per questo weekend (come per lo scorso) abbiamo deciso di scommettere sulla F1 a Lusail come free pick sui motori, nonostante anche in Formula 1 i giochi siano già fatti con Antonelli e la Mercedes. Chiudiamo quindi la stagione di MotoGP con un no bet in una stagione in cui in generale abbiamo dato priorità alla F1, anche se non sono mancate le scommesse sul motomondiale dove chiudiamo di fatto con un piccolo passivo per colpa di una partenza ad handicap nei primi GP, prima di mettere in fila 3 casse consecutive in 3 gran premi di fila.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.