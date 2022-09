Pronostici GP Giappone 2022. Dopo 3 anni il motomondiale torna sulla pista di Motegi per il Gran Premio del sol levante. Francesco Bagnaia ancora favorito per un altra vittoria in un mondiale di MotoGP riaperto dal ducatista.

Pronostici GP Giappone 2022: i protagonisti del weekend

Il Motomondiale torna a Motegi dopo tre anni. Il Gran Premio del Giappone, quintultima tappa della stagione, potrebbe riservare sorprese perché, per la prima volta, i piloti correranno sul tracciato nipponico con le nuove gomme Michelin. Pecco Bagnaia però è deciso a superare anche questi ostacoli e punta deciso alla settima vittoria stagionale con l’obiettivo di prendersi, per la prima volta nel 2022, la testa della classifica iridata. Gli esperti Sisal vedono il pilota della Ducati in pole per il successo, offerto @2,50. Bagnaia, su questo tracciato, ha già trionfato nel 2018 ma in Moto2 quando conquistò il titolo mondiale di categoria: l’alfiere della Rossa di Borgo Panigale spera che la storia possa ripetersi.

Pecco deve però guardarsi le spalle da due rivali molto agguerriti, Enea Bastianini e Fabio Quartararo. La Bestia, fresco vincitore ad Aragon, ha fatto capire di non aver timore reverenziale di chi sarà suo compagno nel 2023 in sella alla Ducati ufficiale e, dopo quattro vittorie nell’annata, cerca il pokerissimo. Bastianini, come Bagnaia, è salito sul gradino più alto del podio in Giappone sei anni fa in Moto3. Chi invece non è mai riuscito nell’impresa di far suonare la Marsigliese a Motegi è Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e leader della classifica iridata ma ormai braccato da vicino da Bagnaia. Il francese della Yamaha non vince dal 19 giugno in Germania quando il Mondiale sembrava saldamente nelle sue mani. Oggi, tre mesi dopo, la situazione è completamente cambiata ma Quartararo è pronto a lottare fino alla fine per tenersi la corona iridata. Il successo di uno tra il Diablo e Bastianini si gioca @5,00.

Aleix Espargaró, con l’Aprilia, parte dalla terza fila tra i favoriti deciso a giocarsi le sue chance contro i rivali di sempre. Il secondo trionfo dell’anno dello spagnolo è in quota @6,00. C’è poi Marc Márquez unico tra i piloti in gara ad aver trionfato in tutte le categorie del Motomondiale sulla pista nipponica. Il rientro del Cabroncito non è stato dei migliori ad Aragon ma il numero 93 della Honda non è certo tipo da darsi per vinto tanto che un trionfo sulla pista di “casa” pagherebbe @10 volte la posta.

Pronostici GP Giappone 2022: tracciato e condizioni meteo a Motegi

Il primo Gran Premio del Giappone si è corso nel 1962 anche se la gara non fu valida per il Motomondiale. Dall’anno successivo e fino al 1967, invece, la tappa entrò regolarmente in calendario, utilizzando per tre volte il circuito di Suzuka e per due il circuito del Fuji, anche se qui non corse mai la classe 500. Con il ritiro nel 1968 di Honda e Suzuki, il GP del Giappone esce dal calendario fino al 1987, anno in cui rientra sul tracciato di Suzuka, per poi spostarsi a Motegi dal 2003.

Dato che le edizioni 2020 e 2021 non si sono disputate per via della pandemia di Covid-19, l’ultima gara, dunque, risulta essere quella del 2019, vinta da Marc Marquez su Honda. Lo spagnolo si è affermato 3 volte su questa pista nella top class, esattamente come i connazionali Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Il tempo record sul giro lo detiene proprio quest’ultimo, che nel 2014 ha fermato il cronometro in 1:45.350 in sella alla Yamaha.

Pronostici GP Giappone 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP del Giappone sarà trasmesso integralmente in diretta TV su Sky Sport MotoGP, con streaming su Sky Go e Now Tv. In differita, si potranno seguire su TV8 solo qualifiche e gara. Di seguito il programma completo del weekend nipponico.

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 23 settembre

ore 8.05-9.20, MotoGP, Prove libere 1

Sabato 24 settembre

ore 3.50-4.35, MotoGP, Prove libere 2

ore 7.25-7.55, MotoGP, Prove libere 3

8.05-8.20, MotoGP, Qualifica 1

8.30-8.45, MotoGP, Qualifica 2

Domenica 25 settembre

ore 3.40-4.00, MotoGP, Warm Up

ore 8.00, MotoGP, Gara

DIFFERITA TV8

Sabato 24 settembre

ore 14.00, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 25 settembre

ore 14.00, Moto GP, Gara, differita

