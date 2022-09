Pronostici GP Thailandia 2022, non solo Formula 1 a Singapore, questo weekend gli appassionati dei motori si potranno gustare anche il nuovo Gran Premio di MotoGP dal Buriram dove Pecco Bagnaia cercherà di rifarsi dopo la caduta di Motegi, per tenere aperto il motomondiale.

Pronostici GP Thailandia 2022: i protagonisti del weekend

Dopo le emozioni del Gp del Giappone, il Motomondiale torna subito in pista, prossima tappa Buriram per il Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa della stagione 2022 della MotoGP.

La caduta all’ultimo giro nel Gran Premio del Giappone di domenica scorsa ha lasciato grande rammarico in Pecco Bagnaia che vola a Buriram in cerca di riscatto. Il pilota della Ducati, secondo gli esperti Sisal, parte davanti a tutti per il successo nel Gran Premio di Thailandia, quartultima prova del Mondiale di MotoGP. Il successo di Bagnaia, che su questi tornanti ha trionfato nel 2018 ma in Moto2, si gioca @3,50.

Il numero 63 della Rossa a due ruote non può più permettersi di sbagliare visto il distacco di 18 punti dal leader iridato Fabio Quartararo. Pecco dovrà guardarsi bene dal compagno di squadra Jack Miller trionfatore a Motegi e desideroso di centrare un altro successo, il quarto in carriera nella classe regina. L’australiano, che a fine stagione saluterà la Ducati per accasarsi in KTM, è offerto @4,50.

Gli outsiders di MotoGP al Buriram

La prima fila dei favoriti in Thailandia è chiusa da Fabio Quartararo e Marc Márquez. Il campione del mondo in carica cerca il quarto successo stagionale per respingere l’assalto dei rivali nella corsa al titolo iridato. Quartararo, in sella alla sua Yamaha numero 20, è dato vincente @7,50. Stessa quota per il dominatore di Buriram, Marc Márquez. L’otto volte campione del mondo, infatti, ha vinto entrambe le edizioni del Gran Premio di Thailandia e punta deciso al tris che coinciderebbe, tra l’altro, con il primo successo del 2022. Lo spagnolo, inoltre, continua a essere l’unico in grado di tirar fuori dalla Honda tutte le sue potenzialità.

Partono un filo più indietro sia Enea Bastianini, con la Ducati del Team Gresini, che Aleix Espargaró, in sella all’Aprilia e ancora in lotta per il Mondiale. La Bestia, in attesa di salire sulla Rossa ufficiale il prossimo anno, è il pilota ad aver vinto di più in stagione, quattro volte, dopo Bagnaia e non vuole certo fermarsi adesso. Lo spagnolo della casa di Noale, invece, vuole tornare sul gradino più alto del podio per giocarsi le ultime chance iridate. Il trionfo di uno tra Bastianini ed Espargaró pagherebbe @9 volte la posta.

Grande ritorno per Danilo Petrucci che, dopo aver chiuso il MotoAmerica al secondo posto nell’anno del debutto, sarà in pista sulla Suzuki di Joan Mir, ancora infortunato.

Pronostici GP Thailandia 2022: tracciato e condizioni meteo a Buriram

Il tracciato del Buriram progettato dall’architetto Hermann Tilke e aperto nel 2014, misura 4554 m e conta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra). Il layout riprende molto quello del circuito di Spielberg, in Austria, con due lunghi rettilinei ‘uniti’ da una curva stretta e una seconda parte del tracciato più tortuosa. Il record del circuito appartiene a Marc Marquez che, nel 2018 , prima edizione del Gp a Buriram, ha fermato il crono sul 1:30.031. Su questa pista il pilota più vittorioso è Marquez, con due successi.

Le condizioni meteo in questa parte del mondo sono spesso molto particolari. Un po’ come per la Malesia si possono alternare temporali a schiarite molto rapide. Per il fine settimana del Gp della Thailandia al momento è prevista pioggia per l’intero weekend.

Pronostici GP Thailandia 2022: Programma completo e dove vedere il GP in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in differita le qualifiche del sabato a partire dalle 13.45.

Giovedì 29 settembre

12.00 conferenza stampa

Venerdì 30 settembre

FP1 Moto3 4.00-4.40

Moto2 4.55-5.35

MotoGP 5.50-6.35

FP2 Moto3 8.15-8.55

Moto2 9.10-9.50

MotoGP 10.05-10.50

Sabato 1 ottobre

FP3 Moto3 4.00-4.40

Moto2 4.55-5.35

MotoGP 5.55-6.35

Q1 Moto3 7.35-7.50

Q2 Moto3 8.00-8.15

Q1 Moto2 8.30-8.45

Q2 Moto2 8.55-9.10

FP4 MotoGP 9.25-9.55

Q1 MotoGP 10.05-10.20

Q2 MotoGP 10.30-10.45

Domenica 2 ottobre

Warm Up Moto3 5.00-5.10

Moto2 5.20-5.30

MotoGP 5.40-6.00

Gara Moto3 7.00

Moto2 8.20

MotoGP 10.00

Programmazione TV8

Moto3 ore 11.15

Moto2 ore 12.30

MotoGP ore 14.15

Tutte le quote sul Motomondiale

Free Pick MotoGP Thailandia

Al momento non sono disponibili FREE PICK. Collegati prossimamente su questo articolo in aggiornamento.

Tutti i contenuti di PANDA e MORFEO li trovate in esclusiva nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione