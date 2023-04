Pronostici MotoGP GP Jerez 2023, il motomondiale fa tappa in Spagna, e anche in terra iberica dominano le Ducati, in particolare quella di Francesco Bagnaia. Vediamo programma completo, comparazione delle migliori quote, tracciato, statistiche e consigli per le scommesse MotoGP.

Pronostici MotoGP GP Jerez 2023: i protagonisti in Spagna

Ad Austin è arrivata la prima vittoria in sella alla Honda si Alex Rins. La vittoria dello spagnolo è arrivata dopo la scivolata di Francesco Bagnaia, autore di un errore mentre era al comando della gara. Questa settimana il Motomondiale torna in Europa, in Spagna per il GP di Jerez 2023 dove tornerà in pista Enea Bastianini dopo l’infortunio. Atteso ad un altro GP di stop invece Marc Marquez.

Dopo il titolo mondiale conquistato lo scorso anno e la vittoria nella gara d’esordio del 2023 a Portimao, Francesco Bagnaia ha collezionato solo un 16° posto in Argentina ed è reduce da una caduta ad Austin, ma rimane il favorito a Jerez, in quota @1,85 per la vittoria in gara domenica.

Seguono Fabio Quartararo @5,50 e un quartetto tutto in quota @10 formato da Marco Bezzecchi (ancora attuale leader del Mondiale con 11 punti di vantaggio proprio su Bagnaia), Luca Marini, Maverick Vinales e Jorge Martin. Dopo la buona prestazione in Argentina, in Texas Franco Morbidelli è tornato a faticare, vedremo se nei circuiti europi tornerà a lottare per le posizioni di vertice. A Jerez la vittoria del Morbido vale addirittura @51 volte la posta.

Simili le gerarchie anche nella Sprint Race: Bagnaia guida @1,85, seguito da Martin @6,50, da Quartararo @7,50 e da un gruppo di quattro piloti @10, formato da Bezzecchi, Marini, Vinales e Aleix Espargaro.

Qualifiche. Martin è il primo inseguitore di Bagnaia anche nelle qualifiche: Pecco vale @2,00, lo spagnolo è @5,50, con Bezzecchi e Quartararo @7,50.

Pronostici MotoGP GP Jerez 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella.

Meteo. Al momento per l’intero weekend non è prevista pioggia.

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche di tutte le categorie e anche le gare.

Venerdì 28 aprile

FP1 Moto3 9:00 – 9:35

Moto2 9:50 – 10:30

MotoGP 10:45 – 11:30

FP2 Moto3 13:15 – 13:50

Moto2 14:05 – 14:45

MotoGP 15:00 – 16:00

Sabato 29 aprile

FP3 Moto3 08:40 – 09:10

Moto2 09:25 – 09:55

MotoGP 10:10 – 10:40

Q1 MotoGP 10:50 – 11:05

Q2 MotoGP 11:15 – 11:30

Q1 Moto3 12:50 – 13:05

Q2 Moto3 13:15 – 13:30

Q1 Moto2 13:45 – 14:00

Q2 Moto2 14:10 – 14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 30 Aprile

Warm Up MotoGP 10:45 – 10:55

Gara Moto3 12:00

Gara Moto2 13:15

Gara MotoGP 15:00

Tutte le quote sul GP Jerez 2023

FREE PICK: MotoGP Jerez 2023

