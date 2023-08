Pronostici MotoGP GP Catalogna 2023. Dopo aver letteralmente dominato in Austria, Francesco Bagnaia cercherà di sfatare il tabù del Montmelò dove non ha mai vinto, e questo potrebbe essere l’anno magico e buono per Pecco che apre da favorito sulle lavagne delle scommesse sul motomondiale.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2023: i protagonisti al Montmelò

La MotoGP questo fine settimana corre al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna, un GP dove riuscire a vincere per due anni di fila è davvero difficile (infatti non è mai successo negli ultimi 10 anni). Questo è un circuito tabù anche per Francesco Bagnaia, leader del mondiale, che arriva dopo una grande prova in Austria in cui ha dominato su tutte le giornate. Bagnaia non ha mai vinto, né nella classe regina né nelle categorie inferiori. Questa, però, secondo gli analisti di Goldbet sarà la volta buona per vedere Pecco sul gradino più alto del podio in Catalogna: la vittoria in gara del torinese si gioca @2,50

I principali avversari di Pecco saranno come al solito Jorge Martin e Aleix Espargaro, entrambi @4,50, con il pilota dell’Aprilia che deve farsi perdonare per la gaffe dello scorso anno, quando festeggiò con un giro di anticipo il secondo posto, chiudendo infine al quinto.

Tra gli altri contendenti, a quota @11 ecco Brad Binder, Marco Bezzecchi e Maverick Vinales, mentre per Marc Marquez e Fabio Quartararo si sale rispettivamente @26 e @31.

Bagnaia mette la firma anche su qualifiche e Sprint, comandando il gruppone sempre a quota @2,50. I più diretti rivali sono in entrambi i casi ancora Martin ed Espargaro, le cui quote salgono @6 per le qualifiche e @5 per la Sprint; in entrambe le sessioni del sabato, Bezzecchi vede il primo posto @8.

All’esame del Montmelò anche KTM (seconda forza del Campionato) e Aprilia, che dovranno confermare sul campo le buone prestazioni delle ultime gare, anche se in Austria l’Aprilia non aveva brillato come a Silverstone.

Yamaha e Honda arrivano così come negli ultimi GP con grandi punti interrogativi. Fabio Quartararo che vinse la gara dello scorso anno vede come un miraggio una possibile vittoria e lo stesso discorso vale per Marc Marquez. Da segnalare che anche in Catalogna Iker Lecuona sostituirà il convalescente Alex Rins in sella alla Honda de Team LCR di Lucio Cecchinello.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2023: numeri, statistiche e curiosità

Per quanto riguarda il record di vittorie nel Gp di Catalogna, nella classe regina il pilota più vincente in assoluto è Valentino Rossi, capace di trionfare sette volte, peraltro diluite nell’incredibile arco temporale di 15 anni. Il ‘Dottore’ ha infatti primeggiato nel 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2009 e 2016. Sono invece tre i piloti in attività ad aver già trionfato nella gara catalana: Marc Marquez (2014, 2019) e Fabio Quartararo (2020, 2022) sono stati in grado di bissare il proprio successo. A loro si aggiunge Miguel Oliveira, vincitore nel 2021.

In tema di costruttori, sinora nel Gran Premio di Catalogna hanno primeggiato quattro differenti Case. Lo scorso anno Yamaha ha raggiunto quota 11 vittorie, mentre gli storici rivali della Honda sono fermi a 10 successi. Le uniche capaci di spezzare questo duopolio sono state la Ducati, che ha raccolto 4 successi, la Suzuki e la Ktm (1).

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2023: circuito e condizioni meteo

Il circuito del Montmelò misura 4.7 Km e conta 7 curve a sinistra e 9 a destra. Il rettilineo più lungo, quello del traguardo, misura 1047m. Su questo circuito è Valentino Rossi ad avere il record di vittorie, 10 in carriera.

Meteo. Sul tracciato di Montmelò è previsto un tempo variabile venerdì, un peggioramento al sabato e pioggia alla domenica. Il meteo è però variabile al Montmelò e non si escludono cambiamenti nel corso delle previsioni dei prossimi giorni.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Programma completo e dove vedere il GP Catalogna in TV

Giovedì 31 agosto

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 1 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Sabato 2 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP (live anche su TV8)

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3 (live anche su TV8)

Ore 13.40: qualifiche Moto2 (live anche su TV8)

Ore 14.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 14.55: Sprint Race MotoGP (live anche su TV8)

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa qualifiche

Ore 17.30: Moto E – Race 2 (differita)

Domenica 3 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP (differita su TV8 alle 21.35)

Ore 15: Zona Rossa

Ore 16: Race Anatomy MotoGP

Tutte le quote sul Montmelò

Vediamo le principali quote offerte da EUROBET su pole position nelle qualifiche, sprint race e la gara principale di domenica al Montmelò.

Pronostici MotoGP GP Catalogna 2023: FREE PICK di Panda

Al momento non sono disponibili free pick su questo GP. Vi invitiamo nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC dove nei prossimi giorni usciranno sicuramente aggiornamenti e consigli per le scommesse, ma questo weekend c’è anche il GP d’Italia a Monza per la Formula 1, e per l’occasione tutte le giocate e le analisi usciranno gratuitamente nel canale pubblico, sempre su Telegram.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.