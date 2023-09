Quote MotoGP 14 settembre 2023. Nell’ultimo aggiornamento sul motomondiale non avevamo potuto aggiornarvi sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo iridato. Lo facciamo adesso, con i book che non hanno dubbi. Nonostante la tripletta a Misano, Martin non fa paura, e Pecco Bagnaia è favorito per il titolo mondiale di MotoGP @1.15 di quota. Non spaventa quindi neanche l’infortunio del piemontese della Ducati, rientrato sinceramente bene in Riviera.

Quote MotoGP 14 settembre 2023: Martin non spaventa, Bagnaia favorito

Il Gran Premio di San Marino ha visto Francesco Bagnaia chiudere con un terzo posto sia nella Sprint che nella gara principale di domenica. Tutto questo nonostante i fortissimi dolori dovuti all’infortunio rimediato a Barcellona. Per i betting analyst quella di Pecco a Misano è stata una dimostrazione di forza in ottica titolo: per il torinese, la quota di quello che sarebbe il secondo mondiale di fila scende infatti @1,15.

Quota che quindi non premia Jorge Martin, il quale, sfruttando le difficoltà del torinese, ha recuperato qualche punto, facendo scendere lo svantaggio a 36 lunghezze: il colpaccio dello spagnolo della Pramac, però, si gioca @5,00 su Eurobet ma qui i book non sono così allineati visto che in alcuni siti lo spagnolo si gioca addirittura in doppia cifra. Ancora meno speranze per Marco Bezzecchi, che vede il titolo a @26, mentre per Brad Binder @51.

Quote MotoGP 14 settembre 2023: motomondiale in pausa, si corre in F1

Questa settimana non si corre in MotoGP, ma c’è un interessante GP Singapore per la Formula 1. Max Verstappen va per l’11° vittoria di fila, nuova direttiva tecnica sulle ali e nuovo layout di Marina Bay. L’attesa per la conferma Ferrari, questi e tanti altri i temi discussi con Panda che va a caccia della 10° free pick consecutiva in cassa. Trovi tutto QUI.

La MotoGP tornerà dal 22 al 24 settembre per il primo “stint” del tour asiatico, con la novità del Buddh International Circuit per la prima volta del Gran Premio d’India.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.