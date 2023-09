Pronostici MotoGP GP Giappone 2023. Si torna in pista a Motegi, tracciato dove Pecco Bagnaia non ha mai trionfato nella massima serie, e dopo la caduta in Indonesia Jorge Martin torna a farsi sotto per il titolo iridato del motomondiale.

Pronostici MotoGP GP Giappone 2023: i protagonisti a Motegi

Domenica 1 ottobre il Motomondiale torna in pista per il 14° appuntamento della stagione di MotoGP, il Gran Premio Motul del Giappone 2023. Con sei gare ancora da disputare, può succedere davvero di tutto, visto che Francesco Bagnaia ha ora solamente 13 punti di vantaggio in classifica sul principale inseguitore, Jorge Martin (Ducati Pramac). L’ultimo GP dell’India, infatti, ha assottigliato ulteriormente le distanze in graduatoria con la caduta del campione del Mondo che inoltre non ha mai vinto a Motegi e che il meglio lo da in Europa, non certamente in Asia dove però si corre buona parte del finale di stagione.

Tra Misano e il Buddh International Circuit, Jorge Martin ha confermato di vivere un momento di particolare lucidità con 3 successi e un secondo posto, recuperando a Pecco 53 punti. In crescita anche Marco Bezzecchi, che in India ha ottenuto la terza affermazione stagionale rosicchiando altri punti a Bagnaia e portandosi ora a -44 in sella alla sua Ducati Mooney VR46.

Tra le outsider, attenzione alla Yamaha, che ha riportato Fabio Quartararo sul podio, mentre la Honda ha dato segnali di vita piazzandosi con Marc Marquez sul podio dell’ultima Sprint Race e Joan Mir finalmente nella top 5 nella gara lunga. Questa è la gara di casa per Honda, e potrebbe essere ancora l’ultima del Cabroncito sulla moto giapponese visto che a breve lo spagnolo dovrà uscire allo scoperto, dichiarando se vorrà rimanere con la casa nipponica o se cederà alle avances della Ducati del Gresini Racing.

Pronostici MotoGP GP Giappone 2023: circuito e condizioni meteo

Dopo la parentesi del 1999, il GP del Giappone si è trasferito definitivamente sul circuito di Motegi a partire dal 2004, dove si è sempre disputato fino ad oggi, ad eccezione delle edizioni del 2020 e 2021 cancellate per via dell’emergenza di Covid.

Le ultime 10 edizioni sono state quasi tutte appannaggio dei piloti spagnoli, che hanno conquistato ben 8 vittorie: 3 a testa per Dani Pedrosa e Marquez, 2 per Jorge Lorenzo, mentre l’ultima vittoria italiana risale al 2017, quando a trionfare è stata la Ducati di Andrea Dovizioso. L’azzurro più decorato nella classe regina su questo tracciato rimane però Valentino Rossi con 4 successi, uno in più di Loris Capirossi. Il tempo record sul giro lo detiene Jorge Lorenzo, che con la sua Yamaha ha fermato il cronometro in 1:45.350 il 12 ottobre del 2014.

Meteo. Fine settimana in cui potrebbe piovere a Motegi con un 60% di possibilità di precipitazioni per sabato (qualifica a sprint) mentre per domenica rimane nuvoloso con possibilità di rovesci (40%). Le temperature saranno tra i 26° e i 27°.

Programma completo e dove vedere il GP Giappone in TV

Il weekend di Motegi 2023 sarà trasmesso in diretta TV integralmente da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre da Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è live su Sky Go e Now. Su TV8 (streaming su Tv8.it), invece, saranno trasmesse in diretta in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del sabato, mentre la gara della domenica sarà visibile solo in differita.

DIRETTA TV SKY SPORT

Venerdì 29 settembre

3:45 Prove libere 1

8:00 Prove libere 2

Sabato 30 settembre

3:10 Prove libere 3

3:50 Qualifiche

8:00 Sprint Race

Domenica 1 ottobre

3:40 Warm Up

8:00 Gara

TV8

Sabato 30 settembre

3:50 Qualifiche

8:00 Sprint Race

Domenica 1 ottobre

12:00 Gara (differita)

Tutte le quote sul Gran Premio del Giappone 2023

Quote identiche sia per la pole in qualifica che per la gara di domenica (al momento non sono disponibili le quote sulla sprint), con Francesco Bagnaia @2.75 favorito in entrambi i casi su Martin @3, con Bezzecchi terzo incomodo @3.50 per la gara (sale leggermente @4 in qualifica). In 4° posizione troviamo Brad Binder @9 in qualifica e @7 in gara mentre con le Aprilia di Aleix Espargaro e Maverick Vinales si sale in doppia cifra.

Pronostici MotoGP GP Giappone 2023: FREE PICK di Panda

La settimana scorsa non abbiamo dato giocate di MotoGP, in una stagione già normalmente difficile per le previsioni sul motomondiale, molto spesso tradite dai risultati a sorpresa, non ci abbiamo pensato a mettere soldi su una pista in cui non si era mai corso, in India. Panda ha però incassato l’11° free pick consecutiva in F1 a Suzuka.

Al momento ci sono poche quote a disposizione e abbiamo anche poche idee. Preferiamo vedere le libere prima di muoverci. La nostra free pick selezionata per il GP Giappone verrà riportata nei prossimi giorni sul canale TELEEGRAM FREE di BETTING MANIAC. Trovi tutti i riferimenti e i link qui sotto.

