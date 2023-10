MotoGP Risultati GP Giappone 2023. Appena 3 GP fa il motomondiale sembrava ampiamente nelle mani di Francesco Bagnaia, anche dopo la caduta, con Jorge Martin che era dato @11 volte la posta. Dopo la vittoria al GP Giappone (compresa la pole e la sprint) lo spagnolo ha cucito il distacco dal campione del mondo, non solo in classifica ma anche nelle quote antepost.

MotoGP Risultati GP Giappone 2023: Martinator completa la rimonta

La pioggia, arrivata su Motegi proprio nei minuti precedenti il via, condiziona il GP del Giappone che viene interrotto sotto il diluvio al 13° giro e viene dichiarato concluso con la vittoria di Jorge Martin davanti a Francesco Bagnaia.

Con l’en plein di questo weekend (vittoria anche nella sprint race), Martin riduce a tre soli punti il ritardo dal pilota italiano nella classifica generale. Terzo gradino del podio a Motegi per Marc Marquez che precede Marco Bezzecchi e Aleix Espargarò a completare la top five.

Dopo la convincente vittoria in India, il weekend giapponese allontana Marco Bezzecchi dal vivo della battaglia per il titolo mondiale, anche se il Bez non è ancora matematicamente eslcuso. Sembra comunque un affare tra Bagnaia e Martin.

MotoGP, GP Giappone 2023: ordine d’arrivo

Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 24’06.314 143.4

Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 24’07.727

Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 24’08.327

Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 24’09.257

Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 24’09.495

Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 24’13.151

Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 24’13.901

Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 24’14.916

Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 24’17.543

Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 24’18.558

Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 24’21.028

Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 24’21.238

Cal CRUTCHLOW GBR Yamalube RS4GP Racing Team YAMAHA 24’22.371

Stefan BRADL GER LCR Honda CASTROL HONDA 24’23.567

Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 24’31.235

Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 24’40.276

Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 25’21.248

Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 23’58.786

Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 25’53.371

Non classificati

– Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

– Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

MotoGP Risultati GP Giappone 2023: le classifiche

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 319

2 Jorge Martin (Ducati) 316

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 265

4 Brad Binder (KTM) 201

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 171

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 162

7 Maverick Vinales (Aprilia) 139

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

9 Jack Miller (KTM) 125

10 Fabio Quartararo (Yamaha) 111

11 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 77

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 69

14 Augusto Fernandez (GasGas) 67

15 Marc Marquez (Honda) 65

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 53

17 Alex Rins (Honda) 47

18 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 45

19 Raul Fernandez (Aprilia) 36

20 Dani Pedrosa (KTM) 32

21 Enea Bastianini (Ducati) 25

22 Joan Mir (Honda) 20

23 Pol Espargaro (GasGas) 12

24 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25 Jonas Folger (KTM) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 6

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

MotoGP, Classifica Costruttori

Ducati 490

KTM 272

Aprilia 240

Honda 142

Yamaha 131

Quote Antepost e prossimo GP

Anche i bookmakers riaprono il motomondiale con Jorge Martin che in 3 GP è sceso da @11 all’attuale quota di @2 per la vittoria in MotoGP. Francesco Bagnaia @1.75 anche qui però, come nella classifica punti, mantiene un leggero vantaggio, nonostante l’italiano in Asia non dia il meglio come fa in Europa.

Peccato che la MotoGP continuerà lo swing asiatico e, dopo una settimana di pausa, dal 13 al 15 ottobre si corre in Indonesia, e la settimana dopo si andrà subito in Australia prima di chiudere un ottobre pieno di Gran Premi andando in Tailandia.

