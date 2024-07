La notizia del giorno, pessima per gli appassionati di tennis e i tifosi azzurri, è quella di Jannik Sinner che non parteciperà al torneo dei giochi olimpici, un fulmine a ciel sereno che fa sprofondare ancora di più la quota del già favorito Carlos Alcaraz.

Sinner salta le Olimpiadi: cosa è successo?

Oggi parliamo di pronostici tennis alle olimpiadi 2024, col torneo di Parigi che perde uno dei protagonisti assoluti. Jannik Sinner, numero uno del ranking ATP non parteciperà ai giochi olimpici. L’altoatesino aveva già rinviato la partenza per Parigi per colpa di uno stato influenzale, ma a poche ore dal via del torneo è stato costretto ad annunciare il ritiro.

Lo stesso Jannik ha pubblicato tramite i propri account social il seguente messaggio: “Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e nella visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi – continua il numero uno al mondo – è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio Paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia”.

Al suo posto entra nel tabellone principale Andrea Vavassori: essendo il termine ultimo per l’iscrizione dei tennisti al torneo maschile delle Olimpiadi l’8 luglio, Jannik potrà essere sostituito solo con un elemento già presente nel contingente italiano. Inoltre, il forfait del numero uno al mondo comporta anche un cambio nelle scelte della nazionale italiana per i doppi: uno sarà composto da Bolelli-Vavassori, mentre con Lorenzo Musetti dovrà scendere in campo Luciano Darderi. Come se non bastasse, Vavassori dovrà anche giocare il doppio misto assieme a Sara Errani.

Non è la prima volta, purtroppo, che Sinner fallisce l’appuntamento con i Giochi Olimpici: già nel 2021, in occasione di Tokyo 2020, l’altoatesino dovette saltare la rassegna per una sorta di scelta tecnica. In un momento fitto di impegni e di crescita personale, Jannik decise di non partecipare alle Olimpiadi per non interrompere un filo conduttore che stava portando avanti da tempo.

Sinner salta le Olimpiadi: come cambiano le quote

La notizia è pessima sportivamente parlando, e per l’Italia soprattutto, ma per le scommesse questa è un ottima notizia visto che giorni fa il nostro Brian consigliava una scommessa antepost su Carlos Alcaraz vincente @2.75 nel video di anteprima sul Tennis olimpico, una quota crollata ulteriormente dopo la notizia dell’assenza del suo principale avversario, ed attuale numero 1 al mondo, Sinner appunto. Ecco come cambiano le quote antepost per la vittoria finale del torneo di tennis maschile a Parigi 2024.

Giovedì alle ore 11:00 si terranno presso Le Club des Loges, al Roland-Garros, i sorteggi dei cinque tabelloni di tennis delle Olimpiadi di Parigi 2024. Senza Sinner, l’unica testa di serie per l’Italia nel tabellone maschile sarà Lorenzo Musetti (n.14), mentre nel doppio Simone Bolelli ed Andrea Vavassori saranno i numeri 2. I favoriti nel torneo maschile, vista l’assenza di Sinner, saranno inevitabilmente Novak Djokovic e il già citato Carlos Alcaraz, con Alexander Zverev e Daniil Medvedev pronti a inserirsi. Più indietro Ruud, Tsitsipas e Fritz. Possibili outsider Tommy Paul e Holger Rune.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB