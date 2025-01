Il 2025 è appena iniziato, e sarà un anno molto importante per il volley, sia maschile che femminile, sia per club che per le nazionali visto che questo sarà anche l’anno dei Mondiali di volley questa estate in Thailandia e nelle Filippine. Calendario Pallavolo 2025.

Calendario Pallavolo 2025: gli eventi da non perdere quest’anno

Abbiamo già visto nel dettaglio le squadre di pallavolo maschile e femminile che si sono qualificate alle Final Four di Coppa Italia che si giocheranno tra fine gennaio ed inizio febbraio a Bologna.

Ora vediamo nel dettaglio tutti gli eventi più importanti del Calendario di Volley 2025, maschile, femminile, club e nazionali per un annata piena di appuntamenti per il volley mondiale.

Gli appuntamenti principali per i club di pallavolo

Oltre alla Coppa Italia ci sono tanti appuntamenti per la stagione di club, con le Final Four di Champions League (3-4 maggio le donne e 17-18 maggio gli uomini) come culmine del 2025.

Naturalmente tra aprile e maggio si assegneranno anche gli scudetti con le finali playoff di SuperLega maschile e Serie A1 femminile.

Gli appuntamenti principali per le nazionali di pallavolo

Per quanto riguarda le nazionali il 2025 è l’anno dei Mondiali: le donne giocheranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, mentre gli uomini saranno impegnati nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.

Durante l’estate ci terranno compagnie anche le rassegne continentali giovanili: Mondiali Under 21 maschili e femminili, Mondiali Under 19 maschili e femminili, Europei Under 17 maschili e Under 16 femminili. Da seguire la Nations League, che dopo la fase preliminare proporrа le Final Eight: donne dal 23 al 27 luglio, uomini dal 30 luglio al 3 agosto, in sedi ancora da definire.

Le date chiave del 2025 di pallavolo

Di seguito il calendario completo 2025 di volley, con tutte le date e i programmi degli eventi nazionali e internazionali piщ importanti.

25-26 gennaio Coppa Italia maschile: Final Four, Bologna (Italia)

8-9 febbraio Coppa Italia femminile: Final Four, Bologna (Italia)

4 marzo Challenge Cup femminile: finale d’andata, sede da definire

11 marzo Challenge Cup femminile: finale di ritorno, sede da definire

12 marzo Challenge Cup maschile: finale d’andata, sede da definire

19 marzo Challenge Cup maschile: finale di ritorno, sede da definire

25 marzo CEV Cup femminile: finale d’andata, sede da definire

1° aprile CEV Cup femminile: finale di ritorno, sede da definire

2 aprile CEV Cup maschile: finale d’andata, sede da definire

9 aprile CEV Cup maschile: finale di ritorno, sede da definire

16-27 aprile Finale Scudetto femminile, varie sedi

27 aprile-11 maggio Finale Scudetto maschile, varie sedi

3-4 maggio Champions League femminile: Final Four, sede da definire

17-18 maggio Champions League maschile: Final Four, sede da definire

4-8 giugno Nations League femminile, fase preliminare: week 1, Ottawa (Canada)/Rio de Janeiro (Brasile)/Pechino (CIna)

11-15 giugno Nations League maschile, fase preliminare: week 1, Quebec City (Canada)/Rio de Janeiro (Brasile)/Xi’an (Cina)

18-22 giugno Nations League femminile, fase preliminare: week 2, Istanbul (Turchia)/Hong Kong (Cina)/Belgrado (Serbia)

25-29 giugno Nations League maschile, fase preliminare: week 2, Burgas (Bulgaria)/Chicago (USA)/Belgrado (Serbia)

Luglio (date da definire) Europei femminili Under 16, Albania/Kosovo

3-13 luglio Mondiali femminili Under 19, Croazia/Serbia

9-13 luglio Nations League femminile, fase preliminare: week 3, Apeldoorn (Paesi Bassi)/Arlington (USA)/Kanto (Giappone)

16-20 luglio Nations League maschile, fase preliminare: week 3, Gdansk (Polonia)/Lubiana (Slovenia)/Kanto (Giappone)

19-31 luglio Europei maschili Under 17, Armenia

23-27 luglio Nations League femminile: Final Eight, sede da definire

24 luglio-3 agosto Mondiali maschili Under 19, Tashkent (Uzbekistan)

30 luglio-3 agosto Nations League maschile: Final Eight, sede da definire

7-17 agosto Mondiali femminili Under 21, Surabaya (Indonesia)

21-31 agosto Mondiali maschili Under 21, Jiangmen (Cina)

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.