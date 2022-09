Pronostici Superlega Volley 2022-23. Il primo ottobre in Italia inizia il campionato di pallavolo maschile, dopo un estate davvero magica per le nazionali dell’ItalVolley, il tutto mentre si continuano a giocare i mondiali di volley femminile con le nostre ragazze grandi protagoniste.

Pronostici Superlega Volley 2022-23: le favorite al via del campionato

Sabato 1 ottobre prende il via il campionato maschile di pallavolo, la Superlega Volley 2022-2023. Riparte la caccia alla Lube Civitanova, vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo, ma come vedremo dopo i bookmakers nelle quote antepost favoriscono Perugia. Gianlorenzo Blengini, coach della Lube Civitanova, ha salutato due elementi importanti come il centrale Simon e lo schiacciatore Lucarelli, trasferitisi a Piacenza, ma ha accolto i centrali Chinenyeze e Isac, oltre a Bottolo e Yant. Nel sestetto titolare Ivan Zaytsev. li umbri hanno cambiato la guida tecnica, salutando Gbric, divenuto CT della Polonia, e affidando la panchina ad Andrea Anastasi. Partito anche lo schiacciatore Matt Anderson, trasferitosi allo Zenit San Pietroburgo, al suo posto è arrivato Semeniuk. Da Vibo Valentia è arrivato Flavio Gualberto, mentre vuole riscattarsi Wilfredo Leon.

La Valsa Group Modena Volley ha confermato in panchina Andrea Giani, ma ha salutato i vari Abdel-Aziz, Van Garderen, Leal e Ngapeth. Rientrati dai prestiti Rinaldi, Bossi e Pinali, gli emiliani si sono assicurati, A. Lagumdzija proveniente da Piacenza, l’australiano Pope, il tedesco Krick, ex Cisterna, oltre che i cinesi Zhang Jingyin e Yu Yuantai. Bruninho confermato in regia.

Non ha cambiato sostanzialmente volto l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti, finalista e perdente delle ultime due edizioni di Champions League, che ha accolto il rinforzo Dzavoronok e potrà contare su tre campioni del mondo come il palleggiatore Riccardo Sbertoli e i martelli Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, indiziati di giocare nel modulo con tre schiacciatori con Matey Kaziyski. Confermati i serbi Podrascanin e Lisinac, attenzione al libero Gabriele Laurenzano fresco di vittoria degli Europei Under 20 con la nazionale italiana.

Le possibili sorprese del volley maschile

Non si nasconde la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che ha confermato coach Lorenzo Bernardi in panchina con l’obiettivo di inserirsi tra le favorite per il titolo. Sono arrivati Simon, Lucarelli, l’opposto Yuri Romanò da Milano e lo schiacciatore Yoandy Leal da Modena.

Tra le outsider attenzione all’Allianz Powervolley Milano, che parte più indietro rispetto alle cinque forze di cui sopra, ma punta a fare comunque un campionato positivo. Confermato Piazza come coach, i meneghini hanno salutato Chinenyeze e Romanò, ma hanno preso Ebadipour (dal Belchatow), Loser dal Tourcoing e confermato la diagonale Porro-Patry e il capitano Matteo Piano.

Rappresenta un po’ un’incognita la Vero Volley Monza, che si presenterà in campo con la novità in regia Cachopa, mentre in banda ci saranno i nuovi Maar, arrivato da Cisterna, e Davyskiba (Dzavoronok). Al centro, Gianluca Galassi sarà affiancato da Di Martino, proveniente da Taranto.

Sulla griglia di partenza troviamo via via tutte le altre, con la Top Volley Cisterna che punta a stupire confermando coach Soli e con i nuovi innesti Bayram e Sedlacek, oltre al libero Catania arrivato da Piacenza. La WithU Verona del confermato coach Stoytchev, metterà in mostra il nuovo Keita e i confermati Jensen (opposto) e Mozic (banda).

La Gioiella Prisma Taranto di coach De Pinto, invece, punterà sui nuovi Antonov (ex Piacenza) e Andreopoulos, che arriva dal campionato greco. La Kioene Padova di Cuttini ripropone il blocco dello scorso mentre la Emma Villas Aubay Siena, che ha acquistato il titolo di Reggio Emilia, ha cambiato molto puntando ad esempio sull’opposto Giulio Pinali opposto, suPetric e Van Garderen (ex Modena) di banda, Ricci (ex Perugia) e Mazzone (anche lui ex Modena) al centro.

Pronostici Superlega Volley 2022-23: prima giornata

La prima giornata di Superlega si apre con due anticipi al sabato. Il primo andrà in scena alle 19:00 con la Lube Campione d’Italia in casa di Taranto, battuta in entrambi i match della regular season 2021-2022. Alle 20:30 scende in campo Modena, che fa visita a Padova con l’obiettivo di trovare il 6° successo di fila contro i veneti.

Il programma prosegue domenica con Perugia ad ospitare Monza: 5 vittorie di fila per gli umbri nei precedenti, subito dopo due successi dei lombardi. L’altra compagine lombarda, Milano, ospita Cisterna che lo scorso anno ha centrato una vittoria a sorpresa proprio nel fortino dei meneghini. L’altra sfida in chiaro su Rai Sport è il secondo match delle 18:00 tra Trento-Siena: doppio successo per i trentini nel 2018 tra ottobre e dicembre.

Chiude il programma il match tra Piacenza-Verona: i padroni di casa vengono da 3 successi di fila contro questo avversario, contro cui hanno vinto 7 dei 10 precedenti più recenti.

Superlega Volley 2022-2023: la prima giornata

01.10. 19:00 Taranto-Lube Civitanova (Rai Sport e Volleyballworld.tv)

20:30 Padova-Modena (Volleyballworld.tv)

02.10. 15:30 Perugia-Monza (Volleyballworld.tv)

18:00 Milano-Cisterna (Volleyballworld.tv)

18:00 Trentino-Siena (Rai Sport e Volleyballworld.tv)

20:30 Piacenza-Verona (Volleyballworld.tv)

