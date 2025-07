Alla Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, in Cina iniziano le Final Eight della Volleyball Nations League 2025 maschile con l’ItalVolley che si presenta come nazionale favorita per la vittoria finale. Final Eight VNL maschile 2025.

Final Eight VNL maschile 2025: l’Italia inizia contro Cuba

Andiamo a vedere quello che ci aspetta nei prossimi giorni da Ningbo, in Cina, dove iniziano le Final Eight della Volley Nations League 2025 della pallavolo maschile.

L’Italia arriva a questo appuntamento con ambizioni altissime e come la nazionale da battere, con gli azzurri che hanno vinto 10 partite su 12 nella fase preliminare. Mercoledì 30 luglio, alle ore 9.00 italiane (diretta su DAZN e VBTV), gli azzurri di Ferdinando De Giorgi aprono il programma dei quarti di finale contro Cuba che arriva con sei vittorie e il settimo posto nella fase preliminare. I precedenti parlano di un equilibrio quasi perfetto: 93 sfide, con 47 vittorie italiane e 46 cubane. L’ultima volta, lo scorso 7 giugno a Ottawa, la Nazionale tricolore si impose 3-1.

Chi passerà il turno troverà sabato in semifinale la vincente di Francia-Slovenia, match in programma giovedì 31 luglio alle ore 9.00 italiane. I francesi, terzi in classifica nella prima fase, puntano tutto sulla regia di Brizard e sulla solidità di Ngapeth e Patry. I transalpini sono i campioni in carica della VNL maschile e assieme alla Russia sono le uniche nazionali capaci di vincere due volte questo titolo. La Slovenia, reduce da sette successi, ha un buon gruppo e potrà mettere in difficoltà anche la Francia.

Sempre mercoledì, alle 13.00, in campo Brasile-Cina. I verdeoro hanno dominato la prima fase con 11 vittorie e sembrano la squadra più attrezzata per il titolo, grazie a una profondità di roster che in pochi possono vantare e un sistema rodato e pieno di giocatori talentuosi ed esperti. La Cina, qualificata come Paese ospitante, parte sfavorita.

Infine, giovedì alle 13.00, chiude il quadro dei quarti il duello Giappone-Polonia. I nipponici sono stati tra i più spettacolari mentre i polacchi hanno vinto questa competizione nel 2023 e che nelle ultime 5 edizioni è sempre finita sul podio. Questa è una sfida tra due filosofie opposte: velocità e difesa contro potenza e muro.

Quote Final Eight, primo turno

Ecco le quote principali (testa a testa, over-under e handicap) su tutte le partite del primo turno delle Final Eight di Volley Nations League maschile in campo da mercoledì 30 luglio in Cina.

Gli azzurri partono nettamente favoriti @1.16 per la vittoria contro Cuba che si gioca @4.50 volte la posta. L’ItalVolley cerca un affermazione che manca in campo maschile, e cerca anche di replicare al successo bis delle ragazze di Velasco che pochi giorni fa hanno vinto per il 2° anno di fila la VNL Femminile senza mai perdere, e allungando la propria, incredibile, striscia vincente.

Guida TV Pallavolo: dove vedere le Final Eight di VNL?

La Volleyball Nations League 2025 sarà visibile in streaming su DAZN e VBTV, previa sottoscrizione di un abbonamento.

Albo d’oro, gli ultimi vincitori della VNL maschile

2024: Francia

2023: Polonia

2022: Francia

2021: Brasile

2020: non disputata

2019: Russia

2018: Russia

Quote Antepost Volley Nations League 2025 maschile.

Andiamo a vedere la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale della Volley Nations League 2025 di pallavolo maschile, dove l’Italia @3.50 è favorita di poco sul Brasile @4 e poi arrivano Polonia @5, Francia @6 e Giappone @7. Più indietro la Slovenia @17 e Cuba @21, mentre l’ospitante Cina @120 è nettamente staccata da tutte le altre.

